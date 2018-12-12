10 лучших гаджетов в подарок на Новый год 2019

НВ выбрало 10 гаджетов, которые могут стать лучшим подарком родным и близким на этот Новый год.

Повезло тем, кто может придумать лучший подарок на Новый год для родных и близких, чем какой-нибудь новомодный гаджет. Действительно, подарить жене Audi или, на крайний случай, отдых на Сейшелах, это действительно лучше, чем банальный iPhone.

Но не у всех жизнь — сплошной мед. Существенная часть покупок даже тех же iPhone в Украине осуществляется в кредит. Это говорит о многом. Поэтому забудем на секунду про Audi.

Вот 10 гаджетов, каждый из которых может стать отличным подарком к Новому году 2019.

Samsung Galaxy Note 9

От 32 тыс. грн

В следующем году Samsung порадует «дырявыми» экранами (в прямом и переносном смысле), а также складными гнущимися экранами. Но пока топовым смартфоном и королем рынка остается Galaxy Note 9.

В нем есть все мыслимые технологии, причем не просто для галочки, а действительно реализованные «по максимуму». Это и лучший в мире экран – ничто и рядом не стояло по цветопередаче, тут есть функциональный Always On Display (а не просто часики на выключенном экране, как у многих конкурентов), а также защита от выгорания (привет экранам iPhone X).

Это и топовое железо, и камера с изменяемой диафрагмой, и стилус с уникальным функционалом (включая bluetooth, благодаря чему его можно использовать как пульт для камеры). И возможность легкого подключения к телевизору или монитору (смартфон начинает играть роль компьютера).

Здесь также весьма эффективная функция быстрой зарядки (причем зарядное устройство идет в комплекте, опять таки в отличие от iPhone) и возможность ускоренной беспроводной зарядки (с соответствующим устройством от Samsung).

По сути никогда еще пропасть между флагманом Samsung и новыми флагманами Apple не была столь заметной. У Samsung — ярко выраженная ставка на максимально технологичные решения. Apple же рассчитывает только на маркетинговую машину.

Словом, для настоящего гика Galaxy Note 9 — это идеальный подарок сегодня.

Dell XPS 13 9370

От 43 тыс. грн

Завидно, с каким упорством Dell продолжает делать самый маленький в мире 13-дюймовый ноутбук в серии XPS. Новое поколение весит всего 1,2 кг, рамки вокруг экрана — всего 4 мм.

У некоторых других производителей в такие габариты едва умещаются 11,6-дюймовые экраны.

Экран XPS может иметь разрешение вплоть до 4К и быть сенсорным (зависит от того, какую версию вы выберете). В любом случае у него отличное антибликовое покрытие, и картинка остается различимой даже на ярком солнце.

XPS традиционно имеет множество версий с разным железом, начиная от процессоров Core i5, которые устроят большинство рядовых пользователей, и заканчивая топовым i7, который может потешить самолюбие истинного гика. А еще Dell, как всегда, весьма дружелюбен к Linux, так что для перехода с Windows или Mac OS лучшего ноутбука не найти.

А еще у XPS феноменально удобная клавиатура. Все, кто часто и подолгу набирает тексты, оценят ее по достоинству. Также Dell не врет относительно времени автономной работы. Свои 10 часов XPS 13 запросто проработает даже при весьма солидной нагрузке.

Apple iPad Pro 12.9

От 23 тыс. грн

Можно по-разному относитьcя к планшетам, и по-разному относиться к Apple, но iPаd Pro 12.9 — это шедевр в своем роде.

Для настоящего яблочника (или яблочницы) это лучший подарок на свете.

В сущности, если вам не сильно важен набор текста, то iPad Pro с 12,9-дюймовым экраном является вполне адекватной заменой MacBook Air. Как с точки зрения производительности, так и автономности. Ну о компактности и портативности вообще говорить не приходится.

К тому же для iPad Pro наплодили уже порядочное количество весьма забавных чехлов и «обложек». Некоторые — весьма навороченные и стоят по $100. Впрочем, чему тут удивляться, если принять во внимание, что топовая версия iPad Pro 12.9 с сотовым модулем и 512 ГБ встроенной памяти стоит в Украине более 50 тыс грн.

Samsung Galaxy Watch

От 10 тыс. грн

У Samsung не сразу получилось довести до ума свои умные часы, но в конечном итоге корейцы выпустили модель, которую можно смело рекомендовать как один из лучших гаджетов в своем классе.

Часы стоят недешево, но они действительно хорошо. Стильный дизайн, металл, уникальное поворотное кольцо, фактически самый качественный в классе экран. Часы отлично работают не только со смартфонами Samsung, но и с любыми другими на Android.

Ну и главное — еще и ремешок приличный подобрать. Тогда эти недешевые часы действительно солидно смотрятся на руке, в отличие от многих других смарт-часов на рынке, которые, честно говоря, по стилю подходят только Шелдону Куперу или Говарду Воловитцу.

