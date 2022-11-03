Гаджеты на каждый день. Семь причин купить Samsung Galaxy Buds2 Pro и Galaxy Watch5 Pro 3 ноября, 16:42 Новости компаний Samsung

Вместе с новыми флагманскими смартфонами Samsung Galaxy в Украине стартовали и продажи обновленных смарт-часов и наушников. Вместе они составляют идеальное сочетание гаджетов.

Сам по себе смартфон способен решать множество задач, начиная с банальных звонков и заканчивая ролью вашего «кошелька» с банковскими приложениями и криптовалютами.

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Однако, прогресс не стоит на месте. Для решения целого ряда задач вам пригодятся гаджеты, расширяющие и дополняющие функционал смартфона.

В первую очередь, это смарт-часы и наушники.

На рынке таких устройств — великое множество, и благодаря единым стандартам беспроводных соединений нет никакой проблемы в том, чтобы использовать буквально любой такой гаджет в сочетании с вашим смартфоном Samsung.

Однако, если вы хотите использовать гаджеты с максимальной эффективностью, то лучше, чтобы на вас трудилась целая экосистема устройств, которые создавались с прицелом на взаимодействие между собой.

Гаджеты единой экосистемы умеют взаимодействовать бесшовно и создают общее ощущение, будто вы используете одно устройство, а не несколько разных.

Поэтому идеальными спутниками для вашего нового смартфона Samsung Galaxy Fold4 или Galaxy Flip4 станут смарт-часы Galaxy Watch5 и наушники Galaxy Buds2 Pro.

Семь причин купить Samsung Galaxy Buds2 Pro и Galaxy Watch5

1. Впечатляющий звук

Едва ли не главным требованием к современным наушникам является качество звучания. И Galaxy Buds2 Pro со своим беспроводным Hi-Fi звучанием более чем соответствуют этому тренду.

Наушники способны воспроизводить 24-битный звук и оснащены технологией Audio 360. Эта технология дает реалистичное ощущение, что музыка буквально окружает слушателя. Для того, чтобы добиться этого эффекта, наушники определяют оптимальное направление звука каждый раз, когда слушатель поворачивает или наклоняет голову. Так создается ощущение пространственного присутствия.

Galaxy Buds2pro / Фото: Samsung

Двухполосные динамики обеспечивают широкий диапазон звучания, густой бас и яркие верхние частоты.

За точную передачу звука отвечает обновленный Samsung Seamless Codec.

2. Стильный дизайн

У многих производителей гаджеты имеют утилитарный или же максимально футуристичный дизайн, как будто в расчет на то, что люди, интересующиеся современными технологиями, абсолютно лишены вкуса.

Тем самым они как бы подталкивают пользователей, которые хотят, чтобы вещи были не только эффективными, но и красивыми, к тому, чтобы покупать классические часы вместо современных гаджетов.

Одного взгляда на Galaxy Watch5 достаточно, чтобы понять, что дизайнеры Samsung успешно справились с непростой задачей сделать многофункциональный и ультрасовременный гаджет еще и стильным аксессуаром.

Тонкий изящный корпус Galaxy Watch5 и экран, покрытый сапфировым стеклом, обеспечивают стиль, который с легкостью выдержит испытание временем. А версия Galaxy Watch5 Pro имеет титановый корпус серого или черного цвета, который не только делает часы более долговечными, но и дает ощущение истинной премиальности гаджета.

Дизайн наушников Galaxy Buds2 Pro также выделяет их на фоне конкурентов. И сами наушники, и кейс доступны в нескольких изысканных цветах — графит, белый, фиолетовый.

3. Простота соединения

Galaxy Buds2 Pro не требуют никаких навыков и усилий для подключения к вашему смартфону. Достаточно открыть футляр и вложить наушник в ухо. На экране смартфона сразу же появится оповещение, коснувшись которого вы подсоедините наушники к смартфону.

Вы также можете подключить Galaxy Buds2 Pro к своему планшету, смарт-часам или телевизору Samsung. В дальнейшем благодаря функции Auto Switch наушники сами будут отслеживать активность ваших устройств и оперативно переключаться между ними.

