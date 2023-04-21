С экрана телевизора в виртуальное пространство: Gazer проводит METAVERSE TV Week 21 апреля, 14:21 Новости компаний Gazer

Вы уже слышали о метавселенной? Ходили на свидание или посещали концерты там?

Это виртуальная реальность, в которой уже живут ваши соседи, встречаются в кафе друзья, работают и учатся коллеги. Такие мировые бренды как Samsung, Adidas, Nike, Louis Vuitton, Burberry уже успешно развивают свой бизнес там. Gucci даже отпраздновали свое столетие и открыли первый виртуальный магазин в этом пространстве. Accenture создал собственную метавселенную «The Nth Floor», которая имитирует реальные офисы и позволяет сотрудникам проводить обучение, адаптацию и другие мероприятия. Метавселенная — не просто тренд, это новая эра, которая выводит виртуальное общение, обучение и развлечения на новый уровень.

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В метавселенной нет границ — ни физических, ни временных, ни пространственных. Вы можете быть везде, оставаясь при этом дома: ходить на концерты, посещать лучшие музеи и выставки, встречаться с друзьями.

Фото: Gazer проводит METAVERSE TV Week

До сих пор сомневаетесь, нужна ли вам метавселенная? Хотите увидеть все своими глазами? Приходите на METAVERSE TV Week, чтобы впервые в жизни выйти в метавселенную на телевизоре Gazer METASMART TV. Вы сможете окунуться в цифровой мир и ощутить все преимущества виртуального пространства с Web 3.0 телевизора Gazer. METAVERSE TV Week для всех, кто хочет быть в тренде и не оставаться в стороне от современных технологических возможностей. Впервые в истории вы сможете попасть в Decentraland с экрана телевизора — это так же просто, как запустить любимую компьютерную игру.

Запланируйте свое первое путешествие в метавселенную вместе с Gazer. С 28 апреля ищите в сетях электроники «Цитрус» и «Фокстрот». Это будет незабываемо. Мероприятие продлится 2 недели, детали и карта проекта по ссылке.