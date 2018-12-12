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В сеть попало фото серийного спорткара Toyota Supra
Авто

Сегодня, 17:41

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В сеть попало фото серийного спорткара Toyota Supra

Облик новой Toyota Supra

Фото: SupraMKV

Судя по новому фото, новое серийное купе Toyota Supra спереди будет выглядеть полной копией концепт-кара Toyota FT-1 5-летней давности.

Автомобиль официально представят в январе 2019 года в Детройте, пишет Motor1

Японский аналог нового BMW Z4 сняли во время перевозки на грузовике, так что удалось четко разглядеть лишь переднюю часть. В целом машина выглядит также, как концепт-кар Toyota FT-1 5-летней давности.

Облик остался неизменным, разве что чуть упростились детали: например, на капоте нет прозрачной вставки, передняя часть кузова теперь соответствует требованиям по безопасности, а боковины вроде бы не изменились в сравнении с FT-1

Крыша, визуально состоящая из двух частей, затемненные передние стойки, сложные по форме черные зеркала заднего вида — такой должна быть внешность серийной машины. Но как будет выглядеть интерьер серийной Toyota Supra в сравнении с его эскизом — пока непонятно.

Остается вопрос о том, будет ли задняя часть Supra похожа на корму FT-1. Если учитывать, что перед обеих машин практически идентичен, то можно ждать аналогичного сходства и от кормы.

Теги:   Фото Спорткар Toyota

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    В сеть попало фото серийного спорткара Toyota Supra

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