Совершенная камера, невиданный гейминг и не только. Пять причин купить новый флагман из линейки Samsung Galaxy 13 марта, 12:22 Партнерский проект Samsung

С 3 марта компания Samsung стартовала продажи в Украине новых флагманских смартфонов Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra.

Каждый год компания Samsung представляет обновленную линейку флагманских смартфонов. И каждый год новые смартфоны получают значительное количество реальных, а не маркетинговых инноваций.



Не стал исключением и нынешний год.



В обновленной линейке флагманских смартфонов Samsung Galaxy S23 представлены три устройства, ориентированные под различные задачи и предпочтения.



Видео дня

Среди самых заметных новшеств — 200-мегапиксельный сенсор основной камеры, записью видео Super HDR с частотой 60 к/сек, поддержка технологии трассировки лучей в играх, использование высокого процента переработанных материалов для производства корпуса.

Пять причин выбрать новые смартфоны Samsung Galaxy S23

Уникальная камера

Galaxy S23 Ultra стал первым в мире смартфоном с 200-мегапиксельным сенсором Adaptive Pixel.

Программное обеспечение, управляющее работой камеры, может объединять группы пикселей (по 4 и даже 9 пикселей) в один. Эта технология называется пиксельный биннинг, она позволяет снизить «шумность» и извлечь максимум визуальной информации даже если снимок сделан при слабом освещении.

Камера младших моделей Galaxy S23 получила обновленный 50-мегапиксельный модуль, который дополняется 12-мегапиксельным «ультрашироким» и 10-мегапиксельным «телефото» модулями.

Эксклюзивно для смартфонов Galaxy S доступно приложение Expert RAW, которое позволяет работать с профессиональным форматом изображения RAW. Помимо прочего, в приложении есть дополнительные режимы мультиэкспозиции и ночной фотографии.

И на этом список новшеств не исчерпывается.

Серьезно «подросла» функция оптической стабилизации изображения — теперь у нее вдвое больше угол корректировки во всех направлениях. Это поможет получать более стабильные видео при съемке в движении или при слабом освещении.

Видеосъемка в разрешении 8К возможна с частотой 30 кадров/сек, и благодаря новому широкоугольному модулю камеры, который придаст вашим видео более кинематографический, «голливудский» стиль.

Свой вклад в этот стиль вносит и объектный искусственный интеллект, который анализирует мельчайшие детали в кадре, включая черты лица, глаза, волосы и т. д. для их более точного отображения.

Но и это еще не все.

Фронтальная съемка играет все большую роль в современных коммуникациях — мы снимаем фото для соцсетей, осуществляем видеозвонки и т. д. Флагманская серия Galaxy S23 получила фронтальную камеру нового уровня. Она не только оснащается чрезвычайно быстрой системой автофокусировки, но и способна записывать HDR-видео с частотой 60 кадров в секунду вместо традиционных 30-ти.

Топовая производительность

Вычислительных мощностей много не бывает. Эту истину прекрасно знают требовательные пользователи, включая, конечно же, создателей контента и геймеров.

В нынешнем году Samsung предлагает решение, которое исключает любые компромиссы по производительности.

Многие конкурирующие флагманы этого года будут построены на чипе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, однако флагманская серия Galaxy S23 получила модернизированную серию процессоров For Galaxy с повышенной тактовой частотой как самого процессора, так и графического ядра. Так что смартфоны Galaxy S23 изначально получат большую вычислительную мощь, чем конкуренты.

По сравнению с собственными прошлогодними флагманами в новом поколении Samsung показала впечатляющий рост производительности — мощность графической подсистемы выросла на 40%. И на столько же выросла продуктивность искусственного интеллекта, безграничные возможности которого задействованы в фото- и видеосъемке, а также в гейминге.

Лучшие экраны на рынке

Старший флагман Galaxy S23 Ultra оснащен 6,8-дюймовым Edge-экраном с уменьшенной кривизной, что позволило получить более плоскую поверхность для отображения визуальных эффектов.

В создании лучшей картинки на рынке принимают участие и другие технологии.

Благодаря уникальной функции Enhanced Comfort автоматически и незаметно для пользователя происходит регулировка цветового тона и контрастности изображения. Смартфон анализирует уровень освещения в помещении, где вы находитесь, и настраивает экран на режим, максимально щадящий для ваших глаз.

Так, благодаря минимальному уровню яркости и теплой цветовой тональности ваши глаза будут меньше уставать, если вы решите полистать соцсети перед сном в темноте.

