Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua

Два экрана. Vivo выпустила смартфон, которому не нужна селфи-камера
Гаджеты

Сегодня, 09:45

52

Два экрана. Vivo выпустила смартфон, которому не нужна селфи-камера

Vivo Nex Dual Display Edition представили официально

Фото: Vivo

Китайская компания Vivo официально представила новый смартфон Vivo NEX Dual Display, который получил сразу два OLED-экрана.

При этом основной дисплей занимает 91,63% фронтальной поверхности, сообщает The Verge

Основной дисплей новинки — 6,39-дюймовая OLED-матрица с разрешением 2340х1080 точек. Дисплей отличается отсутствием вырезов и тонкими рамками со всех сторон.

В то время как у оригинального Nex была всплывающая селфи-камера, новая модель не нуждается в ней. Это связано с тем, что, как следует из названия, на задней панели телефона есть второй экран - его можно использовать для кадрирования селфи с помощью задней камеры. Этот экран - с традиционным соотношением сторон 16:9: его диагональ — 5,49 дюйма, а разрешение — 1920 х 1080 пикселей.

Vivo использовала 12-мегапиксельную основную камеру с 2-мегапиксельным вторичным модулем, а также третий объектив f / 1.3 в паре с трехмерным модулем TOF. По данным производителя, 3D-камера TOF добавляет измерение расстояния от точки до точки и надежное распознавание лиц, чтобы разблокировать задний дисплей. Компания показала 3D - возможности сканирования на прототипе во время выставки MWC в Шанхае в этом году.

Над камерами находится дуга из светодиодов, которую производитель называет "Лунное кольцо". Оно служит в качестве подсветки при съемке, а также может загораться разными цветами, сообщая об уведомлениях. Кольцо также может быть использовано в качестве светомузыки.

Что касается внутренних характеристик, то в модели есть процессор Qualcomm Snapdragon 845, 10 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, в то время как батарея была сокращена с 4 000 мАч в оригинальном Nex до 3500 мАч. Телефон поддерживает 10В быстрой зарядки через порт USB-C, при этом у него есть разъем для наушников.

Vivo еще не объявила о цене или доступности Nex Dual Display Edition за пределами Китая, где модель поступит в продажу 29 декабря за 4998 юаней, или около $725.

Теги:   Флагманский смартфон Смартфон Камера Селфи Дисплей

Читайте также

Кино

Сегодня, 04:46

article_img
Умер сценарист популярного сериала Баффи-истребительница вампиров
Страны

Сегодня, 02:43

article_img
Порноактрису Сторми Дэниелс обязали выплатить $293 тысячи Трампу
Футбол

Сегодня, 01:53

article_img
Накормили эмоциями. Реакция соцсетей на матч Ливерпуль - Наполи

Последние новости

  1. Страны

    Сегодня, 08:14

    1093
    Гендиректор Google объяснил, почему поисковик при запросе идиот показывает фото Трампа
  2. Научпоп

    Сегодня, 09:04

    170
    Открытый космос. Экипаж МКС изучил дыру в обшивке одного из модулей станции
  3. Гаджеты

    Сегодня, 09:45

    44
    Два экрана. Vivo выпустила смартфон, которому не нужна селфи-камера

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Ежедневно вечером вам будет приходить подборка лучших материалов за день

Подписаться