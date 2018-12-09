Железка по карману. 5 лучших ноутбуков до 10 тыс. грн

Не всем по душе идея выложить 5-6 средних украинских зарплат за топовый ноутбук. Да и не всем нужны топовое железо или минимальные вес и толщина. Что если вам нужен «просто ноутбук» для работы, учебы или на подарок бабушке и ваш бюджет ограничен?

Что бы там не говорили владельцы макбуков всех мастей, но покупка обычного бюджетного ноутбука не всегда связана с нехваткой денег.

Есть довольно большое количество пользователей, которые попросту не нуждаются в особо производительных решениях, не играют в игры, не монтируют видео и т. д.

Кому-то нужен ноутбук для банального серфинга в интернете, набора текстов, просмотра фильма (чаще всего в онлайн).

Иногда такие ноутбуки покупают в подарок пожилым родителям, чтобы держать связь по Skype. Иногда — детям в качестве первого ноутбука для просмотра мультиков и учебных материалов для школы.

Словом, вариантов применения бюджетного ноутбука довольно много.

И все же, даже покупая относительно недорогую вещь, вы вряд ли захотите выбросить деньги на ветер или купить что-то непутевое, правда?

НВ выбрало пять бюджетных ноутбуков стоимостью до 10 000 грн, которые станут разумной покупкой. Важно понимать, что их плюсами являются не производительность, дизайн или время автономной работы (о котором в данном контексте даже упоминать не хочется), а совокупность характеристик и качеств, которую за эти деньги можно назвать приемлемой.

Dell Inspiron 3552

От 6700 грн

Dell заслуженно пользуется репутацией одного из самых добротных производителей ноутбуков. В любом ценовом диапазоне детища Dell всегда отличаются хорошей сборкой, не самыми дешевыми материалами и впечатляющей надежностью.

За редким исключением ноутбуки Dell способны вынести самое небережное отношение. А некоторые и вовсе столь не убиваемы, что их можно носить с собой, чтобы отбиваться от гопников.

Inspiron — прекрасная иллюстрация всего вышесказанного. Добротно собранный ноутбук, корпус из приятного наощупь пластика, клавиатура с мягким, но ощутимым ходом клавиш. Ноутбук тихий и почти не греется при повседневном использовании, если не насиловать его задачами, для которых он не предназначен (игры и т. д.).

15-дюймовая модель 3552 доступна в нескольких конфигурациях стоимостью от 6 500 до 10 000 грн. Процессор — либо Intel Celeron, либо Intel Pentium, 4 ГБ оперативной памяти, графика только интегрированная, жесткие диски объемом до 500 ГБ. Есть DVD-привод. Непонятно, кому он нужен в наши дни, но все же. Вдруг у вашей бабушки хранится коллекция фильмов на дисках, а интернет у нее не очень.

HP 250 G6

От 6600 грн

Хороший 15-дюймовый ноутбук за вменяемые деньги. В самой простой конфигурации у него процессор Intel Celeron и скромная матрица (1366*768 точек), но ближе к 10 тыс. грн можно обзавестись Intel Core i3 и Full HD-матрицей. В простеньких версиях установлен не очень скоростной жесткий диск емкостью 500 ГБ или 1 ТБ. В топовых версиях встречаются SSD емкостью 128 ГБ.

Во всех версиях матовый экран. Качество сборки добротное, ничего не скрипит, клавиатура не прогибается. Ноутбук работает тихо и очень мало греется даже при ощутимых нагрузках.

Ноутбук особенно рекомендуется любителям Linux. Популярные дистрибутивы, например Ubuntu или Manjaro, устанавливаются, как говорится, с полпинка и не требуют никаких игр с драйверами и настройками.

В общем, гики и ботаны всех мастей, налетайте.

ASUS Vivobook X540

От 7100 грн

Сложно составить какой-либо рейтинг ноутбуков без упоминания тайваньского бренда ASUS, который, так уж исторически сложилось, в Украине очень любят. Чуть ли не со времен Трипольской культуры.

Во всяком случае, автор этих строк, забавляющийся «железками» со времен своей юности в далеких 1990-х, уже не помнит, когда это ASUS не любили украинцы.

Вот и сейчас при выборе недорогой «пятнашки» сложно не заметить Vivobook X540. Это довольно приятный — и на вид, и на ощупь — ноутбук с приемлемыми для своего класса габаритами и весом (2 кг).

В диапазоне от 7 до 10 тыс. грн эту модель можно найти в самых разных конфигурациях. Тут могут быть процессоры как Intel (Celeron и Pentium), так и AMD (E2 и A6), может быть как простенькая матрица (1366*768 точек), так и Full HD. Встречаются версии с жесткими дисками (500 ГБ — 1 ТБ) и SSD (128 ГБ).

Естественно, стоит не жадничать и купить Vivobook с SSD и Full HD, так он останется актуальным и через несколько лет.

Экраны всегда глянцевые, и у большинства конфигураций 4 ГБ оперативной памяти.

Это добротный ноутбук-середнячок, который сложно полюбить за что-то, но если вы его купите, то и причин для ненависти у вас не будет.

Lenovo IdeaPad 330-17

От 9300 грн

Для разнообразия возьмем одну 17-дюймовую модель. В конце концов, некоторые любят экраны побольше, а если нет нужды часто носить ноутбук с собой, то и большой вес — не проблема.

У Lenovo в линейке IdeaPad есть вполне достойная 17-дюймовая модель 330-17 за приемлемые деньги.

Тут матовый 17,3-дюймовый экран с разрешением 1600*900 точек. За указанные деньги можно купить этот ноутбук с процессором Intel Pentium, 4 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ жестким диском и интегрированной видеокартой, есть и версии с Intel Core i7 и графикой Nvidia, но за совсем другие деньги, конечно.

Есть модели подешевле без предустановленной операционки, но в эту цену ноут порой продается с Windows 10.

Матрица тут не самая лучшая, звук тоже средненький, но в целом ноут вполне ничего за свои деньги. Качественная сборка, неброский, но приятный дизайн. А производительности самой слабой версии вполне хватит для простых домашних задач.

Acer Aspire 1

От 7500 грн

Не самый логичный выбор для этого списка, но все же — вдруг кому-то нужен компактный 11-дюймовый ноутбук за небольшие деньги.

Он весит 1,6 кг. Это, конечно, не рекорд. Есть ноутбуки полегче. Но за эти деньги — это один из немногих действительно компактных ноутбуков, которые стоит рекомендовать к покупке.

Возможности железа (Intel Celeron, 4 ГБ оперативной памяти, интегрированная графика) устроят офисных работников, но посмотреть кино ноутбук тоже позволяет. В целом можно констатировать, что основным плюсом в его конфигурации является SSD-накопитель.

Производитель заявляет до 7 часов автономной работы, но как это часто бывает, реальные показатели, хм, несколько меньше. Примерно 4 часа со средней яркостью, включенным Wi-Fi, браузером Chrome с десятком вкладок. Достичь 7 часов можно разве что, отключив беспроводные соединения, убрав яркость на минимум, да и вообще, закрыв крышку ноутбука.