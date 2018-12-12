Еще больше пикселей. Huawei готовит выход смартфона Nova 4 с необычной камерой

Изображение с полными характеристиками смартфона Huawei Nova 4 с 48 Мп камерой появились в китайской соцсети Weebo.

Ожидается, что новинку представят уже 17 декабря, пишет GizmoChina.

Изображения смартфона, появившиеся на сайте регулятора TENAA, подтвердили, что он будет с отверстием в верхнем левом углу дисплея для селфи-камеры. Также он будет оснащен тройным блоком камеры сзади. Как показывает информация с сайта Weibo, смартфон будет выпущен на рынок в стандартной и топовой версиях.

Новая утечка показывает, что стандартная и старшая версии Huawei Nova 4 будут иметь одинаковый процессор, оперативную память и встроенное хранилище. Единственное различие между двумя вариантами состоит в том, что старшая модель будет оснащена 48-мегапиксельным основным датчиком камеры.

Видно, что модель получила 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, дисплей диагональю 6,4 дюйма разрешением 2310 х 1080 пикселей, фронтальную камеру разрешением 25 Мп и аккумуляторную батарею емкостью 3750 мАч с поддержкой зарядки током мощностью 18 Вт.

Стандартная версия телефона будет включать в себя 20-мегапиксельный, 16-мегапиксельный и 2-мегапиксельный датчики основной камеры. В старшей версии основной сенсор на 20 мегапикселей будет заменен 48-мегапиксельным, а остальные сенсоры останутся прежними.

Нет подтверждения того, будет ли выпущена старшая версия Huawei Nova 4 с 48-мегапиксельным сенсором Sony IMX586, который будет доступен на будущем флагманском телефоне Honor V20. Вероятно, Nova 4 может быть оснащен более дешевым 48-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL Bright GM1.

Информация о ценах на модель Huawei Nova 4 отсутствует. Телефон будет продаваться в Китае в четырех вариантах цветового градиента, которые получили названия Fritillaria White, Bright Black, Suyin Blue и Honey Red.