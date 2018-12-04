Что подарить вместо айфона. 10 лучших недорогих гаджетов в подарок на Новый год 2019

Подарить жене-моднице на Новый год 2019 новенький iPhone или порадовать мужа-гика новым OnePlus 6T — не всем по карману. Но есть и не столь разорительные гаджеты-подарки, которые тоже могут порадовать ваших близких.

НВ выбрало 10 гаджетов, которые могут стать отличным подарком на Новый год 2019 или Рождество, и при этом не потребуют от вас залазить в долги или интересоваться расценками на донорство органов.

Amazon Kindle Paperwhite

От 3600 грн

Говорят, чтение бумажных книг снова входит в моду. Но если вы (как и автор этих строк) предпочитаете идти в ногу со временем и читаете книги в электронном виде, то без приличного букридера не обойтись.

Выбор таких устройств сегодня довольно велик. Но для подарка искушенному «электронному» читателю в этом году лучше всего подойдет Kindle Paperwhite.

Здесь просто удивительно качественный экран (как раз тот случай, когда читаешь словно с бумаги, причем хорошей), а еще тут продвинутая и очень комфортная подсветка. И есть защита от воды. Не то что бы это было сильно важно, под дождем читать все равно не очень удобно. Но если вы любите читать во время еды, то можно не хвататься за сердце, если вы случайно опрокинете на свой Kindle чашку чая.

Apple AirPods

От 5500 грн

Айфоны нынче стоят дорого, поэтому часто обновлять их на актуальные модели не всем по карману. Ну что ж, можно пропустить один год, и вместо очередного iPhone, подарить близкому человеку наушники AirPods. Они сами по себе не дешевы, но с айфоном не сравнить.

Наушники Apple уже стали своего рода визитной карточкой продвинутых «яблочников». А также вызвали массу подражаний на рынке, чаще всего, неудачных.

Apple TV

От 5500 грн

Еще один недорогой подарок для «яблочника». Приставка для телевизора, которая позволяет воспроизводить фильмы в высоком разрешении, причем не только скачанные, а и потоковое видео из онлайн кинотеатров, а также играть в игры из App Store.

Фишкой Apple TV является удобнейший пульт управления. Ну и конечно, благодаря элегантному дизайну приставка отлично впишется даже в самый изысканный интерьер.

Xiaomi Mi Powerbank 20000 mAh

От 650 грн

Пауэрбанков нынче развелось столько, а цены даже на самые навороченные из них столь приемлемы, что их выбор может стать настоящей пыткой.

Уже не первый год одним из самых интересных вариантов остается весьма симпатичный и функциональный внешний аккумулятор Xiaomi с впечатляющей емкостью, двумя USB-портами и поддержкой функции быстрой зарядки для смартфонов Quick Charge 3.0.

И пусть некоторые жалуются, что эта самая быстрая зарядка работает не со всеми моделями смартфонов, что реальная емкость тут вовсе не 20 тыс мАч, и что сам пауэрбэнк полностью заряжается целую вечность. Все равно это одна из самых удачных моделей на рынке.

Western Digital My Passport Ultra

От 3700 грн

Внешний жесткий диск емкостью 4 ТБ (есть версия на 8 ТБ чуть дороже), с поддержкой USB 3.0 и очень симпатичным дизайном. Кстати, есть выбор из нескольких расцветок, включая симпатичный голубой цвет.

Дополнительно можно купить защитный чехол, предохраняющий жесткий диск от повреждений при ударах.

Важная особенность этой модели — диск работает очень тихо. Есть такие модели, которые при копировании большого объема данных гудят как бабушкин вентилятор брежневской эпохи. Но это не тот случай.

Еще один положительный момент — накопитель не сильно греется, даже при интенсивном использовании.

В общем, это отличный вариант для хранения больших объемов информации или, к примеру, коллекции фильмов.

DJI Spark

От 10 тыс грн

Приличные квадрокоптеры стоят весьма нешуточных денег. Но если вы ищете гаджет на подарок ребенку, чтобы приобщить его к удивительному миру дронов, то можно начать с модели попроще.

Скромные 10 тыс грн позволят получить первый опыт управления квадрокоптером с помощью приложения на смартфоне. Максимальное время полета — всего 15 мин. Но этого хватит, чтобы вы надолго стали героем для своего ребенка.

Xiaomi Mi Band 3

От 800 грн

Второе поколение трекера Xiaomi было просто дико популярным. И многое указывает на то, что третье поколение повторит этот успех.

Полезный гаджет умеет считать пройденные шаги, потраченные калории, время сна (включая наблюдение за фазами сна).

Фитнес-браслет стоит совсем недорого, но позволяет приобщиться к сообществу людей, которые заботятся о своем здоровье. Или, по крайней мере, делают вид, что заботятся. Или пытаются убедить себя, что вот вот начнут заботиться.

JBL Charge 4

От 4500 грн

Внешние колонки набирают все большую популярность. Еще бы, пойти на природу и устроить дискотеку с помощью небольшого устройства, которое долго работает вдали от розетки и неплохо звучит — кому такое не понравится?

Устройства от JBL традиционно неплохо звучат. Здесь чистые басы, никаких хрипов, довольно приличный запас громкости. В принципе, бывают колонки и более голосистые. Но Charge 4 обладает отличным набором качеств за свои деньги.

Хорошо звучит, долго работает (до 20 часов автономного времени), стоит относительно вменяемых денег.

Теперь вы знаете, какие гаджеты станут отличным подарком на Новый год 2019. Если вы считаете, что мы что-то упустили и список гаджетов на подарок можно дополнить, пишите в комментариях.