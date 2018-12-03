Эксперты назвали Android-смартфон с самой быстрой зарядкой

В сети появилось сравнение 59 популярных смартфонов 2018 года, которое позволило определить аппарат, заряжающийся быстрее всех.

Этим смартфоном стал Oppo R17 Pro, который набирает 92% всего за 30 минут, сообщает GizmoChina.

При зарядке этого гаджета использовали фирменную технологию SuperVOOC и комплектный адаптер мощностью 50 Вт. На полную зарядку гаджету требуется порядка 40 минут. При этом большинство современных аппаратов обеспечивают зарядку лишь на 50-60% за 30 минут.

Второе место занял Honor Magic 2 — за полчаса он зарядился на 83%. Смартфон оснащается аккумулятором емкостью 3500 мАч с быстрой зарядкой мощность в 40 Вт. На третьем и четвертых местах разместились Meizu Pro 7 Plus и Oppo R11 — 66% за полчаса. При этом у Meizu Pro 7 используется батарея на 3500 мАч и зарядка на 20 Вт, а у Oppo R11 — 3000 мАч и 20 Вт.

Далее в рейтинге идут идут Vivo X21, Meizu S6, OnePlus 5T, Nut Pro 2, Huawei Mate 10 и другие смартфоны. У Xiaomi в рейтинг попал только Mi Mix 3 — он находится на 15 месте с результатом в 56%.

В целом, китайские производители продвигаются вперед в предоставлении самых быстрых решений для зарядки. Лидерами списка стали именно китайские гаджеты, часть из которых, вроде Nut Pro 2, даже не представлена на международном рынке.