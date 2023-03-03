Долгожданные хиты. Samsung начинает продажу флагманских смартфонов Galaxy S23 в Украине 3 марта, 19:58 Новости компаний Samsung

Третьего марта Samsung начала продажу в Украине новой линейки флагманских смартфонов Galaxy S23. Что о них известно?

Традиционно, в конце зимы компания Samsung выкатила новое поколение своих флагманских смартфонов. В этом году линейка представлена базовой версией S23 с 6,1-дюймовым дисплеем, усредненным 6,6-дюймовым Galaxy S23+, а также топовым S23 Ultra с диагональю дисплея 6,8 дюйма.

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Главным отличием модели Ultra стала поддержка фирменного стилуса Samsung S Pen, который расширяет возможности продуктивной работы пользователей.

Серия Galaxy S23 также предлагает более широкий диапазон творческой свободы благодаря эпической камере Samsung Galaxy с улучшенной функцией ночной съемки. Galaxy S23 Ultra и вовсе стал первым смартфонов в истории линейки с 200-мегапиксельным сенсором Adaptive Pixel, который максимально точно отражает самые яркие моменты моменты. Благодаря технологии пиксельного бининга S23 Ultra поддерживает обработку изображений в высоком разрешении на нескольких уровнях одновременно.

Фото: Samsung

Вдобавок, во всех фронтальных модулях камер серии Galaxy S23 представлен быстрый автофокус и первый селфи-объектив Super HDR с частотой кадров 60 fps вместо 30 fps для гораздо более выского качества фото- и видеосъемки.

В серии Galaxy S23 используется наиболее мощная и эффективная платформа среди всех смартфонов Galaxy — Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile для Galaxy. Именно благодаря ей устройства полностью раскрывают весь потенциал своего премиального функционала, в частности гейминга будущего с самой быстрой в мире мобильной графикой.

Основой серии Galaxy S23 также стали безопасность и конфиденциальность. Каждый смартфон оснащен сквозной системой безопасности Samsung Knox, получившей больше государственных и отраслевых сертификаций, чем любое другое мобильное устройство, платформа или решение на рынке.

Во всем мире количество предварительных заказов превзошло результаты предыдущей серии Galaxy S22, а более 60% первых покупателей выбрали самый премиальный смартфон Galaxy S23 Ultra.

Серия Galaxy S23 представлена моделями в четырех вдохновленных природой цветах: фантом черный, кремовый, зеленый и лавандовый. Цены на них начинаются от 39 999 грн за модель Galaxy S23, от 47 999 грн — за Galaxy S23+ и от 57 999 грн — за Galaxy S23 Ultra.

С 3 марта по 5 апреля 2023 года для первых покупателей также будут действовать выгодные условия. Вместе с инновационным смартфоном новой серии Galaxy S23 дополнительно предоставляется на выбор либо сертификат до 4000 грн на продукцию Samsung (смартфоны, планшеты, аксессуары, носимые устройства), либо возможность обмена подержанного смартфона с выгодой до 4000 грн вдобавок к его оценочной стоимости.

Больше информации о серии Galaxy S23 по ссылкам:

Samsung Galaxy S23 Ultra Samsung UA

Samsung Galaxy S23 и S23+ Samsung UA