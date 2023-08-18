Летнее мероприятие Samsung Unpacked принесло целую плеяду новых устройств, которые задают основные тренды в развитии индустрии. Два главных тренда — еще более совершенные гибкие экраны и невероятная интеграция устройств в единую экосистему.

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Несколько лет назад скептики считали складные смартфоны с гибкими экранами всего лишь экспериментом, который не окажет влияния на рынок.

Сегодня свои складные смартфоны бросились делать почти все игроки рынка.

Samsung же в очередной раз доказал свое лидерство, внеся в казалось бы и так безупречные смартфоны Galaxy Fold и Galaxy Flip новые штрихи, отдаляющие их от конкурентов.

Также были представлены новые поколения других гаджетов Samsung, включая смарт-часы, планшеты и т. д.

Любые устройства Samsung идеально сочетаются друг с другом, не требуя от пользователя усилий по настройке подключений. Пользуясь несколькими гаджетами, бесшовно и порой совершенно незаметно взаимодействующих друг с другом, пользователь может полностью удовлетворять все свои цифровые потребности.

В этой статье мы поговорим об уникальных особенностях новых гаджетов Samsung и невероятной гибкости экосистемы Galaxy, в которую они интегрируются.

ТОП-7 фактов, которые нужно знать о новых гаджетах Samsung

1

Новый шарнир Flex

Фото: Samsung

Флагманские Galaxy Flip5 и Galaxy Fold5 получили новый тип шарнирного механизма Flex, который позволяет складывать смартфон без зазора.

В закрытом состоянии благодаря новому шарниру Flex части корпуса плотно прилегают друг к другу.

Складные смартфоны продолжают удивлять и демонстрировать непревзойденные возможности.

Но это еще не все.

Шарнир Flex открывает невиданные возможности для творчества пользователей Flip5.

Благодаря непревзойденному формфактору Galaxy Flip5 предлагает еще больше возможностей камеры. Делать высококачественные селфи с помощью основной камеры и увеличенного экрана Flex Window стало намного проще. Пользователи могут создавать потрясающие фотографии с креативных ракурсов благодаря FlexCam без использования рук.

2

Лучшие экраны на рынке

Фото: Samsung

Samsung давно и уверенно лидирует в качестве экранов для мобильных устройств. В особенности заметен отрыв от конкурентов именно в сегменте складных экранов. Ведь компания первой смогла создать гибкие экраны, которые по своим ключевым параметрам (частота обновления, яркость, контраст) не уступают традиционным дисплеям.

Так в новых смартфонах Galaxy Flip5 и Galaxy Fold5 экраны получили весьма серьезные обновления.

Фото: Samsung

Flip5 получил большой внешний экран, который позволяет во многих ситуация использовать смартфон, не раскрывая его. Экран теперь может не только выводить уведомления и выступать в качестве функции быстрого поиска для камеры, на нем можно разместить несколько «рабочих столов» со своими виджетами. Их функциональность не уступает виджетам основного экрана. Например, виджет календаря имеет список событий с прокруткой.

Фото: Samsung

Серьезному обновлению подвергся и основной экран Fold5, его пиковая яркость возросла более чем на 30% - до 1750 нит, что позволяет с комфортом использовать смартфон на улице в летний солнечный день.

3

Феноменальная производительность

Сердцем флагманских смартфонов Samsung нового поколения стал чипсет Snapdragon Gen 2 for Galaxy с повышенной тактовой частотой, улучшенной графикой и использованием искусственного интеллекта.

Оба смартфона демонстрируют молниеносную производительность и многозадачность. Пользователю не придется задумываться о количестве запущенных приложений или закрывать программу, запущенную ранее, чтобы открыть какую-то другую.

Любые современные игры запускаются на Galaxy Flip5 и Galaxy Fold5 с максимальными настройками. В особенности хорош для игр Fold5 с его огромным экраном.

Отдельного упоминания заслуживает усовершенствованная система охлаждения (размер медного рассеивателя вырос в сравнении с предыдущим поколением). Смартфон эффективно рассеивает тепло и избегает сильного нагрева даже при длительных игровых сеансах. Вы не ощутите троттлинга, даже после нескольких часов беспрерывного игрового марафона.

Фото: Samsung

4

Невиданная многозадачность

Смартфоны Galaxy Fold изначально предлагали революционно новый подход к выполнению многих задач одновременно.

В пятом поколении эта концепция была доведена до совершенства. Функционал большого 7,6-дюймового экрана эволюционировал от уже привычных функций Multi Window и App Continuity до новых возможностей панели задач (пользователи часто называют ее «доком», перетаскивания и оптимизации сторонних приложений.

Все эти функции и инструменты обеспечивают мощную производительность на большом экране и позволяют пользователям выполнять важные задачи независимо от места пребывания.

Панель задач дает возможность пользователям быстро переключаться между приложениями, которые они часто используют. Теперь под рукой не только избранные пользователем приложения, но и до четырех недавно открытых программы.

Усовершенствованная функция drag-and-drop позволяет легко перетаскивать контент между открытыми окнами приложений двумя руками, что значительно улучшает производительность пользователя.

Например, можно просто нажать на изображение в галерее, а затем перетащить его в заметки или в новое сообщение в электронной почте.

Всплывающие окна позволяют проводить видеозвонки, не сворачивая другие приложения с основного экрана. Также пользователь может одновременно разместить на экране окна трех приложений и работать с ними.

