Какие новинки смотреть летом на Netflix? 13 июня, 13:44 Партнерский проект KIVI

Вместе с брендом Smart-телевизоров KIVI планируем вечера для просмотра лучших фильмов и сериалов на платформе Netflix! Что нам готовит лето из киноновинок?

Новое крутое кино лучше всего смотреть на качественном телевизоре, созданном для того, чтобы делать красивую картинку еще лучше. Современные Smart TV от KIVI оснащены многими технологиями, которые улучшают изображение. Технологии Ultra Clear и Super Contrast Control прорабатывают каждый фрагмент кадра, повышая резкость объектов и их контраст. А благодаря поддержке технологии HDR изображение на экране Smart TV KIVI выглядит таким же ярким и насыщенным, как и в жизни.

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Современные Smart TV от KIVI Располагайтесь перед экраном огромного 55” телевизора KIVI 55U750NW и смотрите новинки кино!

KIVI — сертифицированный партнер Netflix с 2020 года. Размещайтесь удобнее перед экраном огромного 55″ телевизора KIVI 55U750NW и смотрите новинки кино!

Главная новость лета такова: 14 июня на Netflix выходит свежий украинский кинохит — лента «Люксембург, Люксембург»! Если вы не успели посмотреть трагикомедию Антонио Лукича в кинотеатрах, то уже скоро фильм станет доступным и у вас в телевизоре. Даже если вы уже видели это кино — рекомендуем пересмотреть.

Люксембург, Люксембург | трейлер фильма Антонио Лукича https://www.youtube.com/watch?v=VqNfl4Nn5a8

12 мая состоялась премьера остросюжетного триллера о матери-киллерше, пытающейся спасти свою дочь, которую давно бросила. В главной роли ленты под названием «Мать» — Дженнифер Лопес.

THE MOTHER | Jennifer Lopez | Official Trailer | Netflix https://www.youtube.com/watch?v=8BFdFeOS3oM

16 июня на экраны выйдет продолжение экшн-боевика «Эвакуация» с исполнителем роли Тора Крисом Хемсвортом в главной роли. «Эвакуация 2», как и первая часть, основана на графическом романе «Ciudad» Анде Паркса. Сюжет нового фильма все еще засекречен, но уже известно, что главный герой Тайлер Рэйк возвращается в роли наемника, которому поручена еще одна смертоносная миссия: спасти семью гангстера из тюрьмы.

EXTRACTION 2 | Official Trailer | Netflix https://www.youtube.com/watch?v=Y274jZs5s7s

5 июля обещают выход в прокат документальной ленты о динамичных четырех годах, с 1982 по 1986 год, когда музыкальные парады возглавляли хиты британской группы WHAM! Краткая, но насыщенная история дуэта Джорджа Майкла и Эндрю Риджли от первых синглов до последнего концерта на лондонском стадионе Wembley будет интересна любителям документалок и фильмов о музыке.

Среди фильмов, вышедших ранее, рекомендуем к просмотру историческую драму «Королева Клеопатра». Исполнительница главной роли Джада Пинкетт-Смит достоверно изобразила последнюю правительницу Древнего Египта, ее жизнь и деятельность.

Queen Cleopatra | Official Trailer | Netflix https://www.youtube.com/watch?v=IktHcPyNlv4

Если вам по душе корейские дорамы и одновременно насыщенные экшны, то именно для вас в мае вышел мини-сериал «Черный рыцарь» о жизни в постапокалиптическом мире. Главную роль сыграл корейский суперстар Ким У Бин.

Рыцарь в черном | Официальный трейлер Netflix https://www.youtube.com/watch?v=P5bIVNjcGh8

А если вы ищете остросюжетный, но комедийный сериал — вам понравится восьмисерийный FUBAR с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Эта работа стала возвращением железного Арни на большой экран, и роль отца, который работает на ЦРУ и обнаруживает, что его дочь тоже выполняет миссию под прикрытием на эту же организацию, ему точно удалась!

FUBAR | Официальный трейлер Netflix https://www.youtube.com/watch?v=Z_Ep1SaiKwI

Больше анонсов — в приложении Netflix в вашем телевизоре или в другом гаджете, а если вы обзавелись телевизором KIVI — то ищите самое новое кино в KIVI Media.

О KIVI

KIVI — международная компания, основанная в 2016 году, европейский офис которой находится в Будапеште. Основной бизнес — разработка и производство Smart-телевизоров с дистрибуцией продукции в Европу и Азию. Отделение Research & Development находится в Украине и Китае.

Производство KIVI осуществляется на мощностях крупнейшего в мире контрактного производителя MTC (Шэньчжэнь, Китай) и соответствует международным требованиям качества. KIVI использует комплектующие ведущих производителей Китая, Японии, Тайваня, Южной Кореи.

На сегодняшний день продано более 1,5 млн устройств.

KIVI является сертифицированным партнером Google и Netflix.

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