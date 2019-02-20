Galaxy Unpacked 2019. Где и когда смотреть онлайн-трансляцию презентации смартфонов Samsung

Сегодня, 20 февраля, Samsung представит новые флагманские смартфоны. НВ покажет прямую трансляцию презентации

Презентация пройдет в Сан-Франциско и обещает быть масштабной в честь 10-летия флагманской линейки Galaxy.

Ожидается, что компания покажет две или три версии нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S10.

Так же интрига наростает из-за ожиданий, связанных с появлением первого гибкого смартфона Galaxy F (или, согласно последним утечкам, Galaxy Fold).

Презентация начнется в 21.00 по киевскому времени.



