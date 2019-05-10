Обзор смартфона Huawei P30 Pro – пять причин купить его и две причины не покупать

Почти два месяца назад я начал использовать Huawei P30 Pro в качестве основного смартфона. И вот, что из этого вышло.

Впервые взяв смартфон в руки на презентации в Париже, я больше с ним фактически не расставался. В него сразу переехала моя основная сим-карта.

И подавляющее большинство фотографий, которые я вообще сделал за последние два месяца, сделаны именно на Huawei P30 Pro.

Настало время подвести предварительные итоги. Стоит ли покупать Huawei P30 Pro? И если да, то кому и зачем?

Пять причин купить Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro / Фото: НВ

1 Камера

Тут вроде и повторяться особо не хочется.

У Huawei P30 Pro лучшая камера на рынке смартфонов. На текущий момент.

Основные мои наблюдения изложены в сравнении камер Huawei P30 Pro и его основного конкурента Samsung Galaxy S10 Plus.

Huawei P30 Pro / Фото: НВ

Повторю некоторые ключевые тезисы.

У Huawei P30 Pro самый совершенный зум, наибольшая светочувствительность, ночная съемка не имеющая равных среди смартфонов.

Как снимает основная камера Huawei P30 Pro

Ну и просто посмотрите фотографии. При должной сноровке на Huawei P30 Pro можно снимать почти на профессиональной уровне.

Как снимает камера Huawei P30 Pro ночью

Нет, конечно, в фотографии все решает оптика. И купив на зеркалку объектив за пару тысяч долларов, вы получите лучшие снимки в различных ситуациях. Но в отличие от огромной камеры с длиннющим объективом, Huawei P30 Pro можно всегда носить с собой в кармане.

2 Производительность

Huawei P30 Pro оснащен топовым процессором HiSilicon Kirin 980. Даже в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти вы можете в буквальном смысле слова ни в чем себе не отказывать.

При повседневном использовании никаких “тормозов” нет. Я с удовольствием поиграл на Huawei P30 Pro в PUBG, Into the Dead 2 и некоторые другие “тяжелые” игры. На высоких настройках, кстати.

Huawei P30 Pro / Фото: НВ

Покупая такой смартфон, вы надолго избавляете себя от проблем, запас мощности тут - явно на пару лет.

3 Быстрая зарядка

Вот где Huawei P30 Pro просто чемпион из чемпионов без всяких оговорок. Комплектный блок питания на 40 Вт творит чудеса.

Просыпаюсь утром и обнаруживаю, что забыл с вечера поставить смартфон на зарядку. Он полностью разряжен. Ставлю на зарядку, иду умываться и чистить зубы, одеваюсь и уговариваю собаку выйти на утреннюю прогулку под весенним дождем. На все это уходит примерно 15 мин. За это время Huawei P30 Pro заряжается с полного ноля до 26%.

Huawei P30 Pro / Фото: НВ

Другой пример в другой день. Возвращаюсь с прогулки с собакой в 6:50 утра. Huawei P30 Pro заряжен на 34%, а мне нужно выезжать из дома. Ставлю смартфон на зарядку, переодеваюсь, пью чай, кладу ноутбук в рюкзак. В 7:10 Huawei P30 Pro показывает уже 80% заряда. А этого хватит на целый день использования.

Быстрая зарядка эффективна и в других топовых смартфонах, которыми я сейчас пользуюсь, например, в Samsung Galaxy S10 Plus и ASUS ROG Phone. Но до Huawei P30 Pro им ой как далеко.

4 Автономность

Скорость зарядки - это круто. Но и без привязки к этому параметру Huawei P30 Pro впечатляет в плане автономности.

Могу поделиться продолжением истории с зарядкой за 20 минут с 34% до 80% в 7:10 утра. Этих 80% Huawei P30 Pro хватает до примерно 10-11 часов вечера при весьма активном использовании.

Huawei P30 Pro / Фото: НВ

Под активным использованием я подразумеваю постоянную переписку в мессенджерах Slack, Telegram и FB Messenger, работу двух почтовых аккаунтов, до получаса звонков и пару часов использования для навигации в машине (киевские пробки, чтоб им не ладно).

