Самый тонкий, самый легкий. Пять причин купить ASUS Zenbook S 13 OLED прямо сейчас 27 апреля, 13:00 Новости компаний ASUS Zenbook S 13 OLED (Фото:ASUS)

Тайваньская компания ASUS представила самый тонкий в мире 13-дюймовый ноутбук с OLED-экраном. И он уже доступен в Украине.

ASUS Zenbook S 13 OLED абсолютно фантастический ноутбук с точки зрения инженерной мысли.

Обычно тонкие и легкие решения приводят к множеству компромиссов, которые существенно ограничивают практическое использование гаджета.

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Самый тонкий в мире ноутбук с OLED-экраном ASUS Zenbook S 13 OLED — совсем не такой случай.

В это сложно поверить, но ноутбук весом 1 кг и с толщиной корпуса 1 см является отнюдь не переносной печатной машинкой, а полноценным рабочим инструментом.

На топовых конфигурациях ASUS Zenbook S 13 OLED может быть оснащен процессором Intel Core i7 13-го поколения и 32 ГБ оперативной памяти. Больше того, здесь присутствует впечатляющий набор разъемов, а 13,3-дюймовый экран удовлетворит самых требовательных дизайнеров.

И даже автономность тут оказывается на уровне, который до сих пор остается недосягаемым для многих ультрабуков.

На фоне этого удалого «малыша» большинство современных ультрабуков выглядят увесистыми и упитанными конструкциями, которые отстают в развитии на несколько лет.

Фото: ASUS

Пять причин купить ASUS Zenbook S 13 OLED

1 Потрясающая портативность

Zenbook S 13 OLED представляет собой уникальный ноутбук с корпусом толщиной всего 1 см и весом лишь 1 кг.

Добиться таких параметров, не жертвуя при этом производительностью и емкостью аккумулятора не просто. Потребовался ряд уникальных инженерных решений.

Фото: ASUS

Например, специальные методы обработки металлического корпуса позволили освободить больше места для электронных компонентов. Печатная плата содержит меньшее количество слоев и большую плотность дорожек. Для охлаждения системы используется дополнительный ультратонкий вентилятор.

Благодаря этим решениям толщину нижней части ноутбука удалось снизить на 25%.

Аналогичного снижения удалось достичь и для верхней панели благодаря использованию легкого сплава из магния и алюминия. Даже обновленный тачпад ноутбука вносит свой вклад в общее «похудение» — здесь используется особо тонкое стеклянное покрытие.

2 Эталонный экран

ASUS Zenbook S 13 OLED оснащен дисплеем с ультратонкой OLED-панелью, что позволило сделать его крышку на 30% тоньше.

OLED-дисплей ASUS Lumina (так называются OLED-экраны с набором эксклюзивных технологий ASUS) имеет соотношение сторон 16:10 и разрешение 2,8К (2880×1800 точек). Он сертифицирован Dolby Vision, Pantone® Validated и VESA DisplayHDR™ True Black 500. Это означает, что экран способен отображать четкое изображение с глубокими оттенками черного.

Экран поддерживает эксклюзивные технологии ASUS Splendid и ASUS OLED Care. Показатель точности цвета Delta E < 1, время отклика — 0,2 мс.

Но и это еще не все.

Феноменальный дисплей ASUS Zenbook S 13 OLED излучает на 70% меньше вредного голубого света, что значительно снижает утомляемость глаз при длительной работе с ноутбуком.

Кроме того, компания ASUS обязуется бесплатно менять OLED-экран в случае появления выгорания до истечения гарантии на ноутбук.

Фото: ASUS

3 Достойная производительность

Как было сказано выше, легкие и тонкие ноутбуки, как правило, предполагают серьезные компромиссы в отношении производительности.

ASUS Zenbook S 13 OLED устанавливает новую планку качества в сегменте ультрабуков. Несмотря на свои минимальные толщину и вес, ноутбук получил весьма производительную начинку.

Внутри — процессоры Intel Core 13-го поколения (это могут быть i5 и i7), 16 или 32 ГБ оперативной памяти и скоростной SSD-накопитель PCIe 4.0×4 емкостью вплоть до 1 ТБ.

За быстрое и стабильное беспроводное подключение отвечает модуль стандарта Wi-Fi 6E с технологией ASUS WiFi Master Premium.

Несмотря на малую толщину корпуса ASUS Zenbook S 13 OLED избежал и компромиссов с разъемами.

В ноутбуке присутствуют два современных скоростных порта Thunderbolt™ 4 в виде разъемом USB-C. Они поддерживают скоростную зарядку, могут передавать данные на скорости до 40 Гбит/с, соединяться с внешними дисплеями с разрешением 4К.

Кроме этого, ASUS Zenbook S 13 OLED также получил порты HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2 Type-A и аудиоразъем 3,5 мм. Никаких компромиссов тут нет, поэтому владелец ASUS Zenbook S 13 OLED будет избавлен от необходимости возиться с адаптерами и переходниками.

4 Впечатляющая автономность

Тонкий и легкий ASUS Zenbook S 13 OLED получил аккумулятор емкостью 63 Вт/ч. Что позволяет говорить о 14 часах беспрерывного воспроизведения потокового видео.

Более чем достойный показатель для ноутбука, который весит 1 кг.

При этом ASUS Zenbook S 13 OLED поддерживает технологию USB-C Easy Charge, которая позволяет заряжать его практически от любой стандартной зарядки (5−20 В), включая повербанки, изначально созданные для смартфонов.

Быстрая зарядка доступна с технологией Power Delivery, что подразумевает возможность использования зарядных устройств мощностью до 100 Вт.

В комплекте с ноутбуком поставляется действительно компактный, порядка 100 г, блок питания мощностью 65 Вт, который поддерживает быструю зарядку.

Фото: ASUS

Проще говоря, владелец ASUS Zenbook S 13 OLED сможет не только наслаждаться феноменальной автономностью своего ультралегкого ноутбука, но и заряжать его практически где угодно и как угодно.

5 Забота об экологии

В мире, который стоит на пороге глобальных климатических катаклизмов, экологичность приобретает все большее значение.

Для многих пользователей важно знать, что они используют продукты, которые не только удовлетворяют их потребности, но и не наносят вреда окружающей среде.

ASUS Zenbook S 13 OLED получит сертификацию EPEAT® Gold, которая подтверждает минимальное воздействие продукта на окружающую среду на протяжении всего его жизненного цикла — от производства до эксплуатации и утилизации.

ASUS Zenbook S 13 OLED стал самым экологичным устройством за всю историю линейки Zenbook.

Корпус ноутбука сделан из сплава магния и алюминия, которые получены из переработанных материалов. В процессе обработки крышки ноутбука используется инновационная технология плазменной керамизации металла, которая не задействует агрессивные кислоты или тяжелые металлы.

Пластик, который используется для производства клавиатуры и динамиков, является продуктом повторной переработки бытового и океанского пластика.

Фото: ASUS

Даже картон, который используется для производства упаковки ASUS Zenbook S 13 OLED, отвечает высочайшим экологическим стандартам. Его производят из древесины лесов, которые управляются по принципам ответственного природного менеджмента.

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