Samsung Galaxy S10 Plus - пять причин купить его и три причины не покупать

Новый флагман Samsung Galaxy S10 Plus оснащен по последнему слову техники. Но и стоит при этом как самолет.

Автор Алексей Бондарев

Samsung еще никогда не сталкивался с такой жесткой конкуренцией на рынке смартфонов, как сегодня. Если раньше корейцам приходилось всерьез тягаться только с Apple, то сегодня и Samsung и Apple вынуждены считаться с Huawei.

Как смотрится Samsung Galaxy S10 Plus на фоне Huawei P30 Pro, мы уже показывали.

Теперь попробуем взглянуть на все плюсы и минусы корейского флагмана и определимся, что может подтолкнуть к его покупке, а что может отвернуть от нее.

Пять причин купить Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy S10 Plus / Фото: НВ

1 Дизайн

Это тонкий и легкий смартфон.

Толщина корпуса тут всего 7,8 мм, а вес - 170 г.

Для смартфона с диагональю экрана 6,4 дюйма, размеры весьма компактные.

Samsung Galaxy S10 Plus / Фото: НВ

Даже не верится, что в таком изящном устройстве скрывается такая флагманская мощь. А если учитывать аккумулятор емкостью 4000 мАч, то смартфон и вовсе кажется инженерным чудом.

В повседневной жизни им и вправду очень удобно пользоваться. Мне не нравится разве что размещение кнопки включения на правом боку - она слишком смещена вверх.

Но это субъективно, может у меня рука какая-то не “такая”.

Тут самое время упомянуть еще и о кнопке Bixby на левом боку. Вещь абсолютно бесполезная. Что это за Bixby и зачем этой штуке отдельная кнопка никто в мире не знает, кроме сотрудников Samsung, которым платят за то, чтобы они это знали :)

Samsung Galaxy S10 Plus / Фото: НВ

Ладно, если оставить шутки, то голосовой ассистент Bixby нужен людям еще меньше, чем Google Assistant или Siri. Которыми тоже почти никто не пользуется.

В целом же Galaxy S10 Plus хорош. Вес в руке почти не ощущается, ширина корпуса подобрана идеально (хотя для управления одной рукой S10 Plus все же великоват, как и все современные смартфоны с большой диагональю экрана).

Разумеется все эти дифирамбы актуальны лишь для тех пользователей, которые будут использовать Galaxy S10 Plus без чехла.

А таких будет немного. Уж больно скользкий этот красивый корпус, покрытый стеклом. Мне постоянно боязно выронить из рук тестовый экземпляр. Что уж говорить о человеке, который заплатил за это чудо техники более 30 тыс грн.

А в чехле изящество корпуса Galaxy S10 Plus уже не будет ощущаться в полной мере. Вот такая незадача.

2 Производительность

Я перепробовал все. Запускать одновременно десятки приложений. Играть в тяжелые игры на максимальных настройках (PUBG, Into The Dead 2, Dead Effect 2, Cover Fire, танчики). Смартфону все нипочем. Никаких тормозов, зависаний, глюков.

Думаю, такого запаса мощности хватит на пару лет, так что с точки зрения инвестиций, Galaxy S10 Plus является отличным выбором.

У Samsung с этим, кстати, уже давно все ок. На данный момент вполне актуальными девайсами (с точки зрения производительности) можно считать Galaxy S8 и Galaxy Note 8, представленные еще в 2016 году.

Samsung Galaxy S10 Plus / Фото: НВ

3 Софт

Собственная оболочка Samsung прошла долгий и мучительный путь - от тяжеловесного TouchWiz, который неудачно копировал iOS, до вполне самостоятельного и весьма, не побоюсь этого слова, совершенного One UI.

На данный момент, это самая красивая, удобная и продвинутая оболочка для Android. Разумеется, это мое субъективное мнение.

Здесь все продумано в деталях. Важнейшие функции включаются и выключаются в пределах двух нажатий. Все, что можно, настраивается под себя. Есть большое разнообразие виджетов, которые имеют широкие настройки (прозрачность, размер и т.д.).

Фактически, One UI избавляет от необходимости устанавливать десятки дополнительных приложений-улучшалок для интерфейса Android.

Простейший пример. Мне нравится иметь большой виджет со списком дел из календаря на одном из рабочих столов, и календарь на месяц на соседнем столе. При этом я хочу, чтобы оба виджета были растянуты на весь стол (с настройками 5*6 иконок) и оба имели нужную мне прозрачность, чтобы сквозь них слегка просвечивали красивые обои, которые я так долго выбирал для рабочего стола.

Так вот, в Samsung One UI все это есть “из коробки” и настраивается в несколько нажатий. На том же Huawei P30 Pro есть лишь стандартные виджет Android. Некоторые из них имеют ограничения по размеру (не тянутся на весь рабочий стол, или тянутся, но только при настройке параметров стола, к примеру, 4*5 иконок), некоторые не имеют настроек прозрачности. И для решения этой задачи нужно установить сторонние приложения, потратить время на их настройку.

Samsung Galaxy S10 Plus / Фото: НВ

Еще пример. У меня установлено множество приложений. Но некоторыми из них я пользуюсь ощутимо чаще, чем другими. Логично, что я хочу иметь к ним быстрый доступ.

Так вот, самое простое решение - вытягивать иконки на рабочий стол - кажется мне самым глупым. На главном экране у меня виджеты с важной для меня информацией. А панель с быстрым доступом к нужным мне приложениям скрыты, но выезжает по свайпу с края экрана. Так это реализовано в OneUI, функция называется Edge Panels.