Для яркого солнечного дня у флагманов Samsung тоже есть туз в рукаве. Функция Vision Booster имеет четыре уровня подсветки (раньше их было два), и теперь еще более эффективно противодействует отблескам и яркому дневному свету.

Гейминг нового уровня

Флагманы Samsung всегда были усладой для геймеров благодаря великолепным экранам и производительному «железу». Но теперь у геймеров еще больше причин задуматься о покупке устройств серии Galaxy S.

Все три флагманские модели Galaxy S23 оснащаются специальной испарительной камерой охлаждения. Она позволяет эффективно отводить тепло от процессора, снижая его температуру.

Это дает возможность использовать процессор под нагрузкой на протяжении длительного времени, как это обычно и бывает в играх.

Благодаря этому процессор не уходит в троттлинг, т. е. его частота не снижается принудительно, чтобы избежать перегрева.

Именно троттлинг является распространенной проблемой многих смартфонов с мощными процессорами. Они способны выдавать максимальные показатели в играх лишь короткое время, а затем из-за троттлинга их производительность падает до уровня «середнячков».

Также эффективное охлаждение позволяет устройствам Galaxy S23 избежать другой распространенной проблемы — сильного нагрева корпуса смартфона во время игры. Ведь даже если процессор не уходит в троттлинг, но корпус смартфона становится похожим на раскаленную сковородку, поиграть тоже особо не получится.

Но и это еще не все.

Одним из главных трендов в геймерских десктопах, ноутбуках и консолях последних лет была технология трассировки лучей. Теперь она работает и в смартфонах Samsung.

Суть этой технологии в том, что графическое ядро системы берет на себя симуляцию и вычисление каждого луча света, генерирует реалистичное освещение объектов, их отражения в воде и на стекле и т. д.

Многие современные игры поддерживают трассировку лучей, и на смартфонах Galaxy S23 они будут выглядеть намного реалистичнее, что в сочетании с великолепными экранами Dynamic AMOLED 2X обеспечит геймерам опыт фактически консольного уровня.

Набор новейших технологий

Упомянутого выше набора технологий достаточно для того, чтобы закрепить за смартфонами Galaxy S23 статус лидеров рынка. Но у новинок есть и другие козыри.

Так, Galaxy S23 Ultra оснащается электронным пером S Pen, не имеющим прямых аналогов на рынке. Перо открывает безграничные возможности для повышения продуктивности работы, начиная от удобного ведения заметок прямо на скриншотах и выделения текста с распознаванием на сайтах и в документах, и заканчивая непосредственно рисованием.

С каждым новым поколением S Pen становится все более совершенным инструментом, четче отрабатывая нажатия пользователя, позволяя рисовать с большей точностью.

Смартфоны обновленной линейки получили емкие аккумуляторы емкостью до 5000 мАч (у модели Ultra), среднее время автономной работы выросло в сравнении с флагманами предыдущего года на 20%.

Продолжает развиваться и технология быстрой зарядки. Новые Galaxy S23 Plus и Ultra могут зарядиться с 0 до 65% примерно за 30 минут со штатным блоком питания мощностью 45 Вт. А Galaxy S23 с легкостью зарядится за 30 минут до 50% с блоком питания 25 Вт.

Все смартфоны новой линейки поддерживают Fast Wireless Charging 2.0 мощностью до 15 Вт и реверсивной зарядкой Wireless PowerShare (4,5 Вт), которая позволяет заряжать от смартфона смарт-часы и наушники.

Экраны новых флагманов серии Galaxy S23 прикрыты защитным стеклом нового поколения Corning Gorilla Glass Victus 2. Оно не только максимально устойчиво к царапинам, что позволит сохранить смартфон в «товарном» виде даже после нескольких лет использования, но и весьма прочно. Так, в компании Corning заявляют, что защитное стекло Gorilla Glass Victus 2 способно выдержать падение на бетонную поверхность с высоты 1,5 м.

Также все устройства линейки Galaxy S23 получили защиту от воды по стандарту IP68, что подразумевает возможность погружения на глубину 1,5 м до 30 минут.

Продажи новых флагманов стартовали в Украине 3-го марта.

Цены на Galaxy S23 стартуют с 39 999 грн, на Galaxy S23+ начинаются от 47 999 грн, а Galaxy S23 Ultra — от 57 999 грн.

Для первых покупателей компания Samsung приготовила приятный бонус. А точнее, сразу два бонуса на выбор.

Покупатели смогут получить сертификат до 4000 грн на продукцию Samsung (включая смартфоны, планшеты, носимые устройства или аксессуары) либо же получить выгоду до 4000 грн при обмене своего старого устройства на новый смартфон Samsung.