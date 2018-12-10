48 МП. Новый смартфон от Honor получит 48-мегапиксельную заднюю камеру

На мероприятии в Гонконге компания анонсировала смартфон Honor View20, который оснащен 48-мегапиксельной основной камерой и встроенной в экран камерой для селфи.

Как рассказали на закрытой презентации, новинка получит большой широкоформатный дисплей с 4.5-миллиметровым отверстием для фронтальной камеры, пишет The Next Web.

В качестве основной камеры будет использоваться датчик Sony IMX586, который сочетается с функциями искусственного интеллекта и обработки изображений чипсета HiSilicon Kirin 980 компании Huawei. Это тот же самый процессор, который появился в таких телефонах, как Huawei Mate 20 Pro и Honor Magic 2. Размер пикселя составляет рекордно небольшие 0,8 мкм.

Фронтальная камера встроена в небольшой круглый вырез экрана, диаметр составляет всего 4,5 мм. Сокрытие фронтальной камеры под дисплеем должно означать, что сам телефон является полностью твердотельным, без движущихся частей и, следовательно, менее подвержен механическим повреждениям.

Еще одна интересная особенность, обнаруженная в View20, - это возможность использовать как Wi-Fi, так и сотовые соединения для передачи данных, причем оба одновременно. Это позволяет пользователю компенсировать медленные и ненадежные сетевые подключения. Honor называет эту технологию Link Turbo.

Для европейского рынка модель View 20 будет показана на мероприятии в Париже 22 января 2019 года. В Китае этот смартфон будет называться V20.

Ранее НВ сообщало, что китайская компания Huawei планирует представить новый телефон с камерой, которая сможет снимать трехмерные изображения. Гаджет, под кодовым названием Princeton, будет представлен в этом месяце и поступит в продажу через несколько недель.