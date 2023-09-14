Прокачай свою учебу. Три геймерских ноутбука ASUS ROG, которые идеально подходят для студентов
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Игровые ноутбуки бренда Republic of Gamers (ROG) пользуются заслуженной любовью у геймеров благодаря огромной мощности и стильному дизайну. Но кто сказал, что геймерские ноутбуки не подходят для учебы?
Обучение в современных условиях зачастую требует не только высокой мобильности, но и огромных вычислительных мощностей.
Школьнику или студенту приходится носить ноутбук с собой, иногда долго работать вдали от розетки (или же просто в условиях блэкаута — такова, к сожалению, новая украинская реальность), но при этом всегда иметь возможность запускать «тяжелые» программы и проводить сложные вычисления.
Игровые ноутбуки, которые изначально создавались с учетом этих двух факторов, могут стать безупречным инструментом для обучения.
А студент, успешно сдавший сессию, вполне заслуживает того, чтобы немного поиграть на современном «железе», разве не так?
Вот три игровых ноутбука ROG, которые отлично подойдут как для игр, так и для учебы.
Уникальное решение «два-в-одном» делает ROG Flow X13 желанным инструментом для любого современного студента. Ведь к этому компактному ноутбуку, который сам по себе обладает значительными вычислительными возможностями (да еще и может превращаться в планшет), можно подключать топовую внешнюю видеокарту!
Заинтригованы?
Впрочем, обо всем по порядку.
Начнем с того, что ROG Flow X13 2023-го модельного года является невероятно компактным устройством. Толщина всего 16,7 мм и масса каких-то 1,3 кг позволяют легко поместить X13 в обычную сумку или рюкзак, где останется еще много места для остальных вещей.
Но при этом ROG Flow X13 оснащен в максимальной конфигурации 8-ядерным процессором AMD Ryzen 9 7940HS, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуков, 32 гигабайтами скоростной оперативной памяти и SSD емкостью 1 ТБ. Его сенсорный дисплей с разрешением WQXGA, частотой обновления 165 Гц и соотношением сторон 16:10 может раскрываться на полные 360 градусов, поэтому устройство может работать и как обычный ноутбук, и как планшет.
Хотя ROG Flow X13 создан с прицелом на геймеров, он отлично подходит для таких задач, как разработка программного обеспечения и 3D-моделирование.
На нем работают все современные игровые движки, например Unity, а также популярные системы проектирования, например от Autodesk, поэтому за этим ноутбуком вы можете раскрыть свой потенциал и создать новую игру или модель.
Но если встроенной мощности вам все-таки недостаточно, ROG Flow X13 способен на большее.
Как и каждое устройство в линейке Flow, X13 способен расширять графическую мощность путем подключения к внешним видеокартам серии XG Mobile.
Эта графическая док-станция может содержать видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуков с максимальной графической мощностью (TGP) 150 Вт, которая позволит решать любые мыслимые задачи в современном компьютерном деле.
Технология быстрой зарядки через порт USB-C восстанавливает заряд с 0 до 50% всего за 30 минут. Если вам захочется поработать или поиграть в дороге, или в период, когда отсутствует электроснабжение, X13 — это то, что нужно.
ROG Strix G16/18 (2023) G614/814
Ноутбуки с большой диагональю экрана всегда пользуются спросом среди тех, кто работает с дизайнерскими приложениями, создает 3D-модели или монтирует видео.
Новые 16- и 18-дюймовые ноутбуки ROG Strix G рассчитаны на многочисленную аудиторию поклонников компьютерных игр.
Но в то же время они прекрасно подходят для обучения и способны легко выполнять самые сложные задачи в области графики, видеомонтажа, программирования и различных вычислений.
Комфорт и вычислительная мощность здесь на уровне настольных компьютеров, при этом благодаря портативности они безупречно подходят для студентов, которые нуждаются в современном «железе» для ресурсоемких вычислений и должны быть мобильными.
На выбор предлагается большое количество конфигураций ROG Strix G16/18, максимальная из которых способна удовлетворить даже самого требовательного студента или самого фанатичного геймера. Ведь она состоит из процессора Intel Core i9−13980HX, видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуков, 32 гигабайт оперативной памяти и SSD на 1 ТБ.
Для того чтобы это роскошное железо могло работать на максимуме возможного, ноутбуки оснащены новейшей версией фирменной интеллектуальной системы охлаждения ROG Intelligent Cooling, особенностью которой является редкометаллический термоинтерфейс на процессоре и целых три вентилятора охлаждения.
В отличие от многих других крупных ноутбуков, представленных на рынке, ROG Strix G отличаются продуманным дизайном с рядом уникальных особенностей и выразительных деталей.
Например, оцените, как точечный узор на крышке дисплея гармонично сочетается со «штрихованными» вентиляционными отверстиями на нижней панели корпуса.
Большая прорезиненная вставка надежно удерживает ноутбук на месте во время работы и игры, а при переноске не дает ему выскользнуть из пальцев. Текстовые элементы на поверхности корпуса непринужденно напоминают о принадлежности устройства к серии ROG.
Модели ROG Strix G могут быть оснащены аккумулятором емкостью 64 или 90 Вт·ч, они также поддерживают зарядку через порт Type-C с мощностью до 100 Вт, что добавит удобства в дороге или при перебоях с электропитанием. Поддержка сетевых интерфейсов Wi-Fi 6E и Ethernet означает минимальные задержки при подключении как к проводным, так и к совместимым беспроводным сетям.
ROG Zephyrus G14 (2023) GA402
ROG Zephyrus G14 — это новая версия стильного 14-дюймового игрового ноутбука, известного своей мощностью, портативностью и дизайном с дисплеем AniMe Matrix на крышке устройства, что позволяет персонализировать стиль устройства.
В максимальной конфигурации он может похвастаться процессором AMD Ryzen 9 7940HS, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуков, 32 гигабайтами оперативной памяти и SSD на 1 ТБ. Это снимает любые вопросы о производительности в сложных задачах (программирование, видеомонтаж
Тщательно спроектированная система охлаждения ROG Intelligent Cooling позволяет забыть о проблеме перегрева: центральный и графический процессоры соединены с испарительной камерой, на процессор нанесен жидкий металл, рассеивать тепло помогают два мощных вентилятора.
Ноутбук не будет превращаться в раскаленную печку ни в сложных задачах, ни в играх.
Аккумулятор на 76 Вт·ч позволяет работать за ноутбуком длительное время, где бы вы ни находились.
Этот малыш может быть оснащен выразительной панелью ROG Nebula HDR с частотой обновления 165 Гц и подсветкой Mini LED. Стоит отметить, что этот и другие варианты дисплея ноутбука отличаются высокой яркостью, широким цветовым охватом и точностью воспроизведения цветов, подтвержденной сертификацией Pantone Validated.
Поэтому ROG Zephyrus G14 отлично подходит для тех, кто учится работать с графикой, анимацией и пр.
Ну и, конечно же, нельзя не сказать о матричном дисплее AniMe Matrix на крышке устройства.
Какой студент не мечтает выделяться из толпы? Дисплей AniMe Matrix позволит сделать это легко и непринужденно, причем максимально проявляя свою индивидуальность. Ведь AniMe Matrix может отображать не только заранее установленные изображения, но и созданные пользователем (это делается за считанные секунды), или вообще использовать скачанные из онлайн «гифки».
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