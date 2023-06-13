Телевизор Gazer: метавселенная в вашей гостиной
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Теперь телевизор — это не только современное устройство для качественной трансляции аудиовизуального контента, но и возможность начать цифровую жизнь в виртуальном мире, где можно посещать концерты, наслаждаться искусством, играть и зарабатывать. Для этого нужно лишь желание сделать шаг в будущее и выбрать телевизор из линейки METASMART TV Gazer с доступом к метавселенной.
В мае в рамках всеукраинского METAVERSE TV WEEK состоялась премьера линейки телевизоров Gazer METASMART TV, где каждый украинец мог получить собственный опыт погружения в виртуальное пространство. Оказалось, что сделать это так же легко и удобно, как запустить компьютерную игру. Границы между реальным и виртуальным миром настолько тонкие и незаметные, что начать жизнь в цифровом мире можно уже сейчас. Высокие технологии еще никогда не были такими простыми и доступными каждому — от хипстеров, интересующихся WEB.3, до подростков, играющих в онлайн-игры, от предпринимателей e-commerce до прогрессивных представителей поколения бумеров.
Новый уровень инноваций
Представьте, что от будущего вас отделяет один шаг. Без всяких машин времени и квантовых прыжков можно оказаться по ту сторону черного зеркала — в чудесном мире без рамок, барьеров и ограничений. И для этого нужен всего один привычный гаджет — телевизор METASMART TV бренда Gazer.
Почему это интересно именно сейчас? По данным McKinsey, к 2030 году экономика метавселенной сможет генерировать до $5 трлн в год. Это еще раз подтверждает прогнозы экспертов, которые видят наше будущее в метавселенной и прогнозируют, что через несколько лет там будет прописан каждый четвертый житель планеты.
Высокое качество и детализация
Реалистичные ощущения и полное погружение в атмосферу цифровых приключений гарантирует специальная технология multiverse screen™. Она обеспечивает реалистичное и насыщенное изображение, показывает мельчайшие детали метавселенной без бликов под любым углом зрения.
Сверхмир для сверхчеловека, лежащего на диване
Думали ли вы, что сможете жить насыщенной жизнью, отдыхая на диване?
Сможете создать своего аватара с внешностью и стилем, которые полностью отражают ваш характер и желания. Отправить его в виртуальное путешествие, отдохнуть с друзьями на концерте известного музыканта или потанцевать на вечеринке. Звучит нереально, но все это лишь малая часть возможностей новой метажизни.
Интерактивная среда метавселенной дает неограниченные возможности для самореализации. И для этого даже не нужно покидать собственный дом — метамир доступен для вас на большом экране телевизора. Чтобы попасть в этот цифровой мир, нужно приложение multiverse из Google Play. Этот софт — разработка команды Gazer, которая позволяет легко и удобно погрузиться в увлекательную метавселенную.
Для управления своим аватаром есть фирменный пульт multicontrol remote. Просто поверните его на 90 градусов — и имеете удобный геймпад. Интересное решение, которое позволяет управлять как функциями Smart TV, так и своим аватаром в метамире.
На сегодня виртуальных миров существует уже несколько. Gazer стал партнером одного из наиболее популярных — мира Decentraland, где есть множество локаций, которые постоянно совершенствуются и развиваются.
Например, в районе художественных галерей Voltere District можно насладиться шедеврами современных художников и сразу приобрести себе коллекционную NFT-картину. Затем отправиться в VegasCity, где кроме игровых залов есть ночные клубы, цифровые магазины и концерт-холлы. Именно здесь в прошлом году состоялся первый музыкальный фестиваль истории метаверс. В округе Aetheria проходят тысячи мероприятий — конференции, презентации мировых брендов, корпоративы, вечеринки и даже свадьбы. А неподалеку на Fashion Street недавно прошел масштабный Metaverse Fashion Week 2023 с Dolce&Gabbana, Balmain, Coach и Tommy Hilfiger, где можно было не только посмотреть, но и купить модные наряды для своих аватаров.
Цифровые возможности метамиров постоянно расширяются, и круто, что и украинские бренды, такие как Gazer, ищут интересные решения, чтобы сделать опыт виртуальных путешествий доступным для каждого. А что может быть удобнее и понятнее для этого, чем наш любимец — домашний телевизор ;)