Для того, чтобы сделать что-то подобное в других смартфонах на Android, мне нужно устанавливать дополнительное приложение. И, кстати, ничего схожего по удобству с Edge Panels нет. А ведь кроме приложений, туда можно добавить еще и контакты, задачи, погоду и многое другое. Мелочь, а приятно.

Samsung Galaxy S10 Plus / Фото: НВ

4 Камера

В Galaxy S10 Plus очень хорошая камера. На мой взгляд, она мало чем отличается от камеры S9 или Note 9 (во всяком случае, по качеству снимков), но это все равно очень хорошая камера.

Автофокус работает очень быстро и редко ошибается. Камера имеет массу настроек, включая полезнейшую возможность отключить индикацию некоторых режимов съемки на основном экране приложения. Это дает реально быстрый доступ к тем функциям, которые вам действительно нужны. К примеру, я снимаю только в режиме обычного фото, живого фокуса и видео. Всякие там панорамы и прочее я убираю и получаю идеальный для себя интерфейса. В том же Huawei P30 Pro так сделать не получится.

Цветопередача снимков - отдельная песня. В сравнении с тем же Huawei можно придираться к ее натуральности (порой слишком яркие, кричащие цвета). Но для большинства пользователей это скорее плюс.

5 Автономность

Смартфон легко работает с утра и до позднего вечера при весьма активной загрузке. Присутствует функция быстрой зарядки (хоть она и не такая быстрая, как у Huawei).

Смартфон можно зарядить на 50% за 30 минут. А буквально 10 минут на быстрой зарядке дают вам еще несколько часов работы. Это удобно. Собираешься на встречу и понимаешь, что телефон почти разряжен. Ставишь на зарядку пока одеваешься и вуаля, еще два-три часа смартфон проживет.

Три причины не покупать Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy S10 Plus / Фото: НВ

1 Чертовы дырки

Если бы в Samsung были абсолютно уверены в том, что пользователи спокойно воспримут смещенные вправо “дырки” на экране, они бы не прилагали столько усилий, чтобы скрыть их обоями.

Все без исключения обои, предустановленные на Samsung Galaxy S10 Plus, имеют радикальное затемнение в правом верхнем углу. А в приложении Galaxy Themes есть даже специальный раздел с обоями под вырез на экране S10 Plus.

Все таки как не крути, “дырки” бросаются в глаза при повседневном использовании. Даже если включить затемнение всей верхней строки, что резко визуально сокращает площадь экрана.

Samsung Galaxy S10 Plus / Фото: НВ

Вырез всегда заметен уже хотя бы потому, что значки уровня сигнала, заряда батареи, будильника и т.д., которые в Android традиционно сдвинуты вправо, тут как бы висят в пустоте.

На фоне этого странного решения Samsung, аккуратные каплевидные вырезы на экране OnePlus 6t или Huawei P30 Pro кажутся шедеврами дизайнерской мысли.

За две недели использования Galaxy S10 Plus в качестве основного смартфона я так и не свыкся с этим “дырками”. Не уверен, что свыкнусь в дальнейшем. Неудачное решение, надеюсь, уже в следующем поколении флагманов Samsung от него откажется.

Говорю это как владелец Galaxy Note 8, пропустивший “девятку” по причине слишком малого количества улучшений, и рассчитывающий обновиться на “десятку”. С дырками не куплю, так и знайте :)

2 Идентификация

Буду краток.

Сканер отпечатков пальцев переехал со “спинки” (как это было в Galaxy S9) под экран. И стал работать гораздо хуже. Ну вот банально больше стало ошибок при распознавании. Во флагманском смартфоне за кучу денег это раздражает.

На моем Galaxy Note 8 сканер работает гораздо быстрее и точнее.

Т.е. налицо ухудшение функционала в сравнении с предыдущими моделями.

А распознавание лица в Samsung всегда работало так себе. Во всяком случае, в сравнении с iPhone. А в Galaxy S10 Plus чуда не произошло.

Разумеется, все познается в сравнении. Возможно, человек, у которого нет опыта использования iPhone, где все это “просто работает”, будет доволен тем, как эта функция работает здесь.

Samsung Galaxy S10 Plus / Фото: НВ

3 Адский ценник

Опять таки, все познается в сравнении. Рынок смартфонов очень насыщен, и новый флагман Samsung при всей его крутизне существует отнюдь не в вакууме. Рассматривать его в отрыве от конкурентов нельзя.

Например, в отрыве от Huawei P30 Pro. В нашем сравнении этих флагманов китаец победил, хоть и с незначительным отрывом.

Samsung по некоторым параметрам явно впереди - он тоньше и легче, у него более вылизанный софт. Но флагман Huawei имеет более “интеллигентный” вырез на экране и оснащен рядом действительно инновационных технологий.

Заметнее всего проигрыш Samsung в камерах. Но можно также вспомнить гораздо более быструю зарядку китайца, как проводную, так и беспроводную.

Ну и разница в цене между сопоставимыми по объему памяти версиями Samsung Galaxy S10 Plus и Huawei P30 Pro составляет внушительные 7000 грн.

Т.е. за цену одного Galaxy S10 Plus можно не только купить P30 Pro, но еще и, скажем, P Smart для жены/мамы/бабушки. Вот такая математика.

А есть еще iPhone XS, который несмотря на технологическое отставание по ряду параметров и от Samsung, и от Huawei, все же остается имиджевым лидером. Выбирая смартфон за без малого 40 тыс грн, многие всерьез задумаются и о нем тоже.

Samsung Galaxy S10 Plus против Huawei P30 Pro / Фото: НВ