Два экрана. Vivo выпустила смартфон, которому не нужна селфи-камера

Китайская компания Vivo официально представила новый смартфон Vivo NEX Dual Display, который получил сразу два OLED-экрана.

При этом основной дисплей занимает 91,63% фронтальной поверхности, сообщает The Verge.

Основной дисплей новинки — 6,39-дюймовая OLED-матрица с разрешением 2340х1080 точек. Дисплей отличается отсутствием вырезов и тонкими рамками со всех сторон.

В то время как у оригинального Nex была всплывающая селфи-камера, новая модель не нуждается в ней. Это связано с тем, что, как следует из названия, на задней панели телефона есть второй экран - его можно использовать для кадрирования селфи с помощью задней камеры. Этот экран - с традиционным соотношением сторон 16:9: его диагональ — 5,49 дюйма, а разрешение — 1920 х 1080 пикселей.

Vivo использовала 12-мегапиксельную основную камеру с 2-мегапиксельным вторичным модулем, а также третий объектив f / 1.3 в паре с трехмерным модулем TOF. По данным производителя, 3D-камера TOF добавляет измерение расстояния от точки до точки и надежное распознавание лиц, чтобы разблокировать задний дисплей. Компания показала 3D - возможности сканирования на прототипе во время выставки MWC в Шанхае в этом году.

Над камерами находится дуга из светодиодов, которую производитель называет "Лунное кольцо". Оно служит в качестве подсветки при съемке, а также может загораться разными цветами, сообщая об уведомлениях. Кольцо также может быть использовано в качестве светомузыки.

Что касается внутренних характеристик, то в модели есть процессор Qualcomm Snapdragon 845, 10 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, в то время как батарея была сокращена с 4 000 мАч в оригинальном Nex до 3500 мАч. Телефон поддерживает 10В быстрой зарядки через порт USB-C, при этом у него есть разъем для наушников.

Vivo еще не объявила о цене или доступности Nex Dual Display Edition за пределами Китая, где модель поступит в продажу 29 декабря за 4998 юаней, или около $725.