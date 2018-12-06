Выбирая шину, думай что ты Бог

Садясь в автомобиль, мы задумываемся о защите в дороге? А пассажиры? Или пешеходы? Выбор шин для многих водителей сводится к вопросу цены, а не безопасности.

Что на самом деле представляет собой шина сегодня и почему от нее зависит длина жизни, рассказывает в эксклюзивном интервью Александр Воробей, представитель подразделения шин компании Continental в Украине.

«Шины для Continental — это 150 лет инженерного опыта, который стал искусством. Современная шина умеет сочетать противоположное: прочное сцепление для торможения и низкое сопротивление качению для экономии. Это практически совершенный продукт».

Вопрос: Почему современные качественные шины настолько дорогие?

Александр Воробей: Спорное утверждение, так как не многие автовладельцы знают, как производятся шины. Мы привыкли думать, что шина это просто кусок резины с протектором. Большинство не представляет глубины исследований и объема испытаний, которые проводит Continental перед запуском в производство новой модели шин. Весь процесс может занять четыре года. Мы создаем более 12 000 вариаций резиновых смесей, которые проходят тесты, чтобы потом выбрать из 20 финалистов несколько лучших. Резиновая смесь приобретает форму, "одевает" каркас и протектор, который является произведением инженерного искусства и только тогда становится шиной. И эта новая уже шина снова начинает проходить утомительный процесс испытаний. В лаборатории и в реальных условиях. Десятки опытных тест-пилотов на разных автомобилях по всему миру тестируют шины в самых экстремальных условиях, проходя расстояние, эквивалентное пятистам оборотам вокруг Земли! Они буксуют, тормозят, разгоняются, маневрируют на воде, снегу, льду и грязи. То есть, процесс создания "простого куска резины" оказывается не таким уж и дешевым.

Вопрос: Зачем эти миллионы тестовых километров, неужели сейчас нельзя спроектировать шину на компьютере?

Александр Воробей: Можно, но без постоянного тестирования в реальных условиях как гарантировать, что все технологии работают и шины сохраняют свои качества в процессе ежедневной эксплуатации в реальных условиях. Ежегодно 140 000 шин преодолевают в рамках испытаний 200 000 000 км. Именно это делает шины Continental премиальным продуктом. Жизнь компании крутится вокруг поставок шин на автомобильные конвейеры. Все знают насколько высокотехнологичные сейчас автомобили, оснащенные почти полусотней систем безопасности, но надо помнить, что все эти современные технологии держатся на четырех шинах, касаясь земли площадью размером со смартфон. Да-да, именно такую ​​площадь занимает ваше колесо на дороге. Поэтому нам важно на 100% быть уверенными в качестве нашего продукта, что подтверждают многочисленные независимые тесты.

Вопрос: У вас было утверждение, будто шина влияет на длину нашей жизни. Каким образом?

Александр Воробей: Шины должны работать со всеми системами безопасности современного автомобиля, поэтому именно шина — первоочередной элемент безопасности.

Ежегодно на дорогах по всему миру гибнет более миллиона человек. В Украине за прошлый год произошло 146 000 ДТП, из них 34 677 — с тяжелыми травмами, 3,5 тысячи — погибшие. Это настоящая война, которую мы ведем сами с собой. Согласно европейским данным, причиной почти 26% аварий являются именно шины и только 20%, например, тормоза.

Есть четыре главных элемента, которые непосредственно вливают на дорожную безопасность: инфраструктура, системы безопасности автомобиля, грамотный водитель и шины. Собственно, работая в этих направлениях мы на примере Германии показываем, что уменьшить смертность возможно. В Германии с 1980 по 2010 годы количество погибших упало на 75%. Сейчас нашей целью является снижение смертей на европейских дорогах в 3,5 раза в 2020 году по сравнению с 2001 годом. И мы не ограничиваемся созданием безопасных шин. В компании работают над новыми системами безопасности. Мы консультируем муниципалитеты, оптимизируя инфраструктуру.

А еще — учим водителей быть сознательными и ответственными, не только за свою жизнь, но и за жизнь окружающих. И это главное, ведь только понимание того, что садясь за руль, мы словно боги, одним движением можем зачеркнуть чью-то судьбу, может кардинально изменить статистику на украинских дорогах.