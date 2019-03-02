Всех порву и даже не устану. Тест-драйв BMW X5 2019

Можно ли сделать культовый BMW X5 еще лучше? Я взял на тест новую дизельную версию и вот что из этого вышло.

Автор Алексей Бондарев

Почем нынче принимают человеческие почки?

Такой вопрос возникал в моей голове каждый раз после того, как я исполнял какой-нибудь маневр на бориспольской трассе за рулем новенького BMW X5.

Будь-то простое ускорение по прямой, которое в этой машине происходит словно в видеоигре - бесшумно и моментально. Или перестроение на скорости, которое X5 выполняет словно его переставляет на скорости невидимая рука свыше.

Я честно даже разок погуглил. Оказалось, что никаких почек на X5 не хватит. Надо больше зарабатывать, в общем…

Но сейчас не об этом.

BMW X5 - это один из самых знаковых кроссоверов в истории. Во многом именно феноменальный успех и культовый статус этой модели определили судьбу всего сегмента премиальных SUV.

Первое поколение (E53, 2000-2006 гг) было весьма успешным. А второе (E70, 2006-2013) и вовсе бестселлером. Причем, и в Европе и в США.

К третьему поколению (F15, 2013-2018) у некоторых фанатов уже были вопросы. Как минимум, по той причине, что изменений в сравнению с предшествующей моделью было немного. Но продажи все равно впечатляли.

И вот на манеже четвертое поколения “икса”. Оно получило индекс G05.

Смотрим, что появилось новенького и что осталось старенького в новом поколении X5.

BMW X5 - как едет?

BMW X5 2019 / Фото: НВ

Новый BMW X5 построен на платформе CLAR, которую BMW представила в 2015 году. На ней же выпускаются новые 7 Series и 5 Series.

Впервые в истории X5 модель получила пневмоподвеску с возможностью изменять клиренс - с и без того внушительных 214 мм до совсем уж “джиповских” 254 мм.

В качестве опции доступна новая система рулевого управления Active Steering, которая уже успела стать самым критикуемым и ненавистным новшеством нового BMW X5. Во всяком случае, со стороны некоторых фанатов.

Дело в том, что Active Steering фактически изолирует водителя от дороги, превращая процесс управления автомобилем в нечто похожее на видеоигру. С одной стороны, у машины руль обеспечивает математическую точность, радиус разворота уменьшается, на скорости руль более четкий, да и задняя подвеска чуть подруливает.

BMW X5 2019 Как едет BMW X5 2019

С другой стороны, обратная связь между колесами и рулем фактически отсутствует. И многим это не нравится.

На тестовой машине этой функции не было. Относительно недавно я с удовольствием поездил на BMW X5 M предыдущего поколения. Не уверен, что новый X5 рулится хуже.

А общее впечатление от того, как ведет себя автомобиль на дороге, крайне положительное. Управляемость фактически легковая. Что при высокой посадке и внушительных размерах автомобиля лишь усугубляет вышеупомянутое ощущение “видеоигры”.

Тяжелый автомобиль буквально скользит по дороге, чутко слушаясь руля. Разгон не ощущается, скорость - тоже. Плавность хода - безупречная. Машина словно идет по рельсам, раскачка почти не ощущается даже когда асфальт под колесами “идет” волнами.

Подвеска весьма энергоемкая. Ее тяжело пробить даже на плохой дороге. Сильные удары снизу ощущаются лишь на совсем уж откровенных ямах и стыках асфальта.

Проще говоря, баварцам удалось не только сохранить все ездовые качества предыдущего поколения BMW X5, но и даже “усугубить” их.

А есть ли спортивный режим, спросите вы. Есть. В нем машина ощутимо жестче, рука сама тянется к переключателю, чтобы вернуться в режим Comfort.

Все-таки 3-литровый дизель располагает к спокойной езде. Как бы смешно это не звучало, учитывая его характеристики (265 л.с., 620 Нм), но если хочется “тапку в пол”, лучше присмотреться к бензиновым версиям или дизельной “эмке”.

Возможно, это ошибочное впечатление, но все же скажу, что новый X5 клонится больше в сторону комфорта, чем драйва. Пропасть с Porsche Cayenne становится все шире.

BMW X5 - как выглядит?

BMW X5 2019 / Фото: НВ

Основные перемены в экстерьере X5 касаются фронтальной части. Решетка радиатора выросла в размерах, авто выглядит еще агрессивнее, чем раньше. Неудивительно, что при езде в левом ряду даже фарами никому моргать не приходится - все едущие впереди быстро понимают намек и сами растворяются с пути.

По сравнению с предыдущим BMW X5 новая модель на 36 мм длиннее, на 66 мм шире и 19 мм выше.

Как по мне, то новый X5 воспринимается как более крупный автомобиль.

BMW X5 2019 - экстерьер Дизайн BMW X5 2019

Дизайн BMW с годами становится все более сложным и утонченным. Но это только если сравнивать с предыдущими моделями концерна.

