Рекорд скорости. Lenovo анонсировала смартфон с 12 ГБ оперативной памяти

Компания Lenovo показала в Китае смартфон Lenovo Z5 Pro GT с процессором Snapdragon 855 и 12 ГБ памяти.

Судя по всему, это первый в мире смартфон с подобным аппаратным обеспечением, сообщает GizmoChina.

Новый процессор от Qualcomm и объемы памяти позволили Lenovo заявить, что их продукт, который называли еще Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 Edition, стал самым производительным смартфоном по версии бенчмарка AnTuTu, обойдя продукцию компаний Apple и Huawei. Результаты тестов показывают в среднем 368,480, что больше, чем у аппаратов на базе процессоров Apple A12, Snapdragon 845 или Kirin 980.

Смартфон Lenovo Z5 Pro GT получил также необычное оформление тыльной панели, которе напоминает карбоновые элементы аэродинамического оперения спортивного автомобиля.

Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 Edition получил основную камеру на 24+16 Мп, а для сьемки селфи предложено использовать фронтальную двойную камеру на 16+8 Мп. Компоненты будут получать энергию из аккумулятора 3350 мАч, а управляться они будут операционной системой Android 9.0 Pie. Экран Super AMOLED диагональю 6,39 дюйма разрешением 2340 х 1080 пикселей занимает 95,06% площади фронтальной панели.

Предварительные продажи Lenovo Z5 Pro GT начнутся в 10 часов утра 1 января 2019 года, а официальные продажи начнутся 24 января. Стоимость устройства с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти составит $640. Впрочем, у покупателей будет возможность выбрать варианты на 6 или 8 ГБ оперативки и накопитель на 128 или 256 ГБ.

Добавим, на той же презентации компания Lenovo представила недорогой смартфон Lenovo Z5s. Он получил безрамочный дизайн с каплевидным вырезом и тройную основную камеру. Lenovo Z5s оснащается 6,39-дюймовым дисплеем, основной камерой 16+8+5 Мп и 16-мегапиксельной фронтальной камерой.