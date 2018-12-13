Откормили панду. 5 мыслей о будущем Huawei после визита в штаб-квартиру компании

Более 140 гектар площади, почти $1,5 миллиарда инвестиций, 25 тысяч сотрудников и собственная железная дорога. И это всего лишь новый центр исследований и развития Huawei. НВ побывало в гостях у компании, которая начинала с развития телекоммуникаций, а стала одним из самых популярных производителей гаджетов в мире.

Когда речь идет о штаб-квартирах главных мировых техногигантов, на ум, в первую очередь, приходят Apple Park в Купертино, Microsoft Сampus в Редмонте ну или Googleplex вблизи центра Кремниевой долины - Сан-Хосе.

Но, мало кто знает, что лакуна информационных технологий существует и в Китае: основанный на месте небольшого рыбацкого городка ровно 40 лет назад, сейчас Шэньчжэнь является одним из наибольших центров бизнеса и бытовой электроники в стране.

Кроме львиной доли производственных мощностей Apple, в Шэньчжэни также расположена штаб-квартира и центры развития относительно нового игрока рынка – компании Huawei.

Рекордные цифры продаж, конкуренция с Apple и Samsung, а также сумасшедшие темпы развития смартфонов за последние пять лет позволяют Huawei претендовать на звание хедлайнера китайской Кремниевой долины.

Мегастройка Huawei

Конечно, до вышеупомянутых Apple Park и Googleplex в Калифорнии еще далеко, но, в своем новом исследовательском центре, Huawei и не пытается гнаться за причудливой инфраструктурой в стиле Hi-Tech, или, не дай бог, копировать кольцеобразное здание Apple.

Вместо этого, инженеры компании решили воссоздать в Китае целые европейские города и регионы. Так что, трудиться главные умы Huawei будут не в скучных бетонных кампусах, а в настоящих районах, которые повторяют архитектуру Гранады, Парижа, Вероны, Бургундии, Болоньи, Гейдельберга и Фрибура. Не хватает разве что копии Эйфелевой башни. Хотя, нет, и она есть, правда в часе езды отсюда - в том же Шэньчжэни.

Всего, на территории нового R&D-центра возвели 108 кампусов в европейском стиле, что обошлось руководству почти в $1,5 млрд. Общая площадь этой мини-Европы составляет около 140 гектар. Интересно, будут ли наследники архитекторов Средневековой Европы подавать в суд на Huawei за нарушение прав интеллектуальной собственности?

Хотя, стоит учесть, что монетизировать постройку не получится, ведь туристов сюда не пускают. Вся помпезность создана исключительно для представителей Huawei, их семей и партнеров компании. Для них и целая сеть кафе и магазинов на территории центра, а также возможность приобрести квартиру, чтобы жить и работать прямо в новообразованном городке. Неплохое корпоративное решение, не правда ли?

Как начинался китайский Третий Рим?

Изначально, компания бывшего офицера народно-освободительной армии Китая Жэня Чжэнфэйа была создана для развития телекоммуникационных cетей в стране, чтобы не пускать на эту нишу конкурентов из США и других стран.

Об электронных устройствах Huawei следующие несколько десятков лет знали разве что отраслевые специалисты, которые интересовались телеком-технологиями.

История с мобильными телефонами Huawei начинается, как ни странно, с 2004-го, когда компания вывела на рынок cвою первую модель C300. Все последующие мобильники, так или иначе, являлись копиями "флагманов" того времени - Alcatel, Nokia, Samsung и т.д.

Работа над ошибками

Производитель продолжал отвечать запросам покупателей, выпуская первые сенсорные смартфоны, планшеты и даже запустил собственный пользовательский интерфейс EMUI для операционной системы Android.

Более-менее всерьез стали воспринимать продукцию Huawei лишь в начале 2010-х. Согласно данным портала Statista, только в 2012-м доля смартфонов компании на глобальном рынке составила 3%.

Начиная из дешевых "смартфонов-однодневок", за следующие пять лет в Huawei смогли построить целую империю и сформировать свой оригинальный стиль и подход к созданию мобильных гаджетов. Именно поэтому, уже во второй половине 2018-го, Huawei продает больше телефонов, чем Apple и имеет долю в 15% на мировом рынке.

Можно долго спорить о том, что привело к успеху, но, очевидно, что теперь Huawei - это далеко не самый бюджетный бренд, со своими конкурирующими технологиями и неплохой производительностью.

Стоит отдать должное и оригинальным решениям компании, вроде сотрудничества с позабытым немецким производителем фототехники Leica и, как следствие, выпуск первого в истории смартфона с тройной камерой P20 Pro.

Как обстоят дела сейчас?

Несмотря на скандалы, связанные с торгово-экономическим противостоянием США и Китая, Huawei по-прежнему имеет контракты на развитие 5G-cетей во многих странах, а также разрабатывает собственные интернет-модемы нового поколения, smart-дома, предлагает IT-решения в сфере транспорта, городского управления и даже сельском хозяйстве.

Прогнозируя успех и масштабы производства, еще в 2014 году в Huawei начали строительство нового центра исследований и развития недалеко от Шэньчжэня, - на берегу озера Сонгшан. Менеджеры компании решили таким образом вдохновить сотрудников и перевезти их за 50 км от густонаселенного города в безмятежный экологический парк с субтропическим климатом.

После четырех лет интенсивной китайской стройки, первые разработчики Huawei уже переехали на новое место и начали работу. Всего здесь будут трудиться около 25 тыс. представителей компании (с учетом, что общее число сотрудников Huawei по всему миру - около 180 тыс.).

Что будет дальше?

Символично, что подобное позерство отражает раннюю философию компании, дескать, от копий смартфонов трудолюбивые китайцы доросли до копии целого культурного пласта.

Причем, копии довольно качественной и удобной: вам потребуется около 10 минут, чтобы перейти из Франции в Германию, из Швейцарии в Италию и так далее. А для тех, кто не любит ходить пешком, компания построила небольшую ветку железной дороги из 12 станций, протяженностью в 7,8 км, по которой курсирует не характерный для Китая скоростной поезд, а настоящий олдовый швейцарский экспресс.

Пока неизвестно, повысится ли продуктивность работы в новой среде, но вряд ли многим офисным сотрудникам приходится сидеть за компьютером в полноразмерной копии Версальского дворца или прямо посреди умиротворенной немецкой улочки.

Глядя на новый R&D-центр Huawei, мысли о будущем компании одновременно завораживают и пугают, поскольку парк представляет собой утопию из тотальной эклектичности и эдакого абсурда. Чтобы хоть приблизительно почувствовать это ощущение, - перенесите себя на страницы Гамлета, только с температурой воздуха +28 в начале декабря и сетью американских супермаркетов 7-Eleven на каждом шагу.

А когда вы вспоминаете, что это все не в северной Италии и даже не в Калифорнии, а на юге Китая, - на ум, вместо Шекспира, приходит герой Джима Керри из фильма Шоу Трумана. Так и ждешь, пока режиссер фантастического телешоу выкрикнет: "Врубайте рассвет!".

Возможно, именно к такому "раю на Земле" для своих сотрудников стремится руководство Huawei. Смешно, но это действительно похоже на идеальные кустарные условия для городка IT-шников с населением небольшого украинского райцентра.

Нужна ли такая утопия? Наверное, нужна. Ведь сколько бы раз в гробу не крутились Хаксли и Оруэлл, а потребность в разработчиках "черных зеркал" с каждым годом становится все выше.