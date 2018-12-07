Бренд Honor готовит анонс нового смартфона 10 декабря

Представители Honor опубликовали в соцсети Weibo плакат, посвященный анонсу нового гаджета 10 декабря.

Мероприятие пройдет в Гонконге, вероятно, на нем представят модель Honor V20, пишет GizmoChina.

Согласно источникам, Honor представит на мероприятии некие "три потрясающие технологии". Об этих технологиях нет подробной информации, но они будут связаны с смартфонами. Кроме того, Honor, как ожидается, покажет все три технологии на смартфоне Honor V20.

Существует большая вероятность того, что Honor может представить Honor V20 на мероприятии в Гонконге. Это будет презентация для китайского рынка, поскольку, согласно старым слухам и утечкам, V20 ожидается в Париже 22 января.

Модели V20 приписывают фронтальную камеру на 25 Мп и основную камеру с разрешением 16 Мп + 16 Мп + 24 Мп. Судя по всему, камера смартфона позволит точно воссоздавать трехмерные модели предметов и людей в кадре, делиться ими с друзьями, а также использовать их в приложениях дополненной реальности.

Камера для селфи расположится в каплевидном вырезе. Объем ОЗУ составит до 8 Гб, а ПЗУ – до 256 Гб. Новинка будет построена на процессоре Kirin 980. Из коробки Honor V20 будет работать под управлением Android 9.0 Pie.

Ранее НВ сообщало, что китайская компания Huawei планирует представить новый телефон с камерой, которая сможет снимать трехмерные изображения. Гаджет, под кодовым названием Princeton, будет представлен в этом месяце и поступит в продажу через несколько недель.