Очередной рекорд. Президент Xiaomi намекнул на запуск смартфона с 48 МП камерой

Глава компании Xiaomi Лин Бин поделился снимком еще не анонсированного смартфона, в котором будет блок основных камер на рекордные 48 мегапикселей.

Предположительно, смартфон с необычной камерой выйдет уже в январе 2019, пишет GizmoChina.

Задняя панель нового смартфона выглядит сделанной из стекла. Текст "48-мегапиксельной камера", кажется, расположен ниже вертикального блока камер. Похоже, что китайский производитель настроен на повышение уровня конкуренции в сфере мобильной фотографии.

Неясно, будет ли у телефона тройная или двойная камера. Для нее имеется двухцветная светодиодная вспышка снизу. Также на изображении видны кнопки громкости, которые расположены на левом краю телефона.

Таинственный телефон Xiaomi может получить либо 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX586, анонсированный в июле этого года, либо 48-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL Bright GM1, о котором было объявлено в октябре. Сообщается, что Sony начала отправлять образцы IMX586 в сентябре, тогда как южнокорейская компания начала массовое производство ISOCELL GM1 позднее.

Однако нет уверенности в том, что смартфоном с такой камерой будет именно Xiaomi Mi 9. В утечках 48-мегапиксельную камеру приписывали также обновленному флагману Xiaomi Mi 8S. Судя по всему, этой новинкой не будет Mi MiX 3 5G, поскольку серьезных обновлений в этой модели не ожидается.