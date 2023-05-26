Музыка, которую вы заслуживаете. Пять причин купить аудиосистему Samsung Sound Tower MX-ST50 прямо сейчас 26 мая, 18:21 Новости компаний Samsung

Отличное звучание, потрясающая автономность, режим караоке и защита от воды. И все это — по цене бюджетного смартфона. Аудиосистема Sound Tower MX-ST50 — это предложение, от которого невозможно отказаться.

Времена, когда для того, чтобы получить качественное звучание дома, нужно было устанавливать огромные колонки и опутывать комнату проводами, давно прошли.

Новые технологии позволяют сравнительно компактным устройствам выдавать звучание, которое раньше было не всегда доступно и масштабным профессиональным стереосистемам.

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Но преимущества таких гаджетов не заканчиваются на их компактности.

Они не требуют никаких аудиофильских навыков для настройки и управляются с помощью специального приложения для смартфона, которое имеет интуитивный интерфейса. Они достаточно компактны, чтобы спокойно переносить их из комнаты в комнату при необходимости, а летом, к примеру, взять с собой на дачу. Они также обладают дополнительным функционалом, который может оживить ваш досуг (например, функцией Karaoke).

Ну и что немаловажно, стоят такие устройства отнюдь не заоблачных денег.

Давайте посмотрим, как происходит эта аудиореволюция на примере нового гаджета компании Samsung.

Пять причин купить аудиосистему Samsung Sound Tower MX-ST50

1. Двунаправленный звук

Устройств, которые способны проигрывать музыку с большой громкостью, на рынке предостаточно. Включая весьма недорогие.

Однако, сама по себе громкость еще не означает, что вы получаете желаемый результат — равномерное наполнение помещения качественным звучанием.

Для достижения этого результата вам понадобится другая характеристика — направленность звука.

И здесь Sound Tower MX-ST50 с легкостью обходит большинство конкурентов, включая некоторых весьма именитых. У гаджета Samsung — двунаправленный звук. Установив аудиосистему в центре помещения вы получите максимальный «эффект присутствия» и погружения в музыку.

Альтернативой этому подходу может быть только размещение многочисленных колонок по углам помещения, как это делается в кинотеатрах и помещениях для концертов и дискотек. Однако, такой вариант исключает портативность и обходится значительно дороже.

Двунаправленный звук компактного Sound Tower MX-ST50 позволит достичь эффекта погружения в музыку на большой площади.

Фото: Samsung

2. Мощное звучание

Аудиофилы со стажем привыкли заочно оценивать качество звучания колонок, глядя на их размеры. Ведь сложно добиться мощного звучания от компактных динамиков. Особенно, когда речь идет о таком важном элементе как сабвуфер.

Глядя на Sound Tower MX-ST50, сложно поверить, что это сравнительно небольшое устройство может выдавать басы, сравнимые с гораздо более дорогими стереосистемами.

Однако, инженерам Samsung удалось добиться впечатляющего результата — Sound Tower MX-ST50 выдает звук мощностью 240 Вт и отличается усиленными «низами».

Это делает его не только идеальным «бумбоксом» для грандиозной вечеринки, но и прекрасным инструментом для прослушивания музыки любого жанра и направленности.

Фото: Samsung

3. Функция караоке и Group Play

Двунаправленность и «голосистость» Sound Tower MX-ST50 впечатляют сами по себе.

Но разработчики предусмотрели возможность усилить этот эффект с помощью технологии Group Play.

Она позволяет объединить несколько устройств Sound Tower между собой и получить настоящую концертную площадку на большой территории. В особенности оценят эту возможность любители активного отдыха на природе. С помощью нескольких ​​Sound Tower MX-ST50 вы сможете устроить настоящую дискотеку на огромном пляже.

И не только дискотеку.

Sound Tower MX-ST50 оснащен функцией Karaoke. Вы сможете взять микрофон и спеть вместе с друзьями, чтобы оживить любую вечеринку.

Фото: Samsung

4. Компактность, автономность и защита от воды

Sound Tower MX-ST50 обладает весьма существенным преимуществом перед своими прямыми конкурентами. А именно — он обладает значительно меньшим весом.

Устройство Samsung весит лишь 12 кг против 16−17 кг у конкурентов. Это поможет не только при транспортировке аудиосистемы, скажем, из дома на дачу, но и поспособствует тому, что вы будете чаще переносить Sound Tower MX-ST50 по дому.

Вам необязательно где-то устанавливать устройство после покупки и затем быть привязанным к одной комнате каждый раз, когда вы хотите послушать музыку. Просто переставляйте Sound Tower MX-ST50 туда, где он нужен в данный момент.

Любители шумных и активных вечеринок оценят еще одно заметное достоинство Sound Tower MX-ST50.

Верхняя панель аудиосистемы имеет защиту от воды. Проще говоря, какой бы веселой не была ваша вечеринка, не стоит беспокоиться насчет сохранности Sound Tower MX-ST50. Даже если гости случайно прольют на аудиосистему воду (или что-то покрепче), устройство не пострадает и продолжит выполнять свои функции.

Ну и наконец нельзя не упомянуть об автономности Sound Tower MX-ST50. Аудиосистема способна воспроизводить музыку до 18 часов.

Это позволяет брать Sound Tower MX-ST50 с собой даже на отдых в весьма отдаленные от цивилизации места. Ну и, как скажет каждый украинец, мы не сдаемся даже в самые продолжительные блэкауты. И теперь гораздо больше ценим устройства, способные долго выполнять свои обязанности вдали от розетки.

Тем более, если это устройство еще и может подрабатывать пауэрбанком, заряжающим ваши гаджеты.

5. Легкость и удобство управления

Одной из главных проблем современных гаджетов зачастую становится их избыточная сложность. Рядовой пользователь не хочет вникать в нюансы настройки и управления. Поэтому многие даже не отдают себе отчета в том, что используют лишь малую толику возможностей своих гаджетов.

В случае с Sound Tower MX-ST50 такой проблемы не возникнет.

Для управления аудиосистемой создано специальное приложение Sound Tower (доступно как для Android, так и для iOS). У него простой и наглядный интерфейс, который позволяет легко настраивать все параметры работы аудиосистемы.

Например, управлять эквалайзером для того, чтобы звучание Sound Tower MX-ST50 максимально соответствовало той музыке, которую вы включаете.

Или контролировать световые эффекты, которые создаются с помощью встроенных светодиодов Sound Tower MX-ST50. Приложение уже содержит заранее прописанные пресеты для разных сценариев, такие как Party, Ambient, Dance, Thunder Bolt, Star.