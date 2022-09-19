Дизайнеры, видеоредакторы и другие творческие личности часто нуждаются в мощной и портативной рабочей станции. Зачастую они используют в качестве рабочего инструмента игровые ноутбуки с производительными видеокартами. Но это — не лучшее решение. И вот почему.

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Н а рынке существуют более оптимальные решения, не уступающие игровым ноутбукам по производительности, и даже превосходящие их. Но при этом выигрывающие по удобству и целому ряду других параметров.

Например, у них удобнее клавиатура и тачпад, присутствуют дополнительные органы управления, больше емкость аккумулятора, а экраны лучше откалиброваны для работы с фото и видео.

Ну и не стоит забывать о том, что игровые ноутбуки зачастую отличаются агрессивным дизайном, который больше уместен в игровом клубе, чем в офисе солидной компании.

Сегодня вы вполне можете обзавестись в меру компактным устройством, которое всегда можно носить с собой, но при этом фактически не идти на компромиссы по производительности. Это позволит решать любые творческие задачи, где бы вы не оказались.

Давайте посмотрим, как это работает на практике на примере детища компании ASUS — портативной рабочей станции ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED.

Фото: ASUS

Пять причин выбрать

ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED

1. Производительность

В ыбирая производительный ноутбук для решения самых сложных творческих задач, хочется сразу отбросить любые компромиссы.

Равно как и сделать хорошую инвестицию на годы вперед. Если уж тратить существенные деньги, то так, чтобы на пару лет избавить себя от хлопот по выбору нового гаджета.

Самый простой способ сделать это — купить самое мощное железо, которое не только будет удовлетворять запросы сегодня, но и устареет не скоро.

В ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED вы можете выбрать одну из множества конфигураций. Например, в ноутбуке, который рассмотрен в этой статье, используются процессор Intel Core i7 11-го поколения, 64 ГБ оперативной памяти, SSD-накопитель емкостью 1 ТБ (NVMe) и дискретная видеокарта Nvidia RTX A3000 (6 ГБ видеопамяти).

Это железо вполне способно обеспечивать производительность фактически десктопного уровня. А это — именно то, чего вы ждете от ноутбука за эти деньги.

Отдельно стоит отметить, что видеокарты серии RTX A заточены именно под решение вычислительных задач, и могут быть ощутимо эффективнее геймерских аналогов при видеомонтаже, расчетах data science и т. д.

Безусловно, за аналогичные деньги десктопная система может быть более производительной. Но ее нельзя положить в рюкзак и носить с собой везде. Поэтому ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED — это разумный компромисс между производительностью и портативностью.

Фото: ASUS

Ну и, что немаловажно, ProArt Studiobook Pro 16 OLED представляет собой буквально шедевр инженерной мысли в плане охлаждения. Здесь используется сразу шесть трубок теплоотвода и двойные вентиляторы охлаждения с фирменным дизайном. Каждый вентилятор оснащается 102 полимерными «лезвиями» толщиной всего лишь 0,15 мм.

В дополнение к этому ASUS использует собственные алгоритмы управления системой охлаждения. Благодаря этому ноутбук даже при пиковых нагрузках не превращается в раскаленную печку, а производительность процессора не падает при решении ресурсных задач.

Кстати, железо ProArt Studiobook Pro 16 OLED вполне позволит поиграть в самые современные игры на досуге. Так что, профессиональный ноутбук также по совместительству может быть еще и геймерским.

При желании, можно обзавестись и совсем уж экстремальной конфигурацией с процессором Intel Xeon W и добавить еще один SSD-накопитель, а видеокарта тут может быть буквально монструозной — Nvidia RTX A5000 (16 ГБ видеопамяти).

Из приятных «бонусов» стоит отметить также наличие сканера отпечатков пальцев, встроенного в клавишу включения, а также качественные динамики от Harman Kardon и наличие шумоподавления в микрофонах.

Фото: ASUS

2. Экран

O LED-экран ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED является его ключевым преимуществом перед конкурентами. Однажды поработав за таким экраном, вы уже никогда не захотите возвращаться к более дешевым мониторам.

Здесь используется 16-дюймовая OLED-панель с разрешением 4К и поддержкой HDR. Соотношение сторон — 16:10.

Контраст — 1,000,000 к 1, поддержка 100% DCI-P3, время отклика — 0,2 мс.

Эти впечатляющие характеристики дополняет еще один важный момент. Профессионал, зарабатывающий на жизнь с помощью дизайна или обработки видео, проводит за экраном долгие часы каждый день. Снизить вред для глаз в таких условиях — крайне важно. И OLED-панель, излучающая на 70% меньше вредного голубого света, в данном случае — отличное решение.

Фото: ASUS

3. Дизайн

A SUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED необычен не только своей производительной начинкой. Дизайн и эргономика также выделяют его на фоне конкурентов.

Как мы уже говорили выше, многим профессионалам не нравится использовать геймерские ноутбуки в качестве рабочего инструмента. Игровое железо вполне может обеспечить вам приемлемую производительность, но вызывающий дизайн может стать раздражающим фактором для настоящего профессионала.

ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED выглядит солидно и строго, и придется «ко двору» в офисе даже самых строгих нравов. При этом, ноутбук вовсе не «скучный» и не похож на типичную «корпоративную технику».

Его корпус выполнен из алюминия, толщина тут всего 20 мм, а вес — всего 2,4 кг. Так что с учетом спрятанной внутри мощи, ProArt Studiobook Pro 16 OLED вполне можно назвать тонким и легким. Прошли те времена, когда 16-дюймовый ноутбук могли носить с собой только культуристы.

Тонкий, но прочный алюминий позволяет ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED 16 OLED быть долговечным инструментом, соответствующим военному стандарту MIL-STD 810H.

Стоит отметить наличие особого soft-touch покрытия на корпусе, благодаря чему ноутбук не покрывается отпечатками пальцев и всегда выглядит опрятно. Аккуратисты будут довольны.

Фото: ASUS

4. Эргономика

Н оутбуки — та разновидность гаджетов, которые эволюционируют весьма медленно. За последние три десятилетия общий формат устройства мало изменился. Вы по-прежнему, открываете ноутбук и работаете с клавиатурой и тачпадом, расположенными на нижней половине, глядя на экран, расположенный в верхней половине ноутбука.

Однако, некоторые компании не оставляют попыток довести эту годами отработанную схему до совершенства.

Так, в ASUS родилось сразу несколько идей, которые призваны помочь профессионалам облегчить и усовершенствовать свой рабочий процесс.

В ProArt Studiobook Pro 16 OLED у тачпада не две кнопки, как традиционно делают производители, а сразу три. На первый взгляд, решение может казаться излишеством, но лишь до тех пор, пока вы не попробуете присвоить третьей кнопке функцию, которой пользуетесь в работе чаще всего. Выигрывая секунду на таком действии много раз на протяжении дня, вы делаете свой рабочий процесс намного комфортнее.

Фото: ASUS

Еще более интересным решением является ASUS Dial — управляющее колесико, расположенное ниже и левее клавиши пробел. Это колесико реагирует на прокрутку и нажатие. С его помощью легко в одно касание регулировать громкость звучания и яркость экрана. Также с помощью специальной утилиты ASUS, колесико легко настроить на быстрые функции в наиболее часто используемых приложениях, например, в креативных программах Adobe.

Так, в Photoshop или Lightroom можно настроить колесико на вызов меню часто используемых функций — зум, яркость, контраст, выбор кистей, фильтров, эффектов и т. д.

Как и в случае с третьей кнопкой тачпада, колесико позволяет вам настроить ProArt Studiobook Pro 16 OLED под свои нужды, «обжиться» на ноутбуке так, чтобы ваши творческие задачи решались оптимально быстро и комфортно.

Отдельного упоминания заслуживает и поддержка тачпадом стилуса с высочайшей чувствительностью — тачпад распознает силу нажатия на 1024 уровнях. Это позволяет, например, делать рисунки с фактически «карандашной» точностью.

Фото: ASUS

5. Софт

В ASUS отлично понимают, как важно, чтобы программное обеспечение соответствовало возможностям железа, в особенности, когда речь идет о ноутбуке, который должен стать профессиональным инструментом.

Приложение ProArt Creator Hub помогает организовать рабочий процесс и управлять системными настройками, подключенными устройствами, калибровать мониторы и осуществлять быстрый запуск приложений.

Основная панель приложений ProArt Creator Hub позволяет управлять режимами работы вентилятора охлаждения, отслеживать загрузку процессора, видеокарты и оперативной памяти.

В отдельный пункт настроек вынесена функция калибровки — как встроенного экрана ProArt Studiobook Pro 16 OLED, так и подключенных внешних мониторов.

Фото: ASUS

С помощью ProArt Creator Hub можно также настроить ярлыки быстрого запуска группы приложений. Например, если вы обычно используете параллельно несколько программ для обработки фотографий, то с помощью ProArt Creator Hub вы сможете запускать их одновременно одним нажатием.

Здесь же вы сможете настроить работу описанного выше колесика ASUS Dial, управлять запущенными процессами Windows и многое другое.

Итоги

ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED — отличный рабочий инструмент для человека, который нуждается в производительной, но портативной рабочей станции. Стильный и практичный дизайн, уникальный OLED-экран, тачпад с тремя клавишами и колесико ASUS Dial делают модель уникальным предложением на рынке.

Подробные характеристики модели можно узнать здесь.

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