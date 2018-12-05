В Китае создают полигон для тестирования беспилотных автомобилей

Пекин готов выделить в пригороде участок земли площадью 200 тысяч квадратных метров под строительство специального полигона для тестирования беспилотных автомобилей.

Отмечается, что новый большой полигон станет важным шагом в развитии технологий автоматического вождения в Китае, пишет Синьхуа.

Огражденный полигон для тестирования беспилотных автомобилей должен быть сдан в эксплуатацию к 2020 году в районе Шуньи, примерно в 30 км к северо-востоку от центра Пекина. Ожидается, что его строительство обойдется в 480 млн юаней (около $69,7 млн).

В соответствии с проектом, китайские автопроизводители и интернет-компании также построят в районе Шуньи свои базы для развития автомобилей на новых энергоносителях и "умных" транспортных средств.

В последние месяцы многие китайские города, включая Пекин, Шанхай и Чунцин, выдали лицензии на тестирование автопилотируемых автомобилей на общественных дорогах.

Китай является крупнейшим автомобильным рынком в мире, ожидается, что он будет играть доминирующую роль на мировом рынке автомобилей с автопилотом. По данным McKinsey & Co., компания Volvo сообщила, что к 2030 году рынок автономных транспортных средств в регионе достигнет $500 миллиардов долларов.

Ранее НВ сообщало, что автопроизводитель Volvo и китайский интерет-гигант Baidu объединяют свои силы для разработки автомобиля с автопилотом четвертого уровня автономности. Volvo будет отвечать за автомобильную платформу, а Baidu будет разрабатывать программное обеспечение.