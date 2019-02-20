Galaxy Unpacked 2019. Где и когда смотреть онлайн-трансляцию презентации смартфонов Samsung
Гаджеты

Сегодня, 09:50

Galaxy Unpacked 2019. Где и когда смотреть онлайн-трансляцию презентации смартфонов Samsung

YouTube

Онлайн-трансляция презентации Samsung Galaxy S10

Сегодня, 20 февраля, Samsung представит новые флагманские смартфоны. НВ покажет прямую трансляцию презентации

Презентация пройдет в Сан-Франциско и обещает быть масштабной в честь 10-летия флагманской линейки Galaxy.

Ожидается, что компания покажет две или три версии нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S10.

Так же интрига наростает из-за ожиданий, связанных с появлением первого гибкого смартфона Galaxy F (или, согласно последним утечкам, Galaxy Fold).

Презентация начнется в 21.00 по киевскому времени.


Теги:   Samsung Galaxy Samsung Гаджеты

Выбор редакции

Инновации

Вчера, 20:00

article_img
Внезапно. Технология блокчейн оказалась уязвимой для хакеров
Финансы

Вчера, 15:54

article_img
Британия отбирает деньги сомнительного происхождения у сына экс-премьера Молдовы
Гаджеты

Сегодня, 08:03

article_img
Большой и гибкий. Все, что известно о грядущих смартфонах Samsung

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться

Главное

Знаменитости

Вчера, 18:50

article_img
Названа причина смерти Карла Лагерфельда
Футбол

Вчера, 23:53

article_img
Ливерпуль - Бавария 0:0. События по минутам матча Лиги чемпионов
События

Вчера, 18:50

article_img
Резонансное ДТП в Харькове: прокуратура просит суд не учитывать в приговоре "искреннее раскаяние" Зайцевой