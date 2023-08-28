Гайд для тех, кто хочет заниматься спортом из дома + промокод на 1 месяц бесплатных видеотренировок от KIVI 28 августа, 10:00 Партнерский проект KIVI

Если вы выбираете для себя тренировки дома, важно делать это правильно и так спланировать домашний спорт, чтобы не бросить его после второго занятия. Бренд Smart-телевизоров KIVI презентовал программу видеотренировок от профи — упражнения можно делать дома прямо перед экраном ТВ. Получите месяц бесплатных тренировок по специальному промокоду 75699m771 в приложении KIVI MEDIA. Рассказываем больше об этой программе и даем рекомендации, как быть сильным и здоровым, не выходя из дома.

Команда европейского бренда Smart-телевизоров KIVI создала специальный раздел Fitness, интегрированный в фирменное ТВ-приложение KIVI MEDIA — он установлен на всех Smart-телевизорах KIVI, также его можно установить на любой другой «умный» телевизор, работающий на ОС Android TV.

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Вместе с брендом KIVІ мы подготовили гайд по домашним занятиям спортом для всех, кто хочет начать жить более подвижной жизнью. Здесь вы найдете советы и мотивацию для активного старта.

Какова ваша мотивация?

Все побежали, и вы побежали? Так результата не будет, а быстрого запала хватит разве что на пару тренировок. Поймите, почему вы хотите начать тренироваться. Просто больше двигаться? Решить определенные вопросы со здоровьем? Поработать с фигурой? Иначе проводить время, чем раньше? Заменить домашними тренировками зал или спортивную площадку?

Спорт — это незаменимая часть активной жизни, и несмотря на то, что он требует сил и времени, он дарит гораздо больше — высокий уровень энергии, глубокий крепкий сон, подтянутое тело, пропорциональную фигуру, выносливость и стабильное эмоциональное состояние.

Осознать для себя, зачем вам тренировки, — это едва ли не самое важное в спорте. Дальше дело за выбором тренировок и регулярностью упражнений.

Как спланировать тренировку? Заниматься ли этим самостоятельно?

Если вы хотите самостоятельно подобрать свою программу тренировок, то вам потребуется в нее включить упражнения на все группы мышц в соответствии с уровнем вашей физической подготовки. Но существует уже столько готовых видео-тренировок! Кроме того, подготовленные профессиональными спортсменами видео содержат упражнения, которые дают равномерную нагрузку на тело или нужную группу мышц.

Программа Fitness внутри приложения KIVI MEDIA разработана командой известного фитнес-тренера Андрея Хомицкого. Андрей — двукратный чемпион мира по бодибилдингу Men’s Physique IFBB и персональный тренер. Вместе с коллегами — другими фитнес-профи — он создал специальную программу тренировок. Упражнения рассчитаны на людей с разным уровнем подготовки и на разную группу мышц. Каждое занятие начинается с разминки и заканчиваются так называемой заминкой. Упражнения подробно объясняются, чтобы зритель не переживал за правильность выполнения.

Фото: KIVI

Как подготовиться?

В домашнем спорте все просто — не нужна специальная одежда (но будет очень полезно заниматься фитнесом в спортивной обуви, чтобы обезопасить себя от случайного травмирования ноги). Можно тренироваться хоть в пижаме — главное, чтобы ничего не стесняло движения. Пригодится коврик для йоги или фитнеса.

В зависимости от вашего уровня нагрузок, могут понадобиться специальные резинки, гантели, кубы для йоги или массажные ролики. Хотя опыт домашних тренировок показывает, что вместо резинок для фитнеса можно использовать, условно, и пояс от халата, а вместо гантелей — бутылки с водой. Так что дополнительные элементы надо докупать только тогда, когда почувствуете их незаменимость.

Дополнительное преимущество тренировок с фитнес-разделом в KIVI MEDIA — отсутствие упражнений, где нужен дополнительный инвентарь — только немножко места перед телевизором и желание заниматься спортом.

Фото: KIVI

Как спланировать график тренировок?

Общепринятая регулярность занятий — 3 интенсивных тренировки в неделю. Это актуально, если вы чувствуете, что полностью восстанавливаетесь за время между тренировками. Если же вы чувствуете себя лучше, когда тренируетесь не до истощения — спланируйте короткие занятия спортом, но ежедневно.

Тренеры часто рекомендуют заниматься в одно и то же время — это поможет быстрее выработать привычку к спорту и не уклоняться от тренировки. Но если такой график невозможен, также советуют использовать для зарядки любые свободные полчаса в день.

В приложении KIVI MEDIA ежемесячно доступны 12 тренировок — вполне достаточно для занятий трижды в неделю. Продолжительность одной тренировки — от 45 минут до часа.

Как не «сорваться» и не бросить занятия спортом?

Помните о вашей цели и мотивации, которые вы для себя нашли. Пусть они поддерживают вас на пути к сильному, здоровому и стройному телу. Кроме того, могут помочь несложные лайфхаки.

Разнообразьте тренировки. Например, в разделе Fitness в KIVI MEDIA представлены занятия « Pro:Пресс», «Укрепление тела», «Фитнес интенсив», «Круглые ягодицы и стройные ноги». Так ваши мышцы не будут привыкать к одним и тем же нагрузкам.

Pro:Пресс», «Укрепление тела», «Фитнес интенсив», «Круглые ягодицы и стройные ноги». Так ваши мышцы не будут привыкать к одним и тем же нагрузкам. Сделайте спорт для себя игрой. Например: «А что сегодня я открою в приложении KIVI MEDIA, какие новые тренировки?»

Прислушивайтесь к ощущениям своего тела: какие упражнения выполняются легче и приятнее, а какие нет? Корректируйте программу тренировок, чтобы получать от спорта удовольствие, а не боль и неприятные эмоции.

Не наедайтесь перед спортом, а также не голодайте после тренировки. Легкий перекус до и после подпитают вас энергией, и мышцы смогут легче восстановиться.

Используйте для активности любое свободное время. 15 минут в день — это уже классный результат.

Начать заниматься с программой Андрея Хомицкого в приложении KIVI MEDIA очень просто: загрузите приложение на ваш Android TV, зарегистрируйтесь по номеру телефона или электронной почте, найдите раздел Fitness и оплатите подписку. Сейчас доступны следующие опции: подписка на 1 месяц (399 грн), на 3 месяца (1110 грн), 6 месяцев (2000 грн), 12 месяцев (3500 грн). Ежемесячно пользователю предоставляется программа из 12 занятий. При этом доступ к контенту мультидевайсный — вы сможете заниматься не только перед экраном телевизора, но и со смартфона, планшета или ноутбука (возможно подключение до четырех устройств).

Приобрести подписку можно на сайте KIVI и в магазинах сетей Comfy, Vodafone, «Цитрус», «Эпицентр». А для тех, кто сомневается, подходят ли ему тренировки онлайн перед экраном, компания KIVI предоставляет 1 месяц бесплатного доступа к разделу Fitness по промокоду 75699m771.