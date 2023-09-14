Прокачай свою учебу. Три геймерских ноутбука ASUS ROG, которые идеально подходят для студентов 14 сентября, 10:08 Новости компаний ASUS

Игровые ноутбуки бренда Republic of Gamers (ROG) пользуются заслуженной любовью у геймеров благодаря огромной мощности и стильному дизайну. Но кто сказал, что геймерские ноутбуки не подходят для учебы?

Обучение в современных условиях зачастую требует не только высокой мобильности, но и огромных вычислительных мощностей.

Школьнику или студенту приходится носить ноутбук с собой, иногда долго работать вдали от розетки (или же просто в условиях блэкаута — такова, к сожалению, новая украинская реальность), но при этом всегда иметь возможность запускать «тяжелые» программы и проводить сложные вычисления.

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Игровые ноутбуки, которые изначально создавались с учетом этих двух факторов, могут стать безупречным инструментом для обучения.

А студент, успешно сдавший сессию, вполне заслуживает того, чтобы немного поиграть на современном «железе», разве не так?

Вот три игровых ноутбука ROG, которые отлично подойдут как для игр, так и для учебы.

Фото: ASUS

ROG Flow X13 (2023) GV302

Уникальное решение «два-в-одном» делает ROG Flow X13 желанным инструментом для любого современного студента. Ведь к этому компактному ноутбуку, который сам по себе обладает значительными вычислительными возможностями (да еще и может превращаться в планшет), можно подключать топовую внешнюю видеокарту!

Заинтригованы?

Впрочем, обо всем по порядку.



Начнем с того, что ROG Flow X13 2023-го модельного года является невероятно компактным устройством. Толщина всего 16,7 мм и масса каких-то 1,3 кг позволяют легко поместить X13 в обычную сумку или рюкзак, где останется еще много места для остальных вещей.

Но при этом ROG Flow X13 оснащен в максимальной конфигурации 8-ядерным процессором AMD Ryzen 9 7940HS, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуков, 32 гигабайтами скоростной оперативной памяти и SSD емкостью 1 ТБ. Его сенсорный дисплей с разрешением WQXGA, частотой обновления 165 Гц и соотношением сторон 16:10 может раскрываться на полные 360 градусов, поэтому устройство может работать и как обычный ноутбук, и как планшет.

Хотя ROG Flow X13 создан с прицелом на геймеров, он отлично подходит для таких задач, как разработка программного обеспечения и 3D-моделирование.

На нем работают все современные игровые движки, например Unity, а также популярные системы проектирования, например от Autodesk, поэтому за этим ноутбуком вы можете раскрыть свой потенциал и создать новую игру или модель.

Но если встроенной мощности вам все-таки недостаточно, ROG Flow X13 способен на большее.

Как и каждое устройство в линейке Flow, X13 способен расширять графическую мощность путем подключения к внешним видеокартам серии XG Mobile.

Эта графическая док-станция может содержать видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуков с максимальной графической мощностью (TGP) 150 Вт, которая позволит решать любые мыслимые задачи в современном компьютерном деле.

Технология быстрой зарядки через порт USB-C восстанавливает заряд с 0 до 50% всего за 30 минут. Если вам захочется поработать или поиграть в дороге, или в период, когда отсутствует электроснабжение, X13 — это то, что нужно.

Фото: ASUS

ROG Strix G16/18 (2023) G614/814

Ноутбуки с большой диагональю экрана всегда пользуются спросом среди тех, кто работает с дизайнерскими приложениями, создает 3D-модели или монтирует видео.

Новые 16- и 18-дюймовые ноутбуки ROG Strix G рассчитаны на многочисленную аудиторию поклонников компьютерных игр.

Но в то же время они прекрасно подходят для обучения и способны легко выполнять самые сложные задачи в области графики, видеомонтажа, программирования и различных вычислений.

Комфорт и вычислительная мощность здесь на уровне настольных компьютеров, при этом благодаря портативности они безупречно подходят для студентов, которые нуждаются в современном «железе» для ресурсоемких вычислений и должны быть мобильными.

На выбор предлагается большое количество конфигураций ROG Strix G16/18, максимальная из которых способна удовлетворить даже самого требовательного студента или самого фанатичного геймера. Ведь она состоит из процессора Intel Core i9−13980HX, видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуков, 32 гигабайт оперативной памяти и SSD на 1 ТБ.

Для того чтобы это роскошное железо могло работать на максимуме возможного, ноутбуки оснащены новейшей версией фирменной интеллектуальной системы охлаждения ROG Intelligent Cooling, особенностью которой является редкометаллический термоинтерфейс на процессоре и целых три вентилятора охлаждения.

В отличие от многих других крупных ноутбуков, представленных на рынке, ROG Strix G отличаются продуманным дизайном с рядом уникальных особенностей и выразительных деталей.

Например, оцените, как точечный узор на крышке дисплея гармонично сочетается со «штрихованными» вентиляционными отверстиями на нижней панели корпуса.

Фото: ASUS

Большая прорезиненная вставка надежно удерживает ноутбук на месте во время работы и игры, а при переноске не дает ему выскользнуть из пальцев. Текстовые элементы на поверхности корпуса непринужденно напоминают о принадлежности устройства к серии ROG.

Фото: ASUS

Модели ROG Strix G могут быть оснащены аккумулятором емкостью 64 или 90 Вт·ч, они также поддерживают зарядку через порт Type-C с мощностью до 100 Вт, что добавит удобства в дороге или при перебоях с электропитанием. Поддержка сетевых интерфейсов Wi-Fi 6E и Ethernet означает минимальные задержки при подключении как к проводным, так и к совместимым беспроводным сетям.

Фото: ASUS

ROG Zephyrus G14 (2023) GA402

ROG Zephyrus G14 — это новая версия стильного 14-дюймового игрового ноутбука, известного своей мощностью, портативностью и дизайном с дисплеем AniMe Matrix на крышке устройства, что позволяет персонализировать стиль устройства.

В максимальной конфигурации он может похвастаться процессором AMD Ryzen 9 7940HS, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуков, 32 гигабайтами оперативной памяти и SSD на 1 ТБ. Это снимает любые вопросы о производительности в сложных задачах (программирование, видеомонтаж и т. д. ).

Тщательно спроектированная система охлаждения ROG Intelligent Cooling позволяет забыть о проблеме перегрева: центральный и графический процессоры соединены с испарительной камерой, на процессор нанесен жидкий металл, рассеивать тепло помогают два мощных вентилятора.

Ноутбук не будет превращаться в раскаленную печку ни в сложных задачах, ни в играх.

Аккумулятор на 76 Вт·ч позволяет работать за ноутбуком длительное время, где бы вы ни находились.

Этот малыш может быть оснащен выразительной панелью ROG Nebula HDR с частотой обновления 165 Гц и подсветкой Mini LED. Стоит отметить, что этот и другие варианты дисплея ноутбука отличаются высокой яркостью, широким цветовым охватом и точностью воспроизведения цветов, подтвержденной сертификацией Pantone Validated.

Поэтому ROG Zephyrus G14 отлично подходит для тех, кто учится работать с графикой, анимацией и пр.

Ну и, конечно же, нельзя не сказать о матричном дисплее AniMe Matrix на крышке устройства.

Какой студент не мечтает выделяться из толпы? Дисплей AniMe Matrix позволит сделать это легко и непринужденно, причем максимально проявляя свою индивидуальность. Ведь AniMe Matrix может отображать не только заранее установленные изображения, но и созданные пользователем (это делается за считанные секунды), или вообще использовать скачанные из онлайн «гифки».

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