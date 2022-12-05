Меняем правила игры. Три причины, почему Samsung Odyssey Ark — лучший геймерский монитор в мире 5 декабря, 16:38 Партнерский проект Samsung

На украинский рынок выходит уникальный игровой монитор Samsung Odyssey Ark.

Сегмент игровых мониторов переживает бум в последние годы. Отчаянная конкуренция производителей привела к типичной стагнации на рынке — большинство мониторов похожи друг на друга и обладают сходными характеристиками. Производители пытаются привлечь покупателя буквально двумя-тремя ключевыми показателя (частота обновления изображения, время отклика, поддержка фирменных технологий AMD и Nvidia).

Видео дня

Даже самые дорогие модели на рынке порой не имеют существенных козырей перед более дешевыми, кроме диагонали экрана и времени отклика на секунду быстрее.

В Samsung пошли по другому пути. Монитор с говорящим названием Odyssey Ark предлагает не только весьма впечатляющих набор характеристик (по нынешним временам его можно назвать топовым), но и совершенно иной пользовательский опыт.

Фото: Samsung

Три причины, почему Samsung Odyssey Ark — лучший игровой монитор

Персональный игровой театр

Samsung является ведущим производителем матриц в мире и занимает доминирующее положение на рынке телевизоров. Было бы странно, если бы южнокорейская компания не использовала свои козыри на рынке игровых мониторов.

И она использует.

Фото: Samsung

Samsung Odyssey Ark обладает гигантским 55-дюймовым экраном с радиусом искривления 1000R.

Исследования показывают, что именно такое значение величины искривления идеально соответствует устройству человеческого зрения.

Проще говоря, когда изображение перед нашими глазами не плоское, а искривлено именно таким образом, наш мозг воспринимает его как реальное.

Это обеспечивает максимальное погружение в игровой мир, будь то другая планета, спортивная арена, водительское место спорткара или мостик космического корабля.

Фото: Samsung

Дополняет ощущение полного погружения и качественная картинка с естественной цветопередачей. Здесь Samsung использует еще один козырь, о котором многие конкуренты могут только мечтать. А именно — технологию Quantum Mini-LED. Процессор Quantum Matrix управляет миллионами светодиодов Quantum Mini, используя 14-битную обработку изображений. Это позволяет получить неимоверные 16384 оттенков черного цвета, которые монитор способен отображать. Благодаря этому реалистичными кажутся, как самые яркие, так и самые темные сцены.

Больше того, отдельный процессор Neural Quantum Ultra использует данные от 20 нейросетей для обработки видеоинформации и корректного отображения ее в разрешении 4К вне зависимости от разрешения первичного изображения.

Как и полагается серьезному геймерскому монитору, Samsung Odyssey Ark имеет матовый экран. Это позволяет свести к минимуму случайные отблески, которые могут дезориентировать геймера в самый ответственный момент.

Фото: Samsung

Дополняет качественное изображение не менее качественное звучание.

Samsung Odyssey Ark оснащается технологией Sound Dome, которая использует четыре угловых динамика и два центральных сабвуфера. Так создается 60-ваттное 2.2.2-канальное звучание с частотой 45 Гц.

Максимальный функционал

Не в обиду киноманам будет сказано, но к игровому экрану требования намного выше, чем к обычному экрану для просмотра кино.

Тут имеет значение не только качество картинки как таковой, но и ряд других параметров, которые определяют игровой экспириенс.

Фото: Samsung

Геймеры знают, что порой победу от поражения отделяет один запоздалый клик. Судьбы важнейших цифровых сражений или соревнований определяются решениями, которые нужно принимать за доли секунды.

Samsung Odyssey Ark оснащен всем необходимым для победы в любой игре.

Частота обновления изображения на экране составляет 165 Гц (как правило современные игры на максимальных настройках не способны на больший фреймрейт даже на топовом «железе»), а время отклика составляет 1 мс. Т. е. задержка между происходящим в игре и отображением на экране — меньше, чем способен заметить человеческий мозг. Поддержка технологии FreeSync Premium Pro позволяет полностью раскрыть потенциал игровых видеокарт AMD.

Фото: Samsung

Невиданный уровень оптимизации и персонализации

Сам по себе факт того, что вы получаете огромный 55-дюймовый монитор с отличным качеством изображения и ультрасовременными характеристиками, впечатлит любого геймера.

Но на этом возможности Samsung Odyssey Ark не исчерпываются. Как раз наоборот, некоторые дополнительные возможности нового монитора сделают его еще более желанной покупкой для геймеров.

Например, функция Flex Move Screen позволяет развернуть экран в вертикальное положение (Cockpit Mode), изменить соотношение сторон экрана (16:9, 21:9, 32:9).

Фото: Samsung

Режим MultiView дает возможность разместить на экране изображения сразу из нескольких источников. При горизонтальной ориентации экрана вы можете разделить экран на четыре рабочие области, а при вертикальной — на три.

Таким образом, вы сможете просматривать видео с прохождением игры в соседнем окне с самой игрой. Также вы можете держать открытыми системные настройки параллельно с игрой, имея возможность проверять кадровую частоту, скорость работы вентиляторов, температуру процессора и видеокарты и т. д.

Управление богатым функционалом монитора Samsung Odyssey Ark возможно с помощью эксклюзивного контроллера Ark Dial. Контроллер оснащен солнечными батареями, а также может заряжаться с помощью соединения Type-C, проще говоря, не нуждается в одноразовых батарейках, которые стоят денег, а после того, как заканчивается срок их службы, загрязняют окружающую среду.

Фото: Samsung