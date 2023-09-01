Развлечения там, где ты. 5 причин купить новый портативный проектор Samsung The Freestyle 2-й генерации 1 сентября, 11:36 Новости компаний Samsung The Freestyle 2-й генерации (Фото:Samsung)

Уникальный гаджет Samsung The Freestyle, продажи которого стартовали в прошлом году, изменил наши представления о досуге. Он позволил наслаждаться любимым контентом на большом экране, где бы вы не находились — дома, на природе или в путешествиях. Встречаем 2-ю генерацию портативного проектора Samsung, который стал еще более быстрым и производительным.

Каждый из нас оказывался в ситуации, когда неплохо бы иметь под рукой большой экран. Если вы часто путешествуете, то наверняка часто сталкиваетесь с маленькими старыми телевизорами в номере отеля или арендованных апартаментов. А отдых на природе сопровождается необходимостью показывать детям мультики на экране смартфона.

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Даже если у вас дома есть один или несколько телевизоров, вряд ли вы будете возить их с собой в путешествия.

Представленный в 2022 году портативный проектор Samsung The Freestyle с функцией Smart TV решал все эти проблемы одним махом.

Компактный гаджет с эстетичным дизайном предоставлял полноценный опыт Smart TV с максимальной гибкостью настроек и доступом к безграничному морю контента.

Проще говоря, Samsung предоставил вам возможность брать с собой в дорогу все, к чему вы так привыкли в вашем домашнем телевизоре Samsung.

При этом ценник Samsung The Freestyle был вполне разумным, а для его настройки не требовались никакие специальные навыки.

Пользователю достаточно было просто включить проектор и направить его на нужную поверхность, будь то стена или потолок — устройство само настраивалось в любых условиях, обеспечивая автофокусировку и автовыравнивание с калибровкой.

Фото: Samsung

Год спустя Samsung представляет обновленную вторую генерацию Samsung The Freestyle. Сохранив все свои ключевые особенности, проектор получил и новые преимущества.

Но обо всем по порядку.

5 причин купить Samsung The Freestyle 2-й генерации

Проекция изображения на любую поверхность на 180

В полевых условиях портативный проектор предоставляет неимоверную гибкость решений. Вы сможете построить свой мини-кинотеатр буквально в любых условиях.

Вам достаточно обеспечить поверхность, выступающую в качестве экрана. The Freestyle 2-й генерации сможет проецировать на нее изображение из любой удобной для вас точки.

Регулируемая подставка девайса обеспечивает поворот корпуса на 180 градусов. Это позволяет транслировать контент на любую поверхность в помещении включая стены, потолок и даже пол.

При этом диагональ изображения регулируется в широком диапазоне от 30 до 100 дюймов.

В The Freestyle 2-й генерации реализовали новую уникальную функцию Панорамного просмотра 160″. Используя два портативных проектора в связке, вы можете получить в горизонтальной ориентации картинку с соотношением сторон 28:9 и максимальной диагональю 160 дюймов. Функция доступна для трансляции контента с телефона.

Фото: Samsung

Это уже вполне тянет на звание настоящего кинотеатра, способного удовлетворить нужды большой компании на отдыхе.

Приятным дополнением к основному функционалу портативного проектора является режим Ambient, с помощью которого девайс может проецировать на любую поверхность визуальные эффекты. Это могут быть изображения, фотографии, неоновые тематические надписи и т. д. Таким образом можно преобразить любое помещение или при необходимости добавить праздничной атмосферы.

Мгновенная автоматическая настройка

Каким бы продвинутым не был гаджет, для большинства пользователей круг его возможностей всегда ограничен сложностью настройки.

Неважно, насколько богат функционал, если на то, чтобы собрать и включить гаджет требуются часы, то круг его пользователей будет ограничен только истинными гиками.

К Samsung The Freestyle 2-й генерации все вышесказанное не относится.

Вам достаточно установить портативный проектор в удобном для вас месте и включить его. Дальше гаджет сам автоматически настроит все необходимые параметры изображения.

Список регулируемых параметров впечатляет.

Портативный проектор сам выполняет автофокусировку, автокоррекцию трапецеидальных искажений (это необходимо для получения ровного прямоугольного изображения), автоматическое выравнивание положения экрана (необходимо, если устройство стоит на неровной поверхности), а также интеллектуальную калибровку цвета (с учетом цвета поверхности, на которую проецируется изображение).

К тому же The Freestyle 2-й генерации получил увеличенный объем оперативной памяти (теперь — 2 ГБ), что позволило ускорить интерфейс на 22%, а скорость запуска приложений — на 59%.

Премиальный звук

При просмотре современного видеоконтента качество звука играет, пожалуй, не меньшее значение, чем качество изображения.

Когда-то добиться более-менее приемлемого звука от домашнего кинотеатра можно было, лишь подключив сложную систему из многочисленных колонок. Что неизбежно требовало сложной системы разветвленных проводов. Никто не будет возиться с такими сложностями в походных условиях.

Samsung The Freestyle 2-й генерации решает эту проблему благодаря встроенному всенаправленному динамику, т.е имеющему направленность 360 градусов. С какой бы стороны от портативного проектора вы не находились при просмотре, звук будет качественным и без искажений.

Фото: Samsung

Функция Smart TV

Миллионы пользователей телевизоров Samsung по всему миру привыкли к удобству и безграничным возможностям платформы Smart TV.

Благодаря портативному проектору The Freestyle 2-й генерации вы сможете получить все те же самые преимущества, где бы вы не находились.

Фото: Samsung

Платформа Smart TV построена на базе операционной системы Tizen, которая является собственной разработкой компании Samsung. Она позволяет использовать множество различных приложений для стриминга видеоконтента из сети, включая популярнейшие сервисы YouTube, Netflix и многие другие.

С помощью Smart TV портативный проектор позволяет с легкостью получать доступ к огромным библиотекам контента из любой точки, где есть интернет.

Однако, в Samsung пошли еще дальше. Портативный проектор поддерживает режим Mobile Mirroring, дающий возможность транслировать любой контент напрямую со смартфона через приложение SmartThings (доступно как для Android так и для iOS) или через AirPlay 2 (для устройств Apple).

Проще говоря, вы можете выводить с помощью проектора на стену не только видео и фотографии, которые находятся в памяти вашего смартфона, но и мобильные игры и социальные сети. Причем, в случае, если вы используете смартфон Samsung Galaxy, вам также не потребуются никакие специальные настройки. Благодаря функции Tap View подключиться к портативному проектору можно просто прикоснувшись к нему смартфоном.

Фото: Samsung

Дизайн, эстетика и удобство

Портативный проектор Samsung The Freestyle 2-й генерации — действительно портативное устройство.

Вес проектора с подставкой — всего 830 г, что не больше, чем некоторые повербанки и в 2−3 раза меньше, чем типичный современный ноутбук. Его компактные размеры позволяют запросто носить проектор в рюкзаке.

Таким образом девайс не займет много места в вашем багаже. А его стильный и продуманный дизайн выглядит уместным как в палатке на берегу моря, так и в номере фешенебельного отеля.

Фото: Samsung

Будучи настоящим современным гаджетом, The Freestyle 2-й генерации имеет несколько вариантов питания. Разумеется, проектор может быть подключен к обыкновенной розетке, но в походных условиях его можно питать от портативных батарей через разъем USB-C. Например, оригинальная портативная батарея Samsung, которую можно купить в дополнение к портативному проектору, обеспечивает до трех часов автономной работы.