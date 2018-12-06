Новый процессор. Гаджеты Huawei стали лидерами рейтинга самых мощных смартфонов

Сервис AnTuTu официально выпустил список из десяти лучших смартфонов на Android за ноябрь 2018 года.

В лидерах этого списка - телефоны на процессоре Kirin 980 от Huawei. На данный момент это единственный 7-нм чип на Android-телефонах, сообщает GizChina.

Модели Huawei Mate 20, Mate 20X, Mate 20 Pro и Honor Magic 2 заняли первые четыре места с показателем в 309425, 304087, 302871 и 300886 баллов соответственно. Четыре телефона с процессором Kirin 980 превысили показатель в 300 000 пунктов.

На пятой-десятой позиции оказались телефоны с чипом Qualcomm Snapdragon 845. На пятой строчке Xiaomi Black Shark Helo (300644 баллов), далее OnePlus 6T (296327), Xiaomi Black Shark (294520), Nubia X (294109), OnePlus 6 (292698) и Xiaomi Mi 8 (292286).

Игровой смартфон Nubia Red Magic Mars был выпущен в конце ноября, поэтому у сервиса было недостаточно данных, чтобы установить показатели мощности, в то время как у модели Meizu 16th была серьезная проблема с обновлением прошивки, которая привела к тому, что средний балл для этого смартфона значительно снизился, так что он выпал из 10 лучших.

Также из рейтинга выпали смартфоны Smartisan R1, ASUS Rog Phone, и Nubia Z18.

Модели Kirin 980 будут по-прежнему доминировать в рейтинге AnTuTu, пока не будут выпущены телефоны на процессорах Snapdragon 855 и Exynos 9820. Судя по всему, серьезных изменений нужно будет ждать в рейтинге, который выйдет в феврале 2019.