Если поставить рядом какой-нибудь Lexus, то становится сразу заметно, что баварцы тяготеют к простым линиям и минимализму.

За это BMW многие и любят.

Машина выглядит внушительно, но не помпезно.

Дорого, но не навороченно.

В изгибах кузова чувствуется, будто мышцы выпирают из под кожи, и нет ощущения, что кто-то просто запер дизайнеров в комнате, пообещав выпустить только если они сотворят что-то в духе Бегущего по лезвию.

BMW X5 - что внутри?

BMW X5 2019 / Фото: НВ

Интерьер претерпел весьма ощутимые изменения. Хотя, к чести баварцев, нужно признать, что общую стилистику они сохранили.

Вместо панели приборов теперь огромный экран (12 дюймов). Второй такой же расположен правее на центральной консоли. А кнопок управления стало гораздо меньше. По сути все органы управления переехали в рамки мультимедийной системы. Маленькие экранчики с указателем текущей температуры, на которую настроен климат-контроль, изящно вписали между вентиляционными решетками.

У панели приборов масса разных настроек. Здесь BMW явно решило бросить вызов Audi и Volkswagen, которые первыми бросились осваивать искусство многообразия.

BMW X5 2019 / Фото: НВ

Но все же в этой области первый блин у BMW вышел комом. Я все время невольно вспоминал мультимедийную приборку Audi Q8 - настроек там больше, меню организовано логичнее, шрифты подобраны лучше.

Очень понравилось, как работают ассистенты водителя.

Адаптивный круиз-контроль работает плавно и четко. Он отлично “видит” транспортные средства впереди, которые смещены в полосе движения. Например, мотоциклист едущий не по середине ряда или машина, которая смещается между полосами будут оценены как такое же препятствие (и повод для сброса скорости), как и обычная машина.

BMW X5 2019 - интерьер Салон BMW X5

Функция удержания в полосе в X5 тоже больше похожа именно на помощника водителя, а не на назойливого дядюшку, который нервно дергает за руль, когда ему почудилось, что машина едет неровно (именно такие ощущения возникают при использовании этой функции в некоторых авто).

BMW X5 2019 / Фото: НВ

Шумоизоляция у X5 на высшем уровне. На скорости 130 км/ч в машине можно разговаривать чуть ли не шепотом.

О просторе в салоне можно не упоминать, и спереди и сзади - комфорт как в бизнес-классе приличной авиакомпании.

Багажник огромный (645 л). X5 как был так и остается отличным семейным авто многоцелевого использования.

BMW X5 2019 / Фото: НВ

Вот что можно действительно покритиковать, так это широкие и ничем не защищенные пороги. В дождливую погоду выйти из машины, не запачкав брюки, просто нереально. Я опять таки с ностальгией вспоминал Audi Q8 с практичными резиновыми накладками на порогах.

BMW X5 - что по деньгам?

BMW X5 2019 / Фото: НВ

Побывавший у нас на тесте BMW X5 xDrive 30d (3-литровый дизель, 258 л.с.) - самая доступная версия из всех, что предлагаются на продажу в Украине. Цены на нее начинаются от 1,797 млн грн.

Это самая медленная версия из новых “икс пятых” - разгон до 100 км/ч “всего” за 6,5 сек.

Версия с 3-литровым бензиновым мотором мощностью 306 л.с. (xDrive 40i) обойдется в 1,892 млн грн. Она разгоняется до 100 км/ч за 5,7 сек.

За 2,119 млн можно приобрести билет в элитный клуб “меньше 5” и стать владельцем кроссовера, способного разгоняться до “сотни” менее, чем за 5 сек. Это будет версия xDrive 50i с 4,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 462 л.с. (4,7 сек до 100 км/ч).

Ну и разумеется, для истинных ценителей баварского драйва есть и “эмка” - xDrive m50d с 3-литровым дизелем (400 л.с., 5,2 сек до “сотни”). Она стоит 2,452 млн грн.

Знаю, что многие читатели считают разговоры об экономичности автомобилей такой стоимости бессмысленными. Мол, если у тебя есть $100 тыс на престижное авто, то и пару тысяч гривен на заправку у тебя будет всегда.

На самом деле, богатые люди зачастую потому и богатые, что умеют считать деньги. И не хотят переплачивать там, где можно этого не делать.

Дизельный X5 многих порадует. При перемещении в эко-режиме и нежном обращении с педалью газа вполне реально уложиться в 9 л на 100 км. Это прекрасный показатель для такого крупного авто.

Динамичная езда в стиле “у меня бэха, я всегда первый” способна довести расход до 13-14 л на 100 км. Но мне кажется, что в этом стиле сегодня ездят разве что пылкие юноши, выпросившие у родителей денег на 15-летнюю “евробляху”.

BMW X5 2019 / Фото: НВ