Если же пользоваться смартфоном чуть менее активно - минут 10-15 звонков в день, пара часов активного фотографирования, то Huawei P30 Pro спокойно работает два дня. Проверено регулярными выходными на даче.

В общем, это самый “долгоиграющий” смартфон из всех нынешних флагманов.

5 Имиджевый эффект

У Huawei наконец-то получилось. Никогда раньше я не ощущал такого интереса к бренду в целом и его флагману в частности.

Увидев у меня в руках Huawei P30 Pro многие проявляют искренний интерес, просят покрутить в руках, включить камеру и т.д.

Huawei P30 Pro / Фото: НВ

Маркетинговая машина Huawei достигла огромного успеха. Про P30 Pro говорят однозначно больше, чем про Galaxy S10 Plus или последнее поколение iPhone. О других смартфонах я вообще молчу.

В общем, если имиджевая составляющая для вас важна, то Huawei P30 Pro - это отличный вариант. Это лучший смартфон на данный момент, чтобы показать окружающим, что вы понимаете толк в современном гаджетостроении.

Две причины не покупать Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro / Фото: НВ

1 Софт

В сравнении с Samsung у Huawei чувствуется отставание в области оболочки. В Huawei P30 Pro есть одна очень классная “фишка” - управлени жестами. Оно явно является заимствованием у iPhone, но реализация - выше всяких похвал. Свайп снизу вызывает окно многозадачности, свайп с правого края экрана работает как кнопка “назад”, при этом привычные экранные кнопки Android скрыты, что освобождает место на экране. Удобно.

Но в остальном есть нюансы. Меню настроек более запутанное, чем у Samsung. Самих опций кастомизации меньше. Нет лончера для быстрого запуска избранных приложений, меньше предустановленных виджетов и т.д. Все это поправимо с помощью безграничного выбора в Google Play. Но очень многие пользователи предпочитают решения “из коробки” без всякого шаманства.

Ну и никуда не делось фирменное агрессивное энергосбережение Huawei, с которым я активно боролся еще на Mate 10 Pro и P20 Pro.

По умолчанию система настроена на безжалостное удушение всех фоновых процессов, кроме самых необходимых. Для того, чтобы оставить постоянно работающими в фоне нужные приложения (например, клиент VPN), нужно полазить в настройках и принудительно отключить оптимизацию энергосбережения. Для продвинутого пользователя это не проблема. Но обычного человека такие мелочи раздражают.

2 Камера

Да, да, вы не ослышались. Именно камера Huawei P30 Pro является второй потенциальной причиной не покупать этот замечательный смартфон.

Дело в том, что совершенство и навороченность этой камеры играет с Huawei P30 Pro ту же шутку, что и технологическое превосходство зеркальных камер над обычными.

Huawei P30 Pro / Фото: НВ

В некоторых случаях для того, чтобы извлечь всю выгоду от этой камеры, использовать ее возможности на всю катушку, нужно слегка разбираться в фотографии.

А во многих случаях снимки, сделанные на Huawei P30 Pro, “играют” в полную силу лишь после обработки, в частности, хотя бы минимальной цветокоррекции, работы с яркостью и контрастом.

Камеры основных конкурентов Apple iPhone XS и Samsung Galaxy S10 Plus по большинству параметров уступают камере Huawei P30 Pro. Но в обоих случаях можно с уверенностью сказать, что их камеры больше годятся для повседневного использования человеком, который хочет камеру с кнопкой “шедевр”.

Ну то есть, шел-шел, что-то увидел, достал из кармана камеру, клацнул и получил отличный снимок. В случае с Huawei P30 Pro во многих случаях нужно понимать, какой режим использовать для съемки, а в очень многих случаях камера по умолчанию выдает бледноватые снимки, которые в дальнейшем желательно слегка “дотянуть”. Не обязательно в Adobe Photoshop на компьютере, можно в галерее самого смартфона. Но все же, слегка “дотянуть”.

Иными словами, если вы такой себе фотограф и не хотите ни во что вникать, то Huawei P30 Pro вам попросту не нужен. Его прелесть в том, что он поднимает мобильную фотографию на невиданные доселе высоты. Но при этом требует от пользователя хотя бы рудиментарных познаний в фотографии. Ну или желания их получить.