Телевизор Gazer: метавселенная в вашей гостиной 13 июня, 13:14 Партнерский проект Gazer_METAVERSE_TV_WEEK

Теперь телевизор — это не только современное устройство для качественной трансляции аудиовизуального контента, но и возможность начать цифровую жизнь в виртуальном мире, где можно посещать концерты, наслаждаться искусством, играть и зарабатывать. Для этого нужно лишь желание сделать шаг в будущее и выбрать телевизор из линейки METASMART TV Gazer с доступом к метавселенной.

В мае в рамках всеукраинского METAVERSE TV WEEK состоялась премьера линейки телевизоров Gazer METASMART TV, где каждый украинец мог получить собственный опыт погружения в виртуальное пространство. Оказалось, что сделать это так же легко и удобно, как запустить компьютерную игру. Границы между реальным и виртуальным миром настолько тонкие и незаметные, что начать жизнь в цифровом мире можно уже сейчас. Высокие технологии еще никогда не были такими простыми и доступными каждому — от хипстеров, интересующихся WEB.3, до подростков, играющих в онлайн-игры, от предпринимателей e-commerce до прогрессивных представителей поколения бумеров.

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Фото: Gazer_METAVERSE_TV_WEEK

Новый уровень инноваций

Представьте, что от будущего вас отделяет один шаг. Без всяких машин времени и квантовых прыжков можно оказаться по ту сторону черного зеркала — в чудесном мире без рамок, барьеров и ограничений. И для этого нужен всего один привычный гаджет — телевизор METASMART TV бренда Gazer.

Почему это интересно именно сейчас? По данным McKinsey, к 2030 году экономика метавселенной сможет генерировать до $5 трлн в год. Это еще раз подтверждает прогнозы экспертов, которые видят наше будущее в метавселенной и прогнозируют, что через несколько лет там будет прописан каждый четвертый житель планеты.

Высокое качество и детализация

Реалистичные ощущения и полное погружение в атмосферу цифровых приключений гарантирует специальная технология multiverse screen™. Она обеспечивает реалистичное и насыщенное изображение, показывает мельчайшие детали метавселенной без бликов под любым углом зрения.

Фото: Gazer_METAVERSE_TV_WEEK

Сверхмир для сверхчеловека, лежащего на диване

Думали ли вы, что сможете жить насыщенной жизнью, отдыхая на диване?

Сможете создать своего аватара с внешностью и стилем, которые полностью отражают ваш характер и желания. Отправить его в виртуальное путешествие, отдохнуть с друзьями на концерте известного музыканта или потанцевать на вечеринке. Звучит нереально, но все это лишь малая часть возможностей новой метажизни.

Интерактивная среда метавселенной дает неограниченные возможности для самореализации. И для этого даже не нужно покидать собственный дом — метамир доступен для вас на большом экране телевизора. Чтобы попасть в этот цифровой мир, нужно приложение multiverse из Google Play. Этот софт — разработка команды Gazer, которая позволяет легко и удобно погрузиться в увлекательную метавселенную.

Для управления своим аватаром есть фирменный пульт multicontrol remote. Просто поверните его на 90 градусов — и имеете удобный геймпад. Интересное решение, которое позволяет управлять как функциями Smart TV, так и своим аватаром в метамире.

Фото: Gazer_METAVERSE_TV_WEEK

На сегодня виртуальных миров существует уже несколько. Gazer стал партнером одного из наиболее популярных — мира Decentraland, где есть множество локаций, которые постоянно совершенствуются и развиваются.

Например, в районе художественных галерей Voltere District можно насладиться шедеврами современных художников и сразу приобрести себе коллекционную NFT-картину. Затем отправиться в VegasCity, где кроме игровых залов есть ночные клубы, цифровые магазины и концерт-холлы. Именно здесь в прошлом году состоялся первый музыкальный фестиваль истории метаверс. В округе Aetheria проходят тысячи мероприятий — конференции, презентации мировых брендов, корпоративы, вечеринки и даже свадьбы. А неподалеку на Fashion Street недавно прошел масштабный Metaverse Fashion Week 2023 с Dolce&Gabbana, Balmain, Coach и Tommy Hilfiger, где можно было не только посмотреть, но и купить модные наряды для своих аватаров.

Цифровые возможности метамиров постоянно расширяются, и круто, что и украинские бренды, такие как Gazer, ищут интересные решения, чтобы сделать опыт виртуальных путешествий доступным для каждого. А что может быть удобнее и понятнее для этого, чем наш любимец — домашний телевизор ;)