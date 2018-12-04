В три ряда. Стали известны новые подробности о кроссовере Tesla Model Y

Журналистам удалось узнать подробности о графике производства и технических характеристиках электрического кроссовера Model Y.

В документах компании говорится, что Tesla планирует выпускать 7000 внедорожников в неделю на своей Gigafactory 1, пишет Engadget.

Отмечается, что первый пилотный образец сойдет с конвейера предприятия Gigafactory 1 в Калифорнии к июню 2020 года. В сентябре того же года серийный выпуск Model Y достигнет 2000 экземпляров в неделю, а к концу года объемы производства увеличат до 7000 штук в неделю.

В октябре 2020 года выпуск компактных кроссоверов Tesla начнется на новом предприятии в Китае, которое получит название Gigafactory 3. К началу 2021 года с производственных линий будут сходить до 5000 автомобилей в неделю.

Просочившиеся документы также подтверждают, что автомобиль будет базироваться на платформе Model 3. И, что более интересно, они показывают, что у него будет третий ряд сидений сзади, благодаря его более высокой раме.

Сообщалось, что Tesla Model Y презентуют 15 марта 2019, а само производство должны начать не раньше 2020.

Цена на базовую версию кроссовера будет начинаться от $45 тыс., хотя, не стоит забывать о государственных субсидиях в США, которые заметно снижают стоимость электрокара. C такой стоимостью и параметрами, в Tesla ожидают настоящий ажиотаж на новые Model Y, и говорят, что аудитория будет запрашивать от 500 тыс. до 1 млн автомобилей в год.