Немного дешевле. Google готовит к выходу лайт-версии смартфонов Pixel

Источник продемонстрировал рендеры и подробные спецификации смартфонов Google Pixel 3 Lite и Pixel 3 Lite XL.

Поисковый гигант прислушался к клиентам и готов предложить менее дорогие смартфоны, сообщает 91mobiles.

Две модели Google Pixel 3 Lite будут иметь сходную эстетику с дуэтом Pixel 3. Вы получаете не только лицевую панель без выреза, но и двухцветную отделку сзади. Но только когда вы внимательно присмотритесь, вы заметите ключевые различия. В частности, на рендерах видны боковые рамки. Вероятно, обе версии Lite получат только один динамик, вместо двух.

Обе модели получат разъем для наушников и пластиковые корпуса. Диагональ экрана старшей версии составит около 6 дюймов. Предположительно, эта модель будет иметь габариты 160 х 76,1 х 8,2 мм, а младшая — 151,1 х 70,1 х 8,2 мм. Еще одно отличие между Pixel 3 и Pixel 3 Lite заключается в том, что последний имеют конструкцию из поликарбоната, а не из стекла.

Google Pixel 3 Lite получит 5,56-дюймовый IPS-дисплей, процессор Qualcomm Snapdragon 670, 4 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 2915 мАч. Pixel 3 XL Lite оснастят шестидюймовым экраном, процессором Snapdragon 710.

Левая грань содержит лишь лоток для SIM-карт, а правая отведена под кнопки регулировки громкости и включения — у смартфона в белом корпусе последняя окрашена в зеленый цвет.

К сожалению, нет никакой информации относительно того, когда пройдет презентация Google Pixel 3 Lite и Pixel 3 Lite XL. Однако одно можно сказать наверняка: поисковый гигант нацелен на верхнюю часть среднего ценового сегмента.