Музыка, которую вы заслуживаете. Пять причин купить аудиосистему Samsung Sound Tower MX-ST50 прямо сейчас
Samsung
Отличное звучание, потрясающая автономность, режим караоке и защита от воды. И все это — по цене бюджетного смартфона. Аудиосистема Sound Tower MX-ST50 — это предложение, от которого невозможно отказаться.
Времена, когда для того, чтобы получить качественное звучание дома, нужно было устанавливать огромные колонки и опутывать комнату проводами, давно прошли.
Новые технологии позволяют сравнительно компактным устройствам выдавать звучание, которое раньше было не всегда доступно и масштабным профессиональным стереосистемам.
Но преимущества таких гаджетов не заканчиваются на их компактности.
Они не требуют никаких аудиофильских навыков для настройки и управляются с помощью специального приложения для смартфона, которое имеет интуитивный интерфейса. Они достаточно компактны, чтобы спокойно переносить их из комнаты в комнату при необходимости, а летом, к примеру, взять с собой на дачу. Они также обладают дополнительным функционалом, который может оживить ваш досуг (например, функцией Karaoke).
Ну и что немаловажно, стоят такие устройства отнюдь не заоблачных денег.
Давайте посмотрим, как происходит эта аудиореволюция на примере нового гаджета компании Samsung.
Пять причин купить аудиосистему Samsung Sound Tower MX-ST50
1. Двунаправленный звук
Устройств, которые способны проигрывать музыку с большой громкостью, на рынке предостаточно. Включая весьма недорогие.
Однако, сама по себе громкость еще не означает, что вы получаете желаемый результат — равномерное наполнение помещения качественным звучанием.
Для достижения этого результата вам понадобится другая характеристика — направленность звука.
И здесь Sound Tower MX-ST50 с легкостью обходит большинство конкурентов, включая некоторых весьма именитых. У гаджета Samsung — двунаправленный звук. Установив аудиосистему в центре помещения вы получите максимальный «эффект присутствия» и погружения в музыку.
Альтернативой этому подходу может быть только размещение многочисленных колонок по углам помещения, как это делается в кинотеатрах и помещениях для концертов и дискотек. Однако, такой вариант исключает портативность и обходится значительно дороже.
Двунаправленный звук компактного Sound Tower MX-ST50 позволит достичь эффекта погружения в музыку на большой площади.
2. Мощное звучание
Аудиофилы со стажем привыкли заочно оценивать качество звучания колонок, глядя на их размеры. Ведь сложно добиться мощного звучания от компактных динамиков. Особенно, когда речь идет о таком важном элементе как сабвуфер.
Глядя на Sound Tower MX-ST50, сложно поверить, что это сравнительно небольшое устройство может выдавать басы, сравнимые с гораздо более дорогими стереосистемами.
Однако, инженерам Samsung удалось добиться впечатляющего результата — Sound Tower MX-ST50 выдает звук мощностью 240 Вт и отличается усиленными «низами».
Это делает его не только идеальным «бумбоксом» для грандиозной вечеринки, но и прекрасным инструментом для прослушивания музыки любого жанра и направленности.
3. Функция караоке и Group Play
Двунаправленность и «голосистость» Sound Tower MX-ST50 впечатляют сами по себе.
Но разработчики предусмотрели возможность усилить этот эффект с помощью технологии Group Play.
Она позволяет объединить несколько устройств Sound Tower между собой и получить настоящую концертную площадку на большой территории. В особенности оценят эту возможность любители активного отдыха на природе. С помощью нескольких Sound Tower MX-ST50 вы сможете устроить настоящую дискотеку на огромном пляже.
И не только дискотеку.
Sound Tower MX-ST50 оснащен функцией Karaoke. Вы сможете взять микрофон и спеть вместе с друзьями, чтобы оживить любую вечеринку.
4. Компактность, автономность и защита от воды
Sound Tower MX-ST50 обладает весьма существенным преимуществом перед своими прямыми конкурентами. А именно — он обладает значительно меньшим весом.
Устройство Samsung весит лишь 12 кг против 16−17 кг у конкурентов. Это поможет не только при транспортировке аудиосистемы, скажем, из дома на дачу, но и поспособствует тому, что вы будете чаще переносить Sound Tower MX-ST50 по дому.
Вам необязательно где-то устанавливать устройство после покупки и затем быть привязанным к одной комнате каждый раз, когда вы хотите послушать музыку. Просто переставляйте Sound Tower MX-ST50 туда, где он нужен в данный момент.
Любители шумных и активных вечеринок оценят еще одно заметное достоинство Sound Tower MX-ST50.
Верхняя панель аудиосистемы имеет защиту от воды. Проще говоря, какой бы веселой не была ваша вечеринка, не стоит беспокоиться насчет сохранности Sound Tower MX-ST50. Даже если гости случайно прольют на аудиосистему воду (или что-то покрепче), устройство не пострадает и продолжит выполнять свои функции.
Ну и наконец нельзя не упомянуть об автономности Sound Tower MX-ST50. Аудиосистема способна воспроизводить музыку до 18 часов.
Это позволяет брать Sound Tower MX-ST50 с собой даже на отдых в весьма отдаленные от цивилизации места. Ну и, как скажет каждый украинец, мы не сдаемся даже в самые продолжительные блэкауты. И теперь гораздо больше ценим устройства, способные долго выполнять свои обязанности вдали от розетки.
Тем более, если это устройство еще и может подрабатывать пауэрбанком, заряжающим ваши гаджеты.
5. Легкость и удобство управления
Одной из главных проблем современных гаджетов зачастую становится их избыточная сложность. Рядовой пользователь не хочет вникать в нюансы настройки и управления. Поэтому многие даже не отдают себе отчета в том, что используют лишь малую толику возможностей своих гаджетов.
В случае с Sound Tower MX-ST50 такой проблемы не возникнет.
Для управления аудиосистемой создано специальное приложение Sound Tower (доступно как для Android, так и для iOS). У него простой и наглядный интерфейс, который позволяет легко настраивать все параметры работы аудиосистемы.
Например, управлять эквалайзером для того, чтобы звучание Sound Tower MX-ST50 максимально соответствовало той музыке, которую вы включаете.
Или контролировать световые эффекты, которые создаются с помощью встроенных светодиодов Sound Tower MX-ST50. Приложение уже содержит заранее прописанные пресеты для разных сценариев, такие как Party, Ambient, Dance, Thunder Bolt, Star.