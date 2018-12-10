Флагманский телевизор Sony AF9: звук прямо из экрана

Sony представила новую модель OLED-телевизора с уникальной технологией звука Acoustic Surface Audio+, что подразумевает отсутствие традиционных динамиков. Звук воспроизводится самим экраном.

Благодаря распространению звука из разных точек создается ощущения настоящего концертного зала. Многомерный окружающий звук обеспечивается тремя приводами и двумя мощными сабвуферами. Он позволяет всецело погрузиться в атмосферу воспроизводимого и создает насыщенное звуковое поле.

Новые OLED-телевизоры AF9 с разрешением 4K и поддержкой HDR представлены на украинском рынке диагоналями экрана 55 дюймов за 135 999 грн и 65 дюймов за 199 999 грн.

Модель оснащена мощным процессором обработки изображения X1™ Ultimate. Непревзойденная передачу изображения происходит с помощью технологий объектно-ориентированного увеличения разрешения (Object-based Super Resolution), HDR-ремастеринга на основе анализа объектов (Object-based HDR remaster) и Super Bit Mapping™ для 4K HDR, а также обработки с помощью двух баз данных.

Телевизор AF9 работает на новейшей версии Android™ TV и моментально воспроизводит запрашиваемый контент, который легко и просто найти с помощью усовершенствованного голосового поиска.

Стоит отметить минималистичный современный дизайн телевизора: экран представляет собой цельную панель, которую поддерживает только задняя стойка. Очень тонкие и почти незаметные рамки с легкостью позволяют вписаться телевизору в любое интерьерное решение.

Также в новой линейке MASTER Series от компании Sony представлена еще одну премиальная модель – LCD-телевизор ZF9 с разрешением 4К и поддержкой HDR.

ZF9 оснащен технологией X-Wide Angle, которая обеспечивает стабильный уровень качества изображения вне зависимости от угла просмотра. Воспроизведение остается четким и реалистичным, с любой стороны комнаты. Телевизор представлен в диагоналях 65 дюймов за 169 999 грн и 75 дюймов за 249 999 грн.

Ключевые преимущества новых телевизоров флагманской линейки MASTER Series – максимально возможное качество изображения в домашних условиях и непревзойденное звучание. В дальнейшем Sony обещает пополнять серию премиальных телевизор новыми моделями.