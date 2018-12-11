Не берут. Один из поставщиков Apple сокращает производство экранов для iPhone

iPhone XR продаются не слишком хорошо

Компания Japan Display, которая является поставщиком Apple, приняла решение сократить выпуск жидкокристаллических панелей для смартфонов iPhone XR.

Такое решение связано с плохими продажами iPhone XR в последние месяцы, пишет Patently Apple.

Ожидается, что сокращение снизит объем производства примерно на 30% по сравнению с ноябрьскими пиковыми уровнями и станет потенциальной неудачей для компании, известной как JDI, которая рассматривала контракт на поставку XR как ключ к преодолению четырехлетней полосы убытков.

Японские СМИ отмечают, что заводы постепенно сократили выпуск панелей для iPhone XR и остановят сборку на 10 дней в период новогодних праздников.

В прошлом месяце компания понизила прогноз продаж на финансовый год, который заканчивается в марте следующего года, до 5–15% с прежнего диапазона 10–20%. Это также сократило оценку операционной прибыли.

Apple позиционирует XR, который поступил в продажу 26 октября, как модель для массового рынка в своей серии iPhone X. Телефон имеет более низкую цену, чем другие модели. Japan Display поставляет большинство панелей для устройства.

Ранее НВ сообщало, что вице-президент Apple по маркетингу Грег Джосвик опроверг сообщения в прессе о том, что iPhone XR продается хуже, чем ожидали. Джосвик уверяет, что iPhone XR был самым продаваемым и популярным смартфоном Apple "каждый день" с момента его запуска. Судя по всему, ожидания компании в отношении продаж iPhone XR вполне оправдались. Правда, точных цифр об объемах продаж Джосвик так и не назвал.

Интересно, что ранее Apple приняла решение несколько сократить производство iPhone XR. Соответсвующее поручение было передано ключевым поставщикам и компаниям-производителям.