Apple iPhone Xr

От 23 тыс. грн

Дела у Apple идут совсем не так радужно, как хотелось бы фанатам компании. Однако, «любовь зла». И если так сложилось, что для подарка нужен именно iPhone, то при существующих ценах лучшим вариантом является iPhone Xr. Модель не так уж сильно уступает флагману Xs, чтобы переплачивать лишние 10 тыс грн.

А внешне она и вовсе выглядит почти идентично флагману.

Кто-то скажет, что лучше за те же деньги купить прошлогодний iPhone X, в нем и экран получше и то да се. Но все таки, ощущение новизны для многих перевешивает прочие факторы. Поэтому, в нашем рейтинге все же именно iPhone Xr.

ASUS Zenfone 5Z

От 13 тыс грн

Если хочется хороший смартфон, идущий в ногу со временем, и даже слегка (или не слегка) похожий на iPhone X и его обновления, то неожиданно хороший вариант можно присмотреть в стане ASUS.

Неожиданный — не потому, что ASUS не умеет делать смартфоны, а потому что на этом месте искушенный читатель готов был видеть кого-то из привычных китайцев, например, Xiaomi или Meizu.

Но в этом году на автора этих строк топовый смартфон ASUS произвел более благоприятное впечатление. Он толково собран, имеет отличный экран и хорошее железо. И у него весьма неплохая для такой стоимости камера.

Кстати, о деньгах. Младшая версия 6/64 ГБ, стартующая от 13 тыс грн, весьма интересна. Но перед НГ в некоторых сетях можно купить топовую 8/256 ГБ всего за 16 тыс грн. Это действительно весьма божеская цена за такой девайс.

А еще за время использования в этом году тестовыми ASUS (сначала у меня был Zenfone 5, а потом Zenfone 5z) я с удивлением отметил, что они обладают интересной имиджевой фишкой. Народ устал от привычных Meizu, Xiaomi и даже харизматичного OnePlus. Поэтому симпатичный и нетривиальный ASUS порой выглядит выигрышно даже без учета остальных своих достоинств.

GoPro Hero 7 Black

От 13 тыс. грн

Многие говорят, что GoPro уже «не торт». И Sony, мол, лучше снимает, и смартфоны некоторые тоже. Но, как ни крути, «гоупро» это живая классика, и по совокупности характеристик и пользовательских впечатлений остается лидером.

У Hero 7 Black есть возможность съемки в 4К со скоростью 60 к/сек, а также 12 МП фотосъемка с возможностью серий 30 к/сек. Есть три микрофона с шумоподавлением и запись звука в RAW. Ну и стабилизация видео по трем осям. Главное не поскупиться на скоростную и емкую карту памяти.

И для любителя экшн-съемок лучше подарка не найти.

Lenovo IdeaPad 330

От 8 тыс. грн

Если стоит задача подарить недорогой, но весьма добротный 15-дюймовый ноутбук, скажем, для несложных рабочих задач или учебы, то можно посмотреть на этот вариант от Lenovo.

За такие вменяемые деньги можно получить добротный ноутбук с приличным матовым экраном, средненьким железом, но (внимание!) SSD. Так что если не играть в игры и не монтировать видео, то обделенным мощью себя не почувствуешь.

Хорошая сборка, качественные материалы. Очень-очень традиционный дизайн. От него никто не будет в восторге, но и не понравиться он может только если вы не считаете, что красота невозможна без стразиков.

В общем, это - скучноватый, но весьма добротный ноутбук.

Xiaomi Mi Band 3

От 850 грн

Xiaomi, конечно, порой создает настолько странные продукты, что понять их могут только истинные фанаты бренда. Но в чем китайскую компанию нельзя упрекнуть, так это в непостоянстве.

В случае с фитнес-браслетом Mi Band компания сделала в точности то, что следовало сделать. Обновление в третьем поколении не затронуло сильные стороны суперпопулярного Mi Band 2, и при этом исправлило немногочисленные слабые моменты. В первую очередь, это касается экрана, который перестал напоминать мониторы времен первой части Терминатора. Также увеличилось время автономной работы (хотя на него и раньше никто не жаловался).

Это недорогой и весьма функциональный гаджет, который фактически лишен недостатков.

Huawei P Smart+

От 7 тыс грн

Сложно не включить в наш рейтинг этот супербестселлер второй половины уходящего года.

Тут огромный 6,3-дюймовый экран с минимальными рамками и вырезом «а-ля iPhone X», в целом неплохое железо и камера, возможностей которой хватит за глаза рядовому пользователю. И дизайн довольно приятный, смартфон не выглядит дешево.

А стоит он вполне подъемных денег, даже «пересичный украинец» вполне может осилить такую покупку на подарок, не расставаясь с жизненно важными органами. В отличие от современных флагманских смартфонов.

Одним словом, P Smart+ представляет собой «очень много смартфона за мало денег». И это делает его весьма вероятным кандидатом на роль новогоднего подарка. Особенно в синем цвете.