Не Samsung. На саммите Qualcomm назвали компанию, которая первой выпустит в Европе 5G-смартфон

Генеральный директор OnePlus Пит Лау во время Snapdragon Tech Summit заявил, что OnePlus первой выпустит смартфон 5G в Европе.

Сначала смартфон с новым типом передачи данных появится в магазинах британского оператора EE, пишет The Verge.

По словам Пита Лау, флагманский смартфон OnePlus 2019 года первым получит мобильную платформу Snapdragon 855. Более того, именно этот аппарат станет первым смартфоном на европейском рынке, способным работать в 5G-сетях.

Представители OnePlus рассказали, что преемник модели OnePlus 6T не будет поддерживать новый стандарт связи. Первый 5G-смартфон компании, похоже, войдет в новую флагманскую линейку. Презентация этого аппарата ожидается в начале следующего года.

По данным источников в Китае, первый 5G-смартфон OnePlus поступит в продажу по цене $650. То есть, цена по сравнению с нынешним флагманом OnePlus 6T увеличится на $100. Остается неясным, сможет ли сравнительно небольшой оператор мобильной связи EE вовремя обеспечить покрытие в сети 5G.

Помимо OnePlus смартфоны с поддержкой 5G готовят и остальные крупнейшие производители смартфонов, включая Samsung, Xiaomi, Huawei, Honor и Lenovo. Представители Samsung уже показали прототип такого смартфона во время Snapdragon Tech Summit.

Ранее НВ сообщало, что компания Qualcomm на ежегодном Snapdragon Summit на Гавайях представила флагманский процессор Snapdragon 855. Это чип, который почти наверняка появится в первой волне телефонов 5G. Qualcomm заявила, что эта новая платформа будет поддерживать скорость загрузки "multi-gigabit" в сетях 5G. Президент Qualcomm появился на сцене с неким смартфоном, который поддерживает технологию 5G, но его марка была скрыта.