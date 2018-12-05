Samsung показала смартфон с поддержкой 5G

На техническом саммите Qualcomm компания Samsung показала прототип телефона, завернутый в темный чехол и с необычным экраном.

Прототип использовался для тестирования сетей 5G от компаний Verizon и AT & T, сообщает Engadget.

Журналисты отмечают, что Samsung оберегала этот прототип от посторонних глаз. Представитель компании не позволял никому включать экран телефона. Снимок гаджета удалось сделать, когда смартфон транслировал на большой экран видео в 4K.

На верхнем правом углу экрана вырезана большая выемка. Сначала казалось, что это особый интерфейс, но более пристальный взгляд подтверждает, что дисплей действительно немного "одноухий".

Камера с фронтальной лицевой панелью тоже находится в этом углу, но значительно выше нижней границы надреза - это может быть связано с тем, что для системы камеры требуется больше места, чем обычно.

"Это лишь прототип устройства, и было бы неразумно делать какие-либо предположения о том, как будут выглядеть будущие устройства Samsung на основе этого незавершенного оборудования. В конце концов, Samsung показал, как должны выглядеть вырезы в его экранах", - подчеркивают журналисты Engadget.

Ранее НВ сообщало, что компания Qualcomm на ежегодном Snapdragon Summit на Гавайях представила флагманский процессор Snapdragon 855. Это чип, который почти наверняка появится в первой волне телефонов 5G. Qualcomm заявила, что эта новая платформа будет поддерживать скорость загрузки "multi-gigabit" в сетях 5G. Президент Qualcomm появился на сцене с неким смартфоном, который поддерживает технологию 5G, но его марка была скрыта.