5

Новый S Pen для Fold5

Фото: Samsung

Электронное перо S Pen Fold Edition было доработано для удобства использования и улучшения качества письма на Galaxy Fold5.

Перо стало на 40% тоньше и легче предыдущей модели S Pen Fold Edition, которая которое презентовали вместе с Fold3. Перо по-прежнему отличается мягким наконечником, который убирается в корпус пера при сильном нажатии — это необходимая мера предосторожности, чтобы не повредить гибкий экран Fold5.

Чувствительность пера и отзывчивость экрана здесь на феноменальном уровне, как будто рисуешь тонким карандашом на холсте. Многочисленные настройки позволяют настроить перо под самые требовательные запросы творческих личностей.

Теперь компания представила обновленный чехол Slim S Pen Case, который имеет фактически такую же толщину, что и обычный футляр для Fold. Чехол и перо доступны в разных цветах, так что вы можете получить не только эффективный инструмент, но и модный аксессуар.

6

Часы, чтобы все успевать

Фото: Samsung

Обновленные смарт-часы Galaxy Watch6 и Galaxy Watch6 Classic получили не только новый дизайн, но и ряд усовершенствованных функций, которые помогут изменить вашу жизнь к лучшему.

Тонкий безель и яркий дисплей превращают взаимодействие с часами в набор абсолютно интуитивных действий, которые с легкостью освоит любой, даже не продвинутый пользователь.

Отдельно стоит отметить, к примеру, управление жестами, которое позволяет получать доступ к избранным функциям смарт-часов, не прикасаясь к экрану.

Смарт-часы как класс устройств даже перестали быть просто дополнением к смартфону, служащим для передачи уведомлений. Теперь смарт-часы — это полноценный ассистент в области здоровья. Часы круглосуточно отслеживают ваш пульс, ночью следят за качеством вашего сна, а продвинутые фитнес-функции помогут привести себя в форму. Или поддерживать ее, если вы уже преуспели в фитнесе.

Многие смарт-часы на рынке могут отслеживать основные физические показатели, такие как пульс, количество потраченных калорий и пройденных шагов. Но Galaxy Watch6 умеет намного больше.

Обновленные смарт-часы определяют долю воды и жира в организме и т. д. Информация о данных параметрах может иметь критическое значение для определения целей и методов эффективных занятий фитнесом.

Фото: Samsung

Обновленный дисплей (кстати, его размер увеличился на 0,1 дюйма для всех моделей нового поколения) имеет пиковую яркость 2000 нит. В совокупности с адаптивным режимом Always on Display позволяет ему оставаться читаемым даже на ярком солнце. Оказывается, очень удобно проверять время или уведомления на экране часов не пытаясь прикрывать их от солнца.

Смарт-часы поддерживают функцию быстрой зарядки. Всего за 8 минут можно зарядить часы на 8 часов автономной работы, чего хватит, например, для того, чтобы часы могли отследить параметры вашего сна на протяжении ночи.

Фото: Samsung

Часы, какими бы умными они не были, это всегда в первую очередь стильный аксессуар.

Пользователи могут выбрать часы размером подходящие для их запястья (40 и 44 мм для Galaxy Watch6 и 43 и 47 мм для Galaxy Watch6 Classic).

Набор новых ремешков и огромный выбор непохожих друг на друга циферблатов позволяют превратить Galaxy Watch нового поколения в аксессуар, идеально подходящий под ваш личный стиль.

7

Смартфоны — это отличный инструмент для коммуникаций, а планшеты — для работы и творчества

Большой экран, внушительная производительность и входящий в комплект S Pen позволяют владельцу Galaxy Tab S9 в считанные секунды пройти путь от рождения творческой идеи до ее реализации.

Фото: Samsung

Таких экранов в планшетах конкурентов попросту нет.

Линейка Galaxy Tab S9 включает в себя три устройства с диагональю экрана 11, 12,4 и 14,6 дюйма.

Во всех случаях используется фирменная технология Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+, что обеспечивает оптимизацию каждого отдельного изображения в широчайшем диапазоне цветов.

Планшеты Galaxy Tab S9 получили четыре динамика с акустической системой бренда AKG. Настройки позволяют с легкостью оптимизировать звучание под текущие задачи — просмотр фильма, прослушивание музыки, игры и т. д. И звучание действительно меняется, эти настройки здесь не «для галочки».

Внутри — мощнейший процессор Qualcomm Snapdragon Gen 2 for Galaxy, который позволяет планшетам с легкостью справляться с любыми ресурсоемкими задачами, будь-то обработка изображений, монтаж видео или игры.

Но одной мощи в портативных гаджетах мало, необходимо еще и достойной охлаждение. В Galaxy Tab S9 используется до сих пор невиданное решение — испарительная камера. Благодаря уникальному двухстороннему теплоотводу нагрев корпуса остается незначительным, а производительность не снижается даже во время затяжных игровых сессий.

Перо S Pen поставляется в комплекте с каждым планшетом нового поколения. Его можно использовать не только для рисунков — перо позволяет писать от руки фактические во всех приложениях, вплоть до поисковой строки браузера.

Отличительной чертой новых планшетов являет также новая двухсторонняя зарядка для S Pen. Пользователю больше не придется вспоминать, какой стороной крепить перо к планшету — зарядка будет происходить с любой стороны.

Планшеты обеспечивают возможность работы и творчества где угодно, благодаря поддержке беспроводных соединений Wi-Fi 6 и LTE.

И планшет, и S Pen обладают защитой от воды по стандарту IP68. Если ваша творческая натура требует работы под дождем — так тому и быть.