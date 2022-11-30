Как выбрать ТВ по качеству изображения? 30 ноября, 10:49 Партнерский проект Gazer

Приходишь уставший с работы и мечтаешь — ооо, сейчас включу любимый сериальчик и отдохну. Но тут-то и начинаются вопросы: а что его посмотреть? А будет ли полное качество, если смотреть на маленьком телевизоре или в экране лептопа? Современные смарт телевизоры — идеальное решение для ценителей качественного контента. Как выбраь себе надежный ТВ и быть уверенным в качестве изображения? Рассказываем!

Итак, вы приходите в магазин техники и… глаза просто разбегаются от выбора. А тут еще и консультант забрасывает вопросами: что ищете? Какие функции нужны? А какой размер диагонали интересует? Та кто его знает… Я просто хочу посмотреть «Игру престолов».

Видео дня

Проведите быстрый и короткий тест, который поможет отсеять «кандидатов» на размещение в вашем доме. Просто проведите пальцем по экрану и наблюдайте. У моделей с не очень качественной матрицей изображение «поплывет». И лишь у телевизоров Gazer изображение останется без изменений. Попробуйте сами! К тому же, это очень весело.

Фото: Gazer

Ху-у-ух, уже легче. Что дальше? Очень часто размер экрана «съедается» за счет массивности конструкции. При просмотре фильма это существенно отвлекает и контрастирует с изображением. Новые поколения телевизоров Gazer Metasmart TV имеют особенную безрамочную конструкцию и футуристичный дизайн. Такое решение реализовано для того, чтобы вы полностью сосредоточились на видео, не отвлекаясь на детали.

Фото: Gazer

Зачем мне телевизор, если можно смотреть кино на ноуте?

Хороший вопрос, мы согласны. Но, согласитесь, полностью насладиться зрелищным блокбастером на экране лептопа сложна. Кроме того, при изменении положения постоянно нужно передвигать тот ноут, чтобы лучше было видно. Телевизоры Gazer благодаря технологиям IPS и True RGB обеспечиваю идеальную передачу изображения, независимо от угла обзора.

Фото: Gazer

Возможно, вы уже смотрели «не тот» телевизор. Если вы устаете от просмотра фильма, а в изображении присутствует синий или черный оттенок — проблему видно невооруженным взглядом. Приобретая телевизор Gazer, вам не нужно тратить время на настройки, потому что он уже откалиброван, а это означает, что обеспечивает максимально качественную и реалистичную передачу цветов.

Фото: Gazer

Любите смотреть «Лигу чемпионов»? Тогда вы точно понимаете, как важно смаковать каждый момент и каждую эмоцию футболистов. Вы не просто смотрите через телевизор, а ощущаете всю атмосферу, которая прямо сейчас царит на футбольном поле!

Фото: Gazer

С телевизорами Gazer вы становитесь настоящим участником событий. Попробуйте, вам понравится!

Фото: Gazer