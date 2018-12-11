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10 ГБ. OnePlus представила спецверсию своего смартфона 6T
Гаджеты

Сегодня, 17:08

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10 ГБ. OnePlus представила спецверсию своего смартфона 6T

Oneplus представила новый смартфон

Фото: Oneplus

11 декабря был представлен флагманский смартфон 6T McLaren, который первым среди устройств бренда OnePlus получил 10 ГБ оперативной памяти.

Хотя большинство характеристик устройства аналогичны OnePlus 6T, объем оперативной памяти и базового хранилища значительно вырос, пишет The Next Web

OnePlus 6T McLaren Edition выполнен в черном цвете с оранжевой окантовкой сзади и рисунком в области основной камеры, который напоминает карбон. Также на обратной стороне помимо логотипа OnePlus есть надпись McLaren. На этой внешние отличия новинки от обычного OnePlus 6T заканчиваются.

Однако, внутренние отличия намного масштабнее. McLaren OnePlus 6T оснащен 10 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Компания подчеркивает, что это первый смартфон с 10 ГБ RAM, который будет выпущен глобально. Другим существенным нововведением стало наличие в комплекте зарядного устройства Warp Charge 30 мощностью 30 Вт. Производитель декларирует, что 20 минут зарядки достаточно, чтобы обеспечить работоспособность мобильника на целый день.

Гаджет оснащен дисплеем 6,41 дюйма с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19:9, который прикрыт стеклом Gorilla Glass 6. Новинка работает на базе процессора Snapdragon 845 в паре с графическим ускорителем Adreno 630. В новом OnePlus 6T McLaren нет ни карты памяти, ни аудиоразъема 3,5 мм.

Смартфон получил два модуля основной камеры с разрешением 16 и 20 Мп и объективами с диафрагмой f/1.7 в каждом. Фронтальная камера - на 20 Мп. В гаджете предустановлена ОС Android 9.0 Pie с оболочкой Oxygen OS. Аппарат получил дисплейный биометрический датчик со скоростью разблокировки 0,34 секунды.

Устройство будет доступно в Западной Европе и Северной Америке уже 13 декабря, а вскоре после этого появится в Индии, Китае и странах Северной Европы. В подарок покупатели получат книгу Salute to Speed.

Теги:   Флагманский смартфон McLaren OnePlus

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