Это — невероятно удобная функция, которая избавляет вас от лишних действий во многих ситуациях. Например, если ваши наушники подключены к телевизору, но на ваш смартфон поступает телефонный звонок, наушники сами переключатся на смартфон. Это позволит вам не снимать наушники, чтобы ответить на звонок, используя динамик смартфона. Вместо этого вы попросту ответите на звонок, используя сенсорное управление наушников, после чего сможете продолжить просмотр телевизора.

Galaxy Buds2pro / Фото: Samsung

А система SmartThings Find позволит отслеживать местоположение ваших наушников (даже если они не находятся в футляре) с помощью вашего смартфона.

4. Забота о здоровье

Смарт-часы Galaxy Watch5 обладают богатейшим функционалом по мониторингу здоровья пользователя.

В основе этого функционала — биоактивный датчик Samsung, который эффективно измеряет сразу три параметра здоровья. Он анализирует биоэлектрический импеданс, сердечный ритм с помощью электрического датчика (ЭКГ) и оптического датчика (пульс).

Помимо этого Galaxy Watch5 получил обновленную и усовершенствованную технологию отслеживания сна. Помимо обычной статистики о длительности сна, вы также получите детальную информацию о фазах сна (быстрый и глубокий сон, пробуждения).

Разумеется, Galaxy Watch5 умеет делать и то, ради чего многие пользователи покупают фитнес-браслеты. Он может подсчитывать пройденные шаги и потраченные калории. Galaxy Watch5 распознает до 90 видов физической активности и позволяет вести дневник тренировок.

Galaxy Watch 5 / Фото: Samsung

5. Умное активное шумоподавление

Galaxy Buds2 Pro позволяют вам слышать лишь то, что вы в действительности хотите услышать — например, музыку или вашего собеседника, а не уличный шум или голоса окружающих.

Система активного шумоподавления (ANC) стала более эффективной, чем когда-либо ранее.

В основе системы — три микрофона с высоким соотношением сигнала к шуму (SNR). Они дают возможность распознавать и нейтрализовать большую часть посторонних звуков, таких как ветер.

Уникальной особенностью Galaxy Buds2 Pro является интеллектуальность работы системы активного шумоподавления. Благодаря функции Voice Detect наушники умеют моментально распознавать речь пользователя и перейти в режим голосового общения.

Достаточно начать говорить, чтобы наушники сами переключились с режима активного шумоподавления в режим окружающего звукаи дали возможность лучше слышать вашего собеседника, не снимая наушников.

Galaxy Buds2pro / Фото: Sumsung

6. Автономность

Частой проблемой носимых гаджетов является длительное время зарядки. Поэтому если вы забудете зарядить часы или наушники с вечера (что случается очень часто с каждым из нас), то утром вы оказываетесь в неприятной ситуации — вам пора на пробежку или на работу, а ваши любимые гаджеты не отзываются.

Galaxy Watch5 оснащен не только аккумулятором повышенной емкости, но и функцией сверхбыстрой зарядки. Благодаря этому смарт-часы заряжаются с 0 до 45% всего за полчаса.

Если вы забыли зарядить часы вечером, либо они полностью разрядились утром, то Galaxy Watch5 можно зарядить так, чтобы они проработали до вечера, за то время, что вам потребуется для того, чтобы принять душ и позавтракать.

Наушники Galaxy Buds2 Pro, в свою очередь, имеют впечатляющие показатели автономности. Полностью заряженные наушники способны воспроизводить музыку 5 часов с включенной функцией активного шумоподавления. А чехол позволяет перезарядить наушники еще несколько раз, обеспечивая им общее время автономной работы на уровне 18 часов.

7. Действительно умные

Операционная система Wear OS наделяет смарт-часы Galaxy Watch5 безмерными дополнительными возможностями. К вашим услугам вся мощь сервисов Google. Например, вы можете использовать Google Maps для навигации или YouTube Music для прослушивания музыки прямо на ваших часах.

Также часы позволяют взаимодействовать голосом с ассистентами — как с Samsung Bixby, так и с Google Assistant. Это позволит с легкостью делать заметки или назначать встречи в календаре прямо с помощью часов, не доставая смартфон из кармана.