И тут цензура. В Китае вырезали из эфира толпу без масок на чемпионате мира по футболу 1 декабря, 13:47 Кадры, где миллионы людей на стадионе без масок и дистанции представляют собой прямой вызов власти в Китае (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Чемпионат мира по футболу на который съехались миллионы болельщиков, нарушает цензуру пекинского правительства, при этом мероприятие собирает более полумиллиарда зрителей в Китае. Все дело в том, что болельщики на стадионе находятся без масок, что может противоречить китайским мерам безопасности в отношении коронавируса.

Поклонники предполагают, что правительство надеется приуменьшить внимание к зрителям без масок со всего мира, собравшихся в Катаре, которые в значительной степени отказались от мер предосторожности против коронавируса, даже несмотря на то, что вирус продолжает распространяться.



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Кадры, где миллионы людей на стадионе без масок и дистанции представляют собой прямой вызов власти в Китае, сообщает Washington Post.

Китай борется с крупной волной новых случаев заболевания коронавирусом, частично вызванных высококонтагиозными вариантами и низким уровнем естественного иммунитета.

Чтобы искоренить массовые случаи вируса, Китай продолжает держать свои границы закрытыми и вводить жесткие карантинные ограничения в отношении масок и изоляции, которые порой, приводят в шок мировую общественность.

Но, в Катаре, где проходит ЧМ-2022, происходит другая реальность, поскольку фанаты празднуют победы и огорчаются неудачам своих любимых команд без особых требований связанных с коронавирусом.

Китайские официальные лица «говорят людям, что за пределами Китая люди массово умирают, они не могут справиться с вирусом» и «то, что мы делаем, — единственно правильный путь. Поэтому, когда люди видят другую реальность, демонстрируемую на чемпионате мира, и сравнивают ее со своей собственной ситуацией, возможно, в условиях изоляции, это может посеять недовольство, — считает Сяо Цян, научный сотрудник Школы информации Калифорнийского университета в Беркли и редактор двуязычного новостного сайта China Digital Times.

