Новые технологии. Huawei готовится выпустить смартфон, который сможет делать 3D-фото

Китайская компания Huawei планирует представить новый телефон с камерой, которая сможет снимать трехмерные изображения

Гаджет, под кодовым названием Princeton, будет представлен в этом месяце и поступит в продажу через несколько недель, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В этой технологии используются датчики, разработанные компанией Sony, которые могут точно измерять расстояния, отражая свет от поверхностей.

Новая функция, получившая название 3D-камера, появляется в критический момент для индустрии смартфонов, которая сталкивается с глобальным снижением спроса, поскольку потребители находят меньше причин для перехода на новые телефоны. Huawei стремится увеличить продажи и отвоевать долю рынка у таких конкурентов, как Apple, предлагая пользователям возможность генерировать трехмерные модели себя и окружающей среды в режиме реального времени и делиться ими с другими.

"Это технология, которая никогда не была замечена раньше имеет потенциал для изменения того, как мы смотрим на мир", - сказал Юсуке Тойода, аналитик датчиков Fuji Chimera Research Inc. в Токио.

По словам источника, помимо создания изображений, которые можно просматривать с разных точек зрения, новая камера Huawei может создавать трехмерные модели людей и объектов, которые могут использоваться приложениями дополненной реальности. Новая камера также позволит разработчикам управлять приложениями и играми по-новому, например, жестами рук.

Huawei, вероятно, будет оснащать камерой нового типа не одну, а несколько моделей телефонов, в том числе некоторые из тех, которые должны быть предстпавлены в 2019 году.

Для Sony, мирового лидера в датчиках изображения обычных камер, трехмерные камеры могут помочь получить миллиарды дополнительных доходов. В то время, как функция распознавания лица FaceID также оснащена 3D датчиками, она опирается на другую технологию Structured Light, которая может измерять глубину на более коротких расстояниях. Датчики Sony могут работать на больших расстояниях.