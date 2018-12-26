Починили. Обновление iOS лишило пользователей iPhone связи
Гаджеты

Сегодня, 09:37

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Починили. Обновление iOS лишило пользователей iPhone связи

У iPhone начались проблемы со связью

Компания Apple выпустила обновление операционной системы iOS 12.1.2. После установки апдейта пользователи из разных стран начали жаловаться на проблемы с сотовой связью.

Интересно, что это обновление должно было убрать аналогичную проблему для пользователей в Турции, пишет Forbes

По мере того, как все больше владельцев iPhone переходят на iOS 12.1.2, со всего мира приходят сообщения о том, что операционная система отключает мобильные сервисы передачи данных. Таким образом, заявления Apple о том, что она "решает проблему, которая может повлиять на сотовую связь в Турции для iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max", кажутся ироничными, учитывая, что проблема теперь возникла на всех континентах.

После обновления, которое было выпущено 20 декабря, владельцы iPhone стали жаловаться на отсутствие подключения к сотовым сетям, возможности отправлять сообщения, а также принимать входящие и исходящие звонки. Сообщения с жалобами появились уже 21 декабря и появляются регулярно.

"Спасибо @Apple @AppleSupport за рождественский подарок… После обновления своего iPhone до iOS 12.1.2 я не могу получить доступ к сотовым данным. Я перезагрузил устройство и теперь больше не могу его активировать. Нет сети. Лучше исправьте это как можно скорее!" — жалуется пользователь @realalex_6 из Нью-Йорка.

С подобными проблемами столкнулись жители Северной и Южной Америки, Европы и Азии, особенно пострадали пользователи смартфонов Apple в США и Индии. Соединенные Штаты, похоже, пострадали особенно сильно.

Компания Apple пока официально не отреагировала на жалобы. В Twitter сотрудники техподдержки советуют сбросить настройки гаджетов до заводских, однако это не гарантирует решения проблемы.

Теги:   Обновление Проблемы IOS IPhone

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