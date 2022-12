На украинский рынок выходит обновленная версия революционного ноутбука с двумя экранами ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED.

Т айваньская компания ASUS впервые продемонстрировала ноутбуки с приставкой Duo в 2019-м году.

Скептики уверяли, что новый форм-фактор не приживется. Что два экрана в ноутбуке попросту никому не нужны. Что смещенная вниз клавиатура и сдвинутый вправо тачпад никому не придутся по вкусу.

Несколько лет спустя можно смело констатировать, что уникальные ноутбуки ASUS с двумя экранами не только смогли создать свою нишу на рынке ноутбуков, но и продолжают эволюционировать.

Причем, меняется не только начинка, что вполне ожидаемо с учетом того, как часто Intel и Nvidia обновляют «железо», но и сама конструкция ноутбуков с двумя экранами становится все более совершенной.

В этой статье мы пройдемся по главным обновлениям платформы и поговорим о вещах, которые делают ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED уникальным явлением на рынке ноутбуков.

Пять причин купить ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED прямо сейчас

1. Идеальный экран

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED может похвастаться первым в мире OLED-экраном диагональю 14,5 дюйма с разрешением 2,8К (2880×1800 точек) и частотой обновления 120 ГЦ.

На первый взгляд, 120 Гц — это не так уж и много по современным меркам, однако, главный козырь данного экрана таится в технологии OLED.

У OLED-экрана с частотой обновления 120 Гц весьма впечатляющий показатель обновления следующего кадра — всего 8,3 мс. Время отклика тут вообще молниеносное — всего 0,2 мс. Это дает возможность полностью отрисовывать обновленную картинку всего за 8,5 мс.

Если взять типичный LCD-экран с частотой обновления 165 Гц и временем отклика 3 мс, то здесь общая цифра более 9 мс. Вот и выходит, что 120 Гц в сочетании с технологией OLED позволяют заткнуть за пояс обычные экраны с более высокой частотой обновления.

Но это еще не все.

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED имеет один из лучших экранов на рынке по совокупности многих других параметров. Например, уровень контрастности достигает 1,000,000:1, пиковая яркость достигает 550 нит, но может опускаться до 0,0005 нит для достижения воистину глубокого черного.

Дисплей способен отображать 100% охвата DCI-P3 и поддерживает технологию HDR.

К тому же дисплеи, выполненные по OLED-технологии выгодно отличаются от обычных LCD-экранов благодаря тому, что излучают на 70% меньше вредного голубого излучения, которое ведет к утомляемости во время работы и ухудшению зрения.

Особенно важно помнить об этом, когда вы выбираете ноутбук для ребенка. Детские глаза еще не полностью сформированы и не имеют полноценной природной защиты от вредного излучения. Для сравнения глаза взрослого человека способны отсекать до 80% голубого излучения, детские же глаза — не более 20%,

2. Впечатляющая производительность

Большинство тонких и легких ноутбуков не отличаются высокой производительностью. У многих производителей просто не получается втиснуть в корпус, который ограничен по толщине мощное «железо» и обеспечить ему достойное охлаждение.

В связи с этим большинство ультрабуков на рынке оснащаются процессорами Intel U-series, которые представляют собой компромисс даже для офисных задач.

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED не предполагает никаких компромиссов — сердцем ноутбука является процессор Intel Core i9 H 12-го поколения с расчетной тепловой мощностью, в связке с видеокартой, (TDP) 85 Вт. Это позволяет добиться более чем двукратного превосходства в производительности по сравнению с типичными ультрабуками на рынке.

Дополнительным преимуществом ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED является дискретная видеокарта, что для ультрабуков — тоже редкость.

Здесь установлена NVIDIA GeForce RTX 3050Ti с 4 ГБ видеопамяти GDDR6 и поддержкой технологий трассировки лучей и DLSS. Это — не самая геймерская видеокарта в мире, но она позволяет увеличить производительность при обработке видео в 7 раз по сравнению с интегрированными видеокартами.

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED доступен в нескольких конфигурациях, в том числе и с 32 ГБ оперативной памяти и поддерживает SSD-накопители объемом до 2 ТБ.

3. Революционное охлаждение

Мощное железо требует мощного охлаждения, иначе вы не сможете эффективно использовать имеющуюся производительность.

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED оснащается технологией ASUS IceCool Plus с двумя 12-вольтными вентиляторами имеющими 97 и 93 лопасти. Лопасти имеют уникальный 3D-дизайн и выполнены из особо кристаллического полимера, что обеспечивает увеличенный поток воздуха и оптимальное охлаждение.

Наличие чувствительных датчиков температуры на материнской плате позволяет использовать специальный алгоритм для выбора оптимального режима энергосбережения.

Пользователь может также вручную переключаться между стандартным режимом и режимом высокой производительности, в котором вентиляторы обеспечивают максимальное охлаждение, позволяя раскрыть весь потенциал процессора и видеокарты.

Другой особенностью системы является наличие бесшумного режима, в котором вентиляторы снижают уровень шума до 28 Дб. Эта функция может оказаться незаменимой для тех, кто часто работает с ноутбуком в местах, где важно соблюдать тишину.

4. Второй экран

Никто кроме ASUS не производит ноутбуков с двумя экранами, и эта технология становится все более совершенной.

Zenbook Pro 14 Duo OLED получил обновленный ScreenPad Plus, который представляет собой 12.7-дюймовый тачскрин, который приподнимается на 12 градусов относительно плоскости клавиатуры, что позволяется убрать визуальную границу между ним и основным экраном.

По ключевым характеристикам ScreenPad Plus фактически соответствует основному экрану — здесь и пиковая яркость на уровне 500 нит и 100% охвата цветового пространства DCI-P3. Особенностью нового ScreenPad Plus является новый вид антибликового покрытия, снижающий количество световых отражений, которые могут препятствовать комфортной работе, когда вы находитесь на улице или в ярко освещенном помещении.

Компания ASUS продолжает работать над тем, чтобы пользоваться вторым экраном в ноутбуке было как можно удобнее. Панель управления вторым экраном теперь можно с легкостью закрепить слева, справа или внизу экрана.

Тап тремя пальцами позволяет временно превратить ScreenPad Plus в полноценный тачпад воистину гигантской площади. Для того, чтобы перемещать окна приложений между основным экраном ноутбука и ScreenPad Plus достаточно нажать на верхнюю панель окна. Встроенные утилиты ASUS позволяют использовать ScreenPad Plus для рукописного ввода либо же включить цифровую панель для работы с числами (например, это удобно для тех, кто много работает с электронными таблицами Excel).

5. Коммуникационные возможности

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED порадует продвинутых пользователей фактически безграничными возможностями по подключению других устройств и всевозможной периферии.

Здесь есть два порта Thunderbolt 4 USB-C с максимальной функциональностью, включая передачу данных 40 Гб/сек, изображения до 8К и зарядку устройств с технологией Power Delivery 100 Вт.

Кроме этого, ноутбук оснащен полноценным портом HDMI 2.1, портом USB 3.2, традиционным аудиоразъемом 3,5 мм и кардридером с поддержкой Micro SD Express 7.1. Последнее обстоятельство особенно оценят профессиональные фотографы и видеомейкеры, которым не нужно будет постороннее устройство для того, чтобы перебрасывать файлы с камер.

Еще одной уникальной особенностью ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED является поддержка новейших стандартов связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

Многие производители для экономии места размещают антенны беспроводной связи под клавиатурой, где они расположены рядом с другими компонентами и подвергаются экранированию. В ASUS используют изоляцию из особого композитного материала, который блокирует электромагнитные помехи от USB-портов и обеспечивает стабильное соединение с беспроводными сетями.

В заключение

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED обладает уникальным для рынка набором характеристик и станет отличным выбором для продвинутого пользователя, будь то программист, дизайнер, видеомейкер или просто человек, который хочет пользоваться гаджетом, воплощающим все мыслимые современные технологии.