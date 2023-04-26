Восемь причин, почему пылесос Samsung Bespoke Jet должен появиться в вашем доме 26 апреля, 16:45 Партнерский проект Samsung

Мощный и при этом довольно легкий беспроводной пылесос Samsung Bespoke Jet с уникальными функциями очистки может в корне изменить ваше отношение к уборке.

Уборка дома — это рутинное занятие, которое многие из нас не любят с детства.

Но революционные современные технологии постепенно добрались и до бытовой техники.

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Вместо громоздких и неудобных пылесосов времен вашего детства, сегодня вы вполне можете обеспечивать чистоту в доме с помощью самого настоящего гаджета.

Пылесос Samsung Bespoke Jet представляет собой сгусток современных технологий. Это не только легкий и удобный в использовании беспроводной пылесос с уникальными функциями автоматической очистки и отличной автономностью. Это еще и стильный аксессуар в домашнем интерьере.

Восемь причин, почему вам стоит заинтересоваться пылесосом Samsung Bespoke Jet

1. Мощность и легкость

Samsung Bespoke Jet оснащен самым мощным мотором во всей линейке пылесосов Jet от Samsung. Он генерирует мощность всасывания до 210 Вт.

При этом Samsung Bespoke Jet весит лишь 1,44 кг — примерно на четверть меньше, чем большинство традиционных пылесосов такого типа. Теперь уборка не будет напоминать фитнес-сессию. С таким легким пылесосом вы будете меньше уставать во время длительной уборки.

Фото: Samsung

2. Система фильтрации

Эпидемия COVID-19 пошла на спад, но это не значит, что вам больше не нужно беспокоиться о защите от бактерий.

Samsung Bespoke Jet получил новую многослойную систему фильтрации. Она задействует пять ступеней очистки и способна беспрепятственно пропускать свежий воздух, задерживая при этом 99,999% пыли и алергенов.

Таким образом, с помощью Samsung Bespoke Jet вы гарантированно убираете подавляющую часть аллергенов и пыли в помещении.

Фото: Samsung

3. Универсальная станция автоматической очистки и зарядки (2-в-1)

Samsung Bespoke Jet — это не просто беспроводной пылесос, которым удобно пользоваться при уборке вашего дома. Это еще и весьма безопасный инструмент.

Пользуясь обычным пылесосом, вы подвергаете себя особому риску, когда после окончания уборки, очищаете сам пылесос. Именно в этот момент и происходит непосредственный контакт человека с пылью и аллергенами.

Samsung Bespoke Jet представляет собой вертикальный пылесос, который устанавливается в станцию очистки. Затем включается технология Air Pulse, которая автоматически очищает пылесборник. При этом пылевой мешок, находящийся в станции, создан из антибактериального материала, который останавливает развитие бактерий на 99,9%. И при этом удерживается 99,999% мелкодисперсной пыли.

Таким образом, контакт владельца пылесоса с аллергенами сводится к статистической погрешности.

В то же время, при размещении пылесоса на станции, начинается его автоматическая подзарядка.

Фото: Samsung

4. Долговечный сменный аккумулятор

Беспроводной пылесос весьма удобен в использовании, в особенности при уборке больших помещений. Вам не нужно возиться со шнуром питания, подключаться к розетке в каждой следующей комнате и т. д.

Но в этом случае на первый план выходит такой фактор как автономность. Вы вряд ли станете фанатом пылесоса, который попросится на зарядку прежде чем вы доберетесь до второй комнаты в вашем доме.

Samsung Bespoke Jet обладает отменной автономностью. Время работы от одного аккумулятора составляет около часа. В комплекте с пылесосом идут сразу два аккумулятора. Сменный аккумулятор можно поставить буквально в два движения. Это позволяет говорить о суммарной продолжительности одной уборки с помощью Samsung Bespoke Jet на уровне двух часов.

Этого с головой хватит, чтобы качественно пропылесосить даже очень внушительный по размерам дом.

Не стоит сильно переживать и по поводу долговечности аккумуляторов Samsung Bespoke Jet. Даже после 500 циклов заряда-разряда батарея сохранит не менее 70% от начальной емкости. Проще говоря, даже если вы пылесосите большие площади каждый день, Samsung Bespoke Jet и через пять лет все еще будет обладать достаточной автономностью, чтобы не думать о замене аккумуляторов.

Фото: Samsung

5. Щетка особой конструкции

Samsung Bespoke Jet оснащается щеткой Jet Dual, которая благодаря своей особой конструкции эффективно очищает как ковровые покрытия, так и твердые поверхности.

Благодаря мягкому валику щетка тщательно собирает крупные частицы пыли на твердом полу. А щетина из нейлона и резины обеспечивает эффективность при чистке ковров. Не в последнюю очередь благодаря тому, что щетка вращается со скоростью 4000 об/мин.

Использование пылесоса в труднодоступных местах облегчается благодаря тому, что головка Samsung Bespoke Jet вращается на 180 градусов.

Фото: Samsung

6. Насадка для влажной уборки

Для многих людей влажная уборка стала фактически синонимом качественной уборки. Но времена, когда ради этого нужно было пользоваться шваброй, давно прошли.

Samsung Bespoke Jet можно использовать с насадкой для влажной уборки Spray Spinning Sweeper. Эта насадка с распылителем оснащена двумя подушечками, которые вращаются со скоростью 260 об/мин, и бака для воды емкостью 150 мл.

Фото: Samsung

7. Цифровой экран

Большинство пылесосов до сих пор имеют лишь несколько кнопок для управления — такой интерфейс не назовешь интуитивным.

На их фоне Samsung Bespoke Jet смотрится как настоящий пришелец из будущего. Управление пылесосом осуществляется при помощи цифрового ЖК-дисплея, который поддерживает 28 языков, включая украинский.

Экран позволяет буквально одним взглядом оценить состояние пылесоса, например, остаток времени автономной работы и уровень мощности всасывания. Во время зарядки экран позволяет отслеживать текущий статус аккумулятора.

Фото: Samsung

8. Стильный аксессуар

Странно использовать слово «аксессуар» и слово «пылесос» в одном предложении. Казалось бы, что может быть скучнее, чем такая утилитарная вещь, как пылесос.

Но Samsung Bespoke Jet имеет уникальный и эстетичный дизайн в стильном синем цвете.

Как правило, пылесосы прячут в кладовку подальше от глаз. Но Samsung Bespoke Jet, скорее всего, будет стоять в вашем доме на видном месте, даже когда вы им не пользуетесь.