Бренд glo™ запустил новый девайс Hyper X2 Air. При чем здесь Ресурс легкости? 29 марта, 17:31 Новости компаний glo™

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glo™ предназначен для совершеннолетних потребителей никотинсодержащей продукции

В апреле в продаже появится новое устройство glo™ Hyper X2 Air, которое сочетает стильный дизайн и технологичность. После презентации прошлой модели Hyper X2 прошло всего полгода, но новинка поражает своей компактностью — девайс весит всего 75 граммов! glo™ стремится нести идею свободы и гармонии во всем. В партнерстве с медиа Vector бренд glo™ разработал спецпроект о сохранении легкости во время сплошной нестабильности.

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Фото: glo™

Ресурс легкости

Стрессовая среда и бесконечный поток новостей удручают и мешают наслаждаться жизнью. Именно поэтому редакция медиа Vector решила пообщаться с представителями креативной индустрии и узнать их способы возвращения в состояние «легкости» во время турбулентности.

Телеведущий Владимир Остапчук, певица KOLA и предприниматель Константин Евтушенко рассказали о своих способах оставаться в ресурсе и состоянии «легкости» при любых обстоятельствах. Спикеры поделились собственным отношением к кризисам, отдыху и ежедневными лайфхаками, которые помогут немного выдохнуть.

Спецпроект совмещает полезные советы и позитивное видение мира лидеров мнений. Также читатели смогут отправиться в виртуальное путешествие по уголкам Украины, благодаря фоновым звукам природы и города. Это поможет перезагрузиться. В конце материала каждый сможет поделиться мечтой, которая непременно сбудется в жизни.

Фото: glo™

Подробности:

Украина — первая страна в мире, где можно будет приобрести новенький Hyper X2 Air. Девайс glo™ совершенно изменил дизайн-концепт, оставив одну основную идею — удобный и стильный моноблок, который стал на 25% легче предыдущей версии * .

Девайс воплощен в крепком алюминиевом корпусе и доступен в семи стильных цветах, каждый из которых напоминает одно из состояний небосвода: от золотого рассвета до розовых сумерек. Настоящая свобода заключается в возможности сделать выбор без компромиссов. Поэтому каждый сможет выбрать наиболее понравившийся цвет, при этом устройство сохраняет приверженность инновационным технологиям линейки.

А именно:

два режима, чтобы самостоятельно управлять насыщенностью: Стандарт и Буст;

отдельная кнопка для активации режима Буст;

мощная батарея, позволяющая произвести до 20 сессий на одном заряде ** ;

; фиксированная продолжительность сессий, одинаковая для всех устройств glo™: 3 минуты в Бусте и 4 минуты в режиме Стандарт;

эффективная нагревательная камера, чтобы устройство было быстро готово к работе: время нагрева в режиме Стандарт — 30 секунд, и 20 секунд — в режиме Буст.

Фото: glo™

Предзаказ доступен только в Украине, поэтому именно сейчас есть возможность стать одним из первых владельцев Hyper X2 Air и получить впечатление в подарок ***.

* glo™ Hyper X2 Air на 25% легче, чем glo™ HYPER X2.

** До 20 сессий без подзарядки. При полностью заряженном аккумуляторе может отличаться в зависимости от поведения пользователя.

*** Специальное предложение действует с 6 марта по 10 апреля 2023 года. Количество подарков ограничено и составляет 1000 шт. Подробности по ссылке.

