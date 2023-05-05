Геймерское счастье. Пять причин выбрать игровой монитор Samsung Odyssey OLED G8 5 мая, 16:41 Новости компаний Odyssey OLED G8 (Фото:Samsung)

В Украине стартовали продажи Samsung Odyssey OLED G8 — монитора, который порадует геймеров уникальными характеристиками.

Компания Samsung представила Odyssey OLED G8 на выставке IFA в Берлине. Теперь этот флагманский монитор, не имеющий равных на рынке, стал доступным для украинских пользователей.

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В первую очередь уши должны навострить геймеры. Ведь помимо традиционного козыря Samsung — качества изображения — монитор Odyssey OLED G8 обладает еще несколькими уникальными характеристиками. Среди них — невероятно низкое время отклика и высокая частота обновления экрана. Ну и конечно, функционал Smart TV, который существенно расширяют роль, которую монитор может играть в повседневной жизни пользователя.

Пять причин купить Samsung Odyssey OLED G8

1 Стильный дизайн

Подобно тому, как театр начинается с вешалки, монитор начинается с дизайна.

34-дюймовый Odyssey OLED G8 станет украшением любого интерьера благодаря своему супертонкому дизайну, металлическому корпусу. Его толщина составляет лишь 3,9 мм, что делает Odyssey OLED G8 самым тонким премиальным игровым монитором в мире.

Несмотря на малую толщину корпуса и изящество конструкции, инженеры нашли место для портов Micro HDMI, Mini DP, USB-C, а также встроенных динамиков (5 Вт).

Эргономичная подставка VESA позволяет вращать и наклонять монитор, приспосабливая его для любого рабочего места.

Фото: Samsung

2 Невероятный экран

34-дюймовый экран Odyssey OLED G8 имеет кривизну 1800R, которая соответствует натуральному человеческому зрению и способствует погружению в происходящее на экране.

Соотношение сторон 21:9 способствует более широкому полю зрения, что особенно оценят любители гонок и шутеров.

Высокое разрешение ультра-WQHD (3,440×1440 точек) способствует отличной детализации изображения.

За высокое качество картинки Odyssey OLED G8 отвечают OLED-матрица и технология квантовых точек. Они обеспечивают ярчайший белый и глубокий черный цвет, благодаря чему изображение обладает широчайшим динамическим диапазоном и не уступает по качеству премиальным телевизорам.

Фото: Samsung

3 Геймерские «фишки»

В то время как большинство игровых мониторов на рынке меряются таким параметром, как время отклика в диапазоне 2−4 мс, и лишь некоторые достигают показателя 1 мс, Samsung Odyssey OLED G8 получил показатель 0,1 мс.

Это означает фактическое отсутствие задержки между действиями пользователя и реакцией на экране и способствует максимальной вовлеченности в игру.

Odyssey OLED G8 поддерживает адаптивную синхронизацию и AMD Freesync Premium Pro, благодаря чему устраняются любые паузы в экшн-сценах.

Картинка становится еще более плавной благодаря частоте обновления 175 Гц. Если вы играете на мощном «железе» в современные игры на максимальных настройках, то Odyssey OLED G8 позволит вам получить максимум удовольствия от невероятно реалистичного изображения.

Фото: Samsung

4 Уникальная подсветка

Odyssey OLED G8 также оснащен подсветкой Core+, которая синхронизируется с изображением на экране. Она размещается в задней части монитора.

Если вы играете или смотрите видео, то монитор будет подсвечивать окружающее пространство в тон происходящему на экране.

В особенности хорошо заметен этот эффект в темном помещении. Стена позади монитора будет по сути эффектным фоном для самого дисплея.

Фото: Samsung

5 Smart TV

Odyssey OLED G8 — это не просто игровой монитор с набором уникальных характеристик. Это еще и полноценный развлекательный центр с поддержкой функционала Smart TV.

Фактически, вы получаете полноценный «умный дисплей» с возможностью просмотра контента с YouTube, Netflix и других стриминговых сервисов. Многие приложения популярных стриминговых платформ уже предустановлены, поэтому ими можно начать пользоваться сразу и без дополнительных манипуляций.

Фото: Samsung

Для этого не требуется подключение монитора к компьютеру или смартфону.

Однако, при желании такие подключения тоже легко осуществить, как с помощью кабеля, так и с помощью беспроводных технологий Samsung Dex или Airplay 2.