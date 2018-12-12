Хорошо сработано. Функция электрокардиограммы в новых часах Apple спасла человеку жизнь

Выпущенное на днях обновление watchOS 5.1.2 добавило приложение ЭКГ в Apple Watch Series 4 и уже успело спасти одного мужчину.

Пользователь Reddit под псевдонимом edentel опубликовал историю, в которой рассказал, как опробовал новую функцию в своих умных часах, пишет Apple Insider.

По его словам, заметив уведомление о ненормальной частоте сердечных сокращений, пользователь попробовал приложение ЭКГ и получил результат Afib - то есть фибрилляция предсердий. Изначально пользователь полагал, что с прошивкой произошел сбой, но после повторных тестов вновь появился результат Afib, но проверка с запястьем жены пользователя показала нормальные результаты.

В итоге пользователь решил все же обратиться в больницу. Врач, посмотрев на результаты Apple Watch и сравнив их на своем оборудовании, сообщил следующее: "Вам следует купить акции Apple. Их устройство вероятно спасло вас".

Как подчеркивают американские журналисты, с момента первоначальной публикации появились достаточные доказательства, чтобы доказать правдивость истории. Весьма вероятно, что новая функция ЭКГ, а также функция уведомления о нерегулярном ритме будет стимулировать пользователей проверить свое здоровье через своего врача.

Apple Insider обратился к нескольким кардиологам, чтобы поговорить об обновлении функции ЭКГ. "Все медики, с которыми мы разговаривали, либо подтвердили чтение кардиограмм в отделении неотложной помощи с момента выпуска обновления iOS, либо уже видели пациентов в офисе".

Ранее НВ сообщало, что в октябре 2018 года новая функция обнаружения падения в Apple Watch Series 4 спасла как минимум одного владельца этих умных часов. Житель Швеции 34-летний Густаво Родригес готовил обед на плите, но в этот момент он рухнул на пол с болью в спине. Он почти не мог передвигаться, и был даже не в состоянии выключить плиту. Датчик обнаружения падения в Apple Watch заметил падение и предложил позвонить в местные службы экстренной помощи.