Умные помощники: лучшие ноутбуки ASUS для обучения и развлечений 18 августа, 10:00 Новости компаний ASUS

ASUS — знаменитый иностранный бренд, известный за счет своих надежных телефонов и ноутбуков. Ноутбуки ASUS стали популярными благодаря их разнообразию. Представляем две модели, которые станут надежными помощниками в учебе и развлечениях.

Мы подошли к их выбору с точки зрения идеального сочетания функциональности и стиля, ведь они способны удовлетворить не только технические потребности своих пользователей, но и сделать ваш образовательный процесс более увлекательным и результативным. А после обучения такой умный помощник позволяет оперативно пообщаться с друзьями и поиграть в любимые компьютерные игры.



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Обратите свое внимание на ASUS Vivobook S 15 OLED (K5504)

15,6-дюймовый Vivobook S 15 OLED просто создан для людей, ведущих активную жизнь. Он имеет тонкий и легкий корпус и оригинальный дизайн. На его металлической крышке есть рельефная плашка, а на клавиатуре — оранжевая клавиша ESC. Удобно и небанально! При этом для выбора доступны четыре варианта цвета ноутбука: серебристый (Cool Silver), белый (Cream White), синий (Solar Blue) и черный (Midnight Black).

Фото: ASUS

Vivobook S 15 OLED — это не только стильный дизайн, он также имеет чрезвычайно высокую производительность. Благодаря процессору Intel Core 13-го поколения H-серии быстродействие для обучения и развлечений просто невероятное. И эта модель ноутбука надежно защищена от перегрева системой охлаждения ASUS IceCool и усовершенствованными тепловыми трубками. В силу этого тепло от компонентов ноутбука эффективно рассеивается, обеспечивая стабильную температуру во время выполнения любой задачи.

Также Vivobook S 15 OLED имеет исключительное качество изображения — эту опцию обеспечивает OLED-дисплей ноутбука. Именно благодаря этому все визуальные элементы на мониторе выглядят живыми и реалистичными. А OLED-технология позволяет представить насыщенные цвета и глубокие черные оттенки. Такая высокая контрастность позволяет получить широкие углы обзора, что делает совместные просмотры видео или презентаций чрезвычайно удобными. Специалисты, которые создавали этот дисплей, позаботились и о комфорте зрения пользователей, значительно снизив уровень излучения синего света.

Эта модель ноутбука имеет еще один весомый плюс — заряда аккумулятора хватает на весь день, и на этот период вы будете избавлены от забот с подзарядкой. Если вы ученик или студент, то сможете на практике ощутить это преимущество. А емкость 70 Вт-часов обеспечивает дополнительные часы работы. Кроме того, вам понадобится всего 49 минут, чтобы зарядить свой ноутбук на 60%. Об этом позаботится технология быстрой зарядки, которая позволяет оперативно восстановить заряд.

Также Vivobook S 15 OLED имеет все порты, необходимые для подключения периферийных устройств и дисплеев: Thunderbolt 4 (USB-C) с возможностью зарядки, два порта USB Type-A, HDMI 1.4 и комбинированный аудиоразъем для вывода звука.

А еще эта модель ноутбука имеет сертификат к программе Intel Evo, которая гарантирует автономную работу в течение дня, быстрые интерфейсы и высокую производительность. Vivobook S 15 OLED прошел испытания в соответствии с требованиями военно-промышленного стандарта США MIL-STD-810H, что подтверждает его прочность и надежность.

Специалисты ASUS позаботились и о здоровье пользователей этой модели: специально для этого был создан ASUS Antimicrobial Guard, который подавляет рост бактерий на 99% в течение трех лет.

Присмотритесь к ноутбуку Vivobook 16 (X1605)

Он создан для ценителей элегантных вещей и эргономики и имеет два классических цвета: черный (Indie Black) и серебристый (Transparent Silver). А тонкие экранные рамки придают ему компактности: Vivobook 16 можно легко положить в рюкзак.

Он многофункционален и имеет 16-дюймовый дисплей с разрешением WUXGA+ (1920×1200) и мощной конфигурацией. В нем есть практически все, что понадобится вам для продуктивной работы, учебы и развлечений в свободное время.

Фото: ASUS

Ноутбук с процессором Intel Core имеет 16 гигабайт оперативной памяти, а SSD — емкость до 1 ТБ. Это надежно гарантирует выполнение любых задач: подготовку презентаций, выполнение сложных вычислений. Также это позволяет работать с несколькими программами в многозадачном режиме.

И этот вариант ноутбука от ASUS имеет превосходную эргономику: фирменный шарнир позволяет раскрывать экран на любой угол до 180°, механическая шторка веб-камеры усиливает конфиденциальность, а антибактериальная защита поверхностей предотвращает распространение бактерий.

Фото: ASUS

Клавиатура ASUS ErgoSense обеспечивает максимальный комфорт во время работы: она приятна на ощупь, что помогает лучше сосредоточиться на задачах.

К тому же полный набор интерфейсов для подключения устройств создает комфортную атмосферу для работы: например, порт USB-C и три порта USB Type-A. Именно это позволяет легко подключить к нему через видеовыход HDMI внешние мониторы или проекторы.

Также Vivobook 16 позволяет работать где угодно, ведь может быть оснащен аккумулятором высокой емкости (до 70 Вт-часов). Это позволяет работать в автономном режиме практически весь день.

Фото: